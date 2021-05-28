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Головні новини четверга і ночі: неявка Порошенка на допит, деталі законопроєкту про олігархів

П'ятниця, 28 травня 2021, 08:00
Головні новини четверга і ночі: неявка Порошенка на допит, деталі законопроєкту про олігархів

Порошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю", з’явилися деталі законопроєкту Зеленського про олігархів, — актуальні новини 27 травня і ночі.

Про Порошенка та СБУ

Народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука" 27 травня.

Адвокат Ігор Головань заявив, що п’ятий президент, нардеп Петро Порошенко не з’явився на допит до СБУ через те, що його не проінформували у передбаченому законом порядку.

Про деталі законопроєкту про олігархів

Редакція ZN.UA ознайомилася із текстом проєкту закону "Про олігархів" і дійшла висновку, що з ним не все гаразд.

В Офісі президента заявили, що опублікований редакцією ZN.UA зміст законопроєкту про олігархів не відповідає тексту, який підготували в ОП. 

Редакція видання ZN.UA заявила, що реакція радника голови ОП Михайла Подоляка на статтю про законопроєкт про олігархів не змусить журналістів видати своє джерело та попросили не дякувати, якщо після їх матеріалу якість документу покращиться.

Про інші важливі новини

За минулу добу у світі діагностували понад 537 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 3 місце в Європі за добовою смертністю.

Сполучені Штати заявили, що не повернуться до співпраці з Росією у рамках Договору про відкрите небо.

Не блокувати стандартне продовження на 4 місяці мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" і не обмежувати моніторингову спроможність місії закликають Сполучені Штати Росію.

Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

До захопленого у Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича пустили адвоката Інесу Аленську, проте вона не може повідомити в якому статусі перебуває її підзахисний.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозрюваний у державній зраді народний депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак не перебуває в Білорусі на лікування, про що раніше сказав його друг, також фігурант кримінального провадження, Віктор Медведчук.

Лист про нібито бомбу на борту рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса, який використали як привід для посадки літака у Мінську, надійшов на електронну скриньку аеропорту вже після того, як білоруські диспетчери повідомили пілотам про замінування.

Французька авіакомпанія Air France в середу скасувала рейс Париж-Москва через відсутність дозволу на захід у повітряний простір Росії.

Київська міська прокуратура заявляє про затримання на хабарі керівників лісопаркового господарства "Конча-Заспа" та парку "Голосіївський".

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявляє, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі через дії режиму Олександра Лукашенка.

Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича, який працював журналістом та висвітлював війну на Донбасі в складі "Азова".

Суд закрив справу про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна звільненим головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким. 

На полігоні "Широкий Лан" почалися випробування 155-мм самохідної артилерійської установки "Богдана", з неї вже здійснено понад 50 пострілів.

Після імунізації майже 1 мільйона українців на несприятливі події поскаржилися менше 1% вакцинованих.

За добу 26 травня в Україні зафіксували 3 509 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 402 особи, померли 183 хворих, одужали 16 867 осіб.

Українська правда
Теми: Українасвіт
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