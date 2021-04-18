Главные новости субботы и ночи: российские корабли в Черном море, задержание украинского консула в РФ

Россия перебросила в Черное море 15 кораблей Каспийской флотилии, Федеральная служба безопасности России задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка, - актуальные новости 17 апреля и ночи.

О переброске российских кораблей в Черное море

Россия перебросила в Черное море 15 кораблей Каспийской флотилии, официально целью мероприятия в акватории является обучение.

Российские СМИ пишут, что Россия переводит "на обучение в Черное море" десантные и артиллерийские корабли Каспийской флотилии.

О задержании украинского консула в РФ

В субботу появилась информация, что Федеральная служба безопасности России задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

Россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюк в России "нежелательное".

В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

О других важных новости

В пятницу, 16 апреля, в стране обнаружили 14 984 зараженных Covid, 440 заболевших скончались.

17 апреля скончался известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек отменил свой визит в Москву, во время которого должен был договариваться о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Во Львовской области 16 апреля умер человек, который накануне вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield от AstraZeneca. У него были сопутствующие болезни сердца.

С 17 апреля сотрудников системы органов МВД начали вакцинировать от COVID-19.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак советовал ему выйти из фракции "Европейская солидарность", чтобы вопросы крымских татар решались быстрее.

В субботу в зоне ООС зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, ранен украинский боец.

Врачи заключенного российского оппозиционера Алексея Навального заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения, в котором задействованы спецслужбы США.

МИД Чехии сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Президент Франции Эммануэль Макрона считает, что международное сообщество должно определить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия представляет "конкретную угрозу" безопасности Европы.

Жилой сектор поселка Зайцево Донецкой области 17 апреля российские оккупанты обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

В ответ на вопрос журналистов президент США Джо Байден сказал, что считает ситуацию с Навальным неприемлемой.