Главные новости понедельника и ночи: угроза штамма Delta, матчи "Евро-2020"

Мир может охватить новая смертоносная волна Covid через штамм "Дельта", стали известны новые члены четвертьфинал "Евро-2020" – актуальные новости 28 июня и ночи.

Об угрозе штамма Delta

Всемирная организация здравоохранения в эти выходные зафиксировала наименьшее количество новых случаев коронавируса в мире с февраля, но предупредила, что вариант Delta, который сейчас находится в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии в Россию.

О новых членов 1/4 финала "Евро-2020"

Сборная Испании стала пятым участником четвертьфиналов на чемпионате Европы по футболу 2020. В 1/8 финала в дополнительное время Испания выиграла со счетом 5:3 у Хорватии.

Сборная Швейцарии в драматичном матче Чемпионата Европы по футболу обыграла французов и стала шестым участником четвертьфинала.

О других важных новости

В воскресенье, 27 июня, в стране обнаружили 285 новых случаев коронавируса, больше всего – в Киеве. 9 больных умерли.

Неотложный президентский проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева "застрял" в комитете ВР по вопросам правовой политики из-за того, что члены комитета, во-первых, ждут позиции Высшего совета правосудия, а во-вторых - некоторые из них оказывают сопротивление продвижению документа.

Тьерри Мариани, который является ключевым пророссийским политиком во Франции и бывал в оккупированном Крыму, проиграл на региональных выборах.

Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что к 30-летию Независимости Украины в Киев из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года.

Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украины, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Новые системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы.

Неизвестный нападающий ранил ножом двух прохожих в немецком городе Эрфурт, что является административным центром федеральной земли Тюрингия на востоке Германии.

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

Власти Чехии официально требует от России компенсации убытков в связи со взрывами у2014 году на военных складах в Врбетице.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля на дорогах.

Подозреваемый в госизмене нардеп от "ОПЗЖ" Тарас Козак 31 мая заплатил в Беларуси за аренду жилья 1,3 миллиона гривен.

Под зданием Офиса президента прошла акция протеста, где "объявили подозрение в госизмене" президенту Владимиру Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины", в числе награжденных - двое авторов текста украинской Конституции - Виктор Мусияка и Михаил Сирота.

Великобритания сообщила о еще 22 868 новых случаев инфицирования людей коронавирусом, и это является самым высоким показателем с 30 января.

Госдеп США продолжил рекомендации для граждан США не путешествовать в Россию.

За сутки 27 июня в мире диагностировали более 399 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Колумбии, Бразилии. По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Франция, Германия.