Главные новости четверга и ночи: неявка Порошенко на допрос, детали законопроекта об олигархах

Порошенко проигнорировал допрос в СБУ: помчался "навстречу солнцу", появились детали законопроекта Зеленского об олигархах – СМИ, — актуальные новости 27 мая и ночи.

О Порошенко и СБУ

Народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука" 27 мая.

Адвокат Игорь Головань заявил, что пятый президент, нардеп Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ из-за того, что его не проинформировали в предусмотренном законом порядке.

О деталях законопроекта об олигархах

Редакция ZN.UA ознакомилась с текстом проекта закона "Об олигархах" и пришла к выводу, что с ним не все в порядке.

В Офисе президента заявили, что опубликованое редакцией ZN.UA содержание законопроекта об олигархах не соответствует тексту, который подготовили в ОП.

Редакция издания ZN.UA заявила, что реакция советника председателя ОП Михаила Подоляка на статью о законопроекте об олигархах не заставит журналистов выдать свой источник и попросили не благодарить, если после их материала качество документа улучшится.

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