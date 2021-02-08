Головні новини неділі і ночі: втрати на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2"

Стали відомі імені загиблих на Донбасі військових, будівництво "Північного потоку-2" відновили — новини, які були актуальні 7 лютого.

Про втрати

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу Новомихайлівки в суботу загинули двоє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу – Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.

У неділю неподалік Новомихайлівки внаслідок обстрілу зі снайперської зброї поранено

українського військового.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що в разі ворожих обстрілів на Донбасі українські військові мають діяти дзеркально.

Про "Північний потік"

Судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб "Північного потоку-2".

Український посол у Берліні Андрій Мельник розкритикував останнє інтерв’ю президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, заявивши, що Україна рішуче виступає проти перекручування історії нацистської окупації, а також спроб виправдати добудову газопроводу "Північний потік-2".

Про інші важливі новини

У суботу, 6 лютого, в Україні виявили 3370 нових випадків коронавірусної хвороби, 81 пацієнт помер, госпіталізація знадобилася 1869 хворим.

Міністерство закордонних справ готує сюрприз до 30-ї річниці Незалежності України.

Процес призначення ексміністра фінансів Оксани Маркарової послом України в США вже перебуває на фінальній стадії.

Один із адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа Девід Шон звернувся із листом до Сенату, у якому попросив зупинити слухання щодо імпічменту через шабат.

Президент Володимир Зеленський дав доручення протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-авіаконструкторів ім. О. К. Антонова.

Угорський національний центр охорони здоров'я остаточно затвердив застосування вакцини "Спутник V" в Угорщині.

Експерти ВООЗ, які перебувають із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу.

У неділю в Києві відбувся марш з нагоди міжнародного Дня солідарності з Білоруссю.