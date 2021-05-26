Главные новости вторника и ночи: Байден о Nord Stream, авиасообщение с Беларусью

Байден отказался от новых санкций против "Северного потока-2", потому что это сейчас "контрпродуктивно", Кабмин решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью - актуальные новости 25 мая.

О санкциях против Nord Stream 2

Президент США Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций США по газопроводу "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), поскольку он почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

"Он (Nord Stream 2) почти полностью закончен... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", - сказал Байден.

О Беларуси

Беларусь настаивает, что самолет Ryanair с белорусским оппозиционером и бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем сошел с рейса без всякого принуждения. В то время в Nexta заявили, что после задержания в Минске Протасевича редакция получила "множество угроз".

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. На авиаблокаду Беларусь отреагировала нотой протеста.

Кроме того, Канада рекомендует своим авиаперевозчикам и владельцам самолетов избегать полетов в небе Беларуси.

Эстония, Франция и Ирландия созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Финляндия вызвала в Министерство иностранных дел посла Беларуси Алексея Самосуева - это связано с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Протасевича.

О других важных новостях

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец победил в номинации "Лучшее интервью" конкурса профессиональной журналистики "Честь профессии" за материал с президентом Владимиром Зеленским.

26 мая оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия - в результате вражеского огня украинский защитник получил ранения.

Вариант COVID-19, который впервые обнаружили в Индии, официально зарегистрирован на 53 территориях.

В УЕФА начали дисциплинарное производство в отношении футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - это связано с участием в проекте футбольной Суперлиги.

В рамках расследования против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли доказательства из электронной почты, предположительно принадлежащие бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко, бывшему главе фискальной службы Роману Насирову и бизнесмену Александру Левину.

Социальную сеть Facebook российский суд обязал выплатить 26 млн рублей штрафа за отказ удалять информационный контент.

Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об основах национального сопротивления, и в связи с ним увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.

Экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия.

Мальта объявила о получении коллективного иммунитета к коронавирусу. Страна вакцинировали 70% своего взрослого населения как минимум одной дозой вакцины против COVID-19.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве.