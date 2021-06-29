Головні новини понеділка і ночі: загроза штаму Delta, матчі "Євро-2020"

Світ може охопити нова смертоносна хвиля Covid через штам "Дельта", стали відомі нові члени чвертьфіналу "Євро-2020" – актуальні новини 28 червня і ночі.

Про загрозу штаму Delta

Всесвітня організація охорони здоров'я цими вихідними зафіксувала найменшу кількість нових випадків коронавірусу в світі з лютого, але застерегла, що варіант Delta, який зараз присутній у 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі в країнах від Індонезії до Росії.

Про нових членів 1/4 фіналу "Євро-2020"

Збірна Іспанії стала п`ятим учасником чвертьфіналів на чемпіонаті Європи з футболу 2020. В 1/8 фіналу у додатковий час Іспанія виграла з рахунком 5:3 у Хорватії.

Збірна Швейцарії у драматичному матчі Чемпіонату Європи з футболу обіграла французів та стала шостим учасником чвертьфіналів.

Про інші важливі новини

У неділю, 27 червня, в країні виявили 285 нових випадків коронавірусу, найбільше – у Києві. 9 хворих померли.

Невідкладний президентський проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва "застряг" у комітеті ВР з питань правової політики через те, що члени комітету, по-перше, чекають позиції Вищої ради правосуддя, а по-друге – деякі з них чинять опір просуванню документу.

Тьєррі Маріані, який є ключовим проросійським політиком у Франції і бував в окупованому Криму, програв на регіональних виборах.

Президент Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що до 30-річчя Незалежності України у Київ зі Швеції привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.

Нові системи озброєнь незабаром будуть поставлені на бойове чергування в Росії, серед них - міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", корабельна гіперзвукова ракета "Циркон", зенітні системи С-500 "Прометей" та інші комплекси.

Невідомий нападник поранив ножем двох перехожих у німецькому місті Ерфурт, що є адміністративним центром федеральної землі Тюрингія на сході Німеччини.

Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство".

Влада Чехії офіційно вимагає від Росії компенсації збитків у зв'язку з вибухами у2014 році на військових складах у Врбетіце.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах.

Підозрюваний у держзраді нардеп від "ОПЗЖ" Тарас Козак 31 травня заплатив у Білорусі за оренду житла 1,3 мільйона гривень.

Під будівлею Офісу президента пройшла акція протесту, де "оголосили підозру у держзраді" президенту Володимиру Зеленському.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України", у числі нагороджених – двоє авторів тексту української Конституції – Віктор Мусіяка і Михайло Сирота.

Великобританія повідомила про ще 22 868 нових випадків інфікування людей коронавірусом, і це є найвищим показником із 30 січня.

Держдеп Сполучених Штатів продовжив рекомендації для громадян США не подорожувати в Росію.

За добу 27 червня у світі діагностували понад 399 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Колумбії, Бразилії. За добовою смертністю в Європі лідирують Росія, Франція, Німеччина.