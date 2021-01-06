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Головні новини вівторка і ночі: Зеленський vs Бойко, продаж під час локдауну

Середа, 6 січня 2021, 07:00

У другому турі виборів Зеленський би зустрівся з Бойком, Степанов назвав фейком інформацію про заборону продажу ліків під час локдауну — актуальні новини 5 січня.

Про рейтинги

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то у другому турі зустрілися чинний президент Володимир Зеленський і нардеп від "ОПЗЖ" Юрій Бойко — опитування "Рейтинг".

Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором, Бойка — 16,6% українців.

Також Зеленський очолює рейтинг довіри: йому довіряють 41% українців, не довіряють – 54%. Рейтинг недовіри очолив Порошенко — експрезиденту довіряють 23% респондентів, а 73% — не довіряють.

У трійці лідерів парламентського рейтингу – партії "Слуга народу" (21,6%), "Опозиційна платформа – За життя" (17,4%) та "Європейська солідарність" (14,5%).

Про продаж ліків

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня не відповідає дійсності.

Кабінет міністрів дозволив продавати побутову хімію та пресу під час січневого локдауну в Україні.

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Про інші важливі новини

Невідомі особи втрутились у роботу нью-йоркських авіадиспетчерів і заявили про намір скерувати літак у будівлю Конгресу, який має сьогодні затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Більше 40% українців, з тих, які дивилися новорічне привітання президента Володимира Зеленського, оцінили його позитивно, а 21% — негативно.

Зеленський задекларував 4,59 мільйона гривень роялті, отриманих від діяльності двох ТОВ — "Квартал 95" і "Кіностолиця".

Конституційний суд наголосив на своїй незалежності і недоторканності та закликав усі органи державної влади дотримуватись основного закону України і не втручатись у роботу суду.

У столиці запустили новий застосунок міських сервісів "Київ цифровий", він замінив Kyiv Smart City і "став логічним кроком у розвитку електронних сервісів столиці".

Станом на 5 січня в Україні зафіксовано 5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали — 13 850 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
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