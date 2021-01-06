Головні новини вівторка і ночі: Зеленський vs Бойко, продаж під час локдауну

У другому турі виборів Зеленський би зустрівся з Бойком, Степанов назвав фейком інформацію про заборону продажу ліків під час локдауну — актуальні новини 5 січня.

Про рейтинги

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то у другому турі зустрілися чинний президент Володимир Зеленський і нардеп від "ОПЗЖ" Юрій Бойко — опитування "Рейтинг".

Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором, Бойка — 16,6% українців.

Також Зеленський очолює рейтинг довіри: йому довіряють 41% українців, не довіряють – 54%. Рейтинг недовіри очолив Порошенко — експрезиденту довіряють 23% респондентів, а 73% — не довіряють.

У трійці лідерів парламентського рейтингу – партії "Слуга народу" (21,6%), "Опозиційна платформа – За життя" (17,4%) та "Європейська солідарність" (14,5%).

Про продаж ліків

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня не відповідає дійсності.

Кабінет міністрів дозволив продавати побутову хімію та пресу під час січневого локдауну в Україні.

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