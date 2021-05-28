Головні новини четверга і ночі: неявка Порошенка на допит, деталі законопроєкту про олігархів

Порошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю", з’явилися деталі законопроєкту Зеленського про олігархів, — актуальні новини 27 травня і ночі.

Про Порошенка та СБУ

Народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука" 27 травня.

Адвокат Ігор Головань заявив, що п’ятий президент, нардеп Петро Порошенко не з’явився на допит до СБУ через те, що його не проінформували у передбаченому законом порядку.

Про деталі законопроєкту про олігархів

Редакція ZN.UA ознайомилася із текстом проєкту закону "Про олігархів" і дійшла висновку, що з ним не все гаразд.

В Офісі президента заявили, що опублікований редакцією ZN.UA зміст законопроєкту про олігархів не відповідає тексту, який підготували в ОП.

Редакція видання ZN.UA заявила, що реакція радника голови ОП Михайла Подоляка на статтю про законопроєкт про олігархів не змусить журналістів видати своє джерело та попросили не дякувати, якщо після їх матеріалу якість документу покращиться.

Про інші важливі новини

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