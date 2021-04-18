Головні новини суботи і ночі: російські кораблі в Чорному морі, затримання українського консула у РФ

Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів Каспійської флотилії, Федеральна служба безпеки Росії затримала консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка, − актуальні новини 17 квітня і ночі.

Про перекидання російських кораблів у Чорне море

Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів Каспійської флотилії, офіційно метою заходу в акваторію є навчання.

Російські ЗМІ пишуть, що Росія переводить "на навчання в Чорне море" десантні і артилерійські кораблі Каспійської флотилії.

Про затримання українського консула у РФ

У суботу з'явилася інформація, що Федеральна служба безпеки Росії затримала консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка.

Росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане".

У відповідь на рішення РФ вислати українського консула в Санкт-Петербурзі МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня.

Про інші важливі новини

У п'ятницю, 16 квітня, в країні виявили 14 984 заражених Covid, 440 хворих померли.

17 квітня помер відомий український письменник та громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський.

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У Львівській області 16 квітня помер чоловік, який напередодні вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield від AstraZeneca. У нього були супутні хвороби серця.

Із 17 квітня співробітників системи органів МВС почали вакцинувати від COVID-19.

Лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак радив йому вийти з фракції "Європейська солідарність", щоб питання кримських татар вирішувалися швидше.

У суботу в зоні ООС зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань РФ, поранено українського бійця.

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У відповідь на питання журналістів президент США Джо Байден сказав, що вважає ситуацію з Навальним неприйнятною.