Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб

В Україні відзначили ювілейний День Незалежності, Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про великий герб України - актуальні новини 24 серпня і ночі.

Про День Незалежності

У центрі Києва відбулися офіційні урочистості до Дня Незалежності.

На честь 30-тої річниці Незалежності України пройшов військовий парад не лише у Києві, в Одесі також відбулися урочистості.

Кілька тисяч людей рушили центральними вулицями Києва - Марш захисників прошов від парку Шевченка до Майдану Незалежності.

Вперше за роки незалежності України на річці Дніпро поблизу Київського річкового вокзалу пройшла демонстрація спільних дій сил сектора безпеки і оборони держави.

У Києві на національному спортивному комплексі "Олімпійський" відбувся урочистий концерт "День Народження Країни" до Дня Незалежності.

Про великий герб

Парламент на засіданні 24 серпня у День Незалежності підтримав проєкт закону про великий герб у першому читанні.

Про інші важливі новини

Депутат Київради Тетяна Меліхова повідомила, що помер народний депутат II-IV та VI-VII скликань, екс-голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Президент України Володимир Зеленський на урочистостях до 30-річчя Незалежності України під час промови озвучив жарт, який розсмішив присутніх другого, третього та п'ятого президентів – Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка.

Колишній депутат парламенту Угорщини Жолт Легинь (Zsolt Legény), затриманий у грудні 2020 на українсько-угорському кордоні за кермом авто з нелегальними цигарками у багажнику, став лише свідком у порушеній за цим інцидентом справі. Вилучене авто "SEAT Alhambra", на якій перевозилися цигарки, йому також повернули за рішенням суду.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердив намір президента Франції Емманюеля Макрона відвідати Україну з візитом.

Експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, нападника затримали.

Чоловік, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка – уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що "Велика сімка" погодилася з планом дій щодо "Талібану", при цьому їх умовою номер один є те, що бойовики повинні дозволити охочим афганцям безперешкодно виїхати з країни навіть після граничного терміну 31 серпня.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про "екоцид" за фактом перекриття Північно-Кримського каналу з боку України.

У вівторок внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення.

Очікується, що в середу Вищий земельний суд Дюссельдорфа винесе рішення за скаргою акціонерного товариства "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.

На честь ювілейного Дня Незалежності України в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора хмарочос "Бурдж Халіфа".

2-й президент незалежної України Леонід Кучма вважає, що "окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися".