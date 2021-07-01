Головні новини середи і ночі: Путін, звинувачення проти Trump Organization

Прокуратура 1 липня висуне Trump Organization і її фінансовому директору звинувачення в податкових злочинах, Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським - актуальні новини 30 червня.

Про Трампа

За даними ЗМІ, у четвер, 1 липня, прокуратура Нью-Йорка висуне Trump Organization - бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа - і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу звинувачення в податкових злочинах.

Обвинувальний акт присяжних стане першим результатом багаторічного розслідування окружною прокуратурою Манхеттена компанії Трампа.

Про Путіна

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що ані Сполучені Штати, ані Велика Британія не змогли б перемогти в Третій світовій війні, якщо б вона спалахнула.

Також Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки "питання України вирішуються у Вашингтоні".

Своєю чергою, в Офісі президента України вважають, що Путіна некоректно інформують про ситуацію в Україні і знову пропонують переговори.

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