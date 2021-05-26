Головні новини вівторка і ночі: Байден про Nord Stream, авіасполучення з Білоруссю

Байден відмовився від нових санкцій проти "Північного потоку-2", бо це наразі "контрпродуктивно", Кабмін вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю – актуальні новини 25 травня.

Про санкції проти Nord Stream 2

Президент США Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.

"Він (Nord Stream 2) майже повністю закінчений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин" – сказав Байден.

Про Білорусь

Білорусь наполягає, що літак Ryanair з білоруським опозиціонером та колишнім головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем зійшов з рейсу без будь-якого примусу. У той час у Nexta заявили, що після затримання в Мінську Протасевича редакція отримала "безліч загроз".

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. На авіаблокаду Білорусь відреагувала нотою протесту.

Крім того, Канада рекомендує своїм авіаперевізникам та власникам літаків уникати польотів у небі Білорусі.

Естонія, Франція та Ірландія скликають термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Фінляндія викликала до Міністерства закордонних справ посла Білорусі Олексія Самосуєва – це пов’язане з інцидентом з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням Протасевича.

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