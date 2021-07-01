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Головні новини середи і ночі: Путін, звинувачення проти Trump Organization

Четвер, 1 липня 2021, 08:00
Головні новини середи і ночі: Путін, звинувачення проти Trump Organization

Прокуратура 1 липня висуне Trump Organization і її фінансовому директору звинувачення в податкових злочинах, Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським  - актуальні новини 30 червня.

Про Трампа

За даними ЗМІ, у четвер, 1 липня, прокуратура Нью-Йорка висуне Trump Organization - бізнес-імперії колишнього президента США  Дональда Трампа - і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу звинувачення в податкових злочинах.

Обвинувальний акт присяжних стане першим результатом багаторічного розслідування окружною прокуратурою Манхеттена компанії Трампа.

Про Путіна

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що ані Сполучені Штати, ані Велика Британія не змогли б перемогти в Третій світовій війні, якщо б вона спалахнула.

Також Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки "питання України вирішуються у Вашингтоні".

Своєю чергою, в Офісі президента України вважають, що  Путіна некоректно інформують про ситуацію в Україні і знову пропонують переговори.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення пенсій "чорнобильцям".

У канадській школі-інтернаті Святого Євгена біля міста Кренбрук у Британській Колумбії виявили 182 людські останки.

Туристи, які відвідують Францію, з 7 липня повинні будуть платити за тести на COVID-19.

Німеччина планує закупити 204 млн доз вакцини проти COVID-19 в 2022 році і витратить на це 3,9 млрд євро. Ці додаткові дози становитимуть резерв для будь-яких нових варіантів COVID-19, які можуть з'явитися, або покриватимуть потреби в бустерних вакцинах.

За результатами МРТ-обстеження у нападника української збірної Артема Бєсєдіна, який травмувався під час матчу із Швецією, часткове пошкодження зв‘язок ноги і перелом виростків стегнової кістки. Термін відновлення - близько 6 місяців.

Андрій Ярмоленко, Микола Матвієнко і Олександр Зінченко посідають відповідно 4-те, 17-те і 19-те місця у рейтингу кращих гравців Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, складеному в УЄФА.

Politico назвало 11 країн, які ЄС внесе у список "безпечних" і громадянам яких дозволить вільний в’їзд з 1 липня — Україна до переліку не увійшла.

Українська правда

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