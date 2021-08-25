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Главные новости вторника и ночи: День Независимости, большой герб

Среда, 25 августа 2021, 08:00
Фото Ельдара Сарахмана, УП

В Украине отметили юбилейный День Независимости, Рада в первом чтении поддержала законопроект о большом гербе Украины – актуальные новости 24 августа и ночи.

О Дне Независимости

В центре Киева состоялись официальные торжества ко Дню Независимости.

В честь 30-й годовщины Независимости Украины прошел военный парад не только в Киеве, в Одессе также прошли торжества.

Несколько тысяч человек двинулись по центральным улицам Киева - Марш защитников прошел от парка Шевченко до Майдана Незалежности.

Впервые за годы независимости Украины на реке Днепр возле Киевского речного вокзала прошла демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства.

В Киеве на национальном спортивном комплексе "Олимпийский" состоялся торжественный концерт "День Рождения Страны" ко Дню Независимости.

О большой герб

Парламент на заседании 24 августа в День Независимости поддержал проект закона о большом гербе в первом чтении.

О других важных новости

2-й президент независимой Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться".

В честь юбилейного Дня Независимости Украины в Дубае подсветили цветами украинского флага небоскреб "Бурдж Халифа".

Ожидается, что в среду Высший земельный суд Дюссельдорфа вынесет решение по жалобе акционерного общества "Северный поток-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.

Депутат Киевсовета Татьяна Мелихова сообщила, что умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский в торжествах к 30-летию Независимости Украины во время речи озвучил шутку, которая рассмешила присутствующих второго, третьего и пятого президентов - Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Бывший депутат парламента Венгрии Жолт Легин (Zsolt Legény), задержанный в декабре 2020 в украинском-венгерской границе за рулем авто с нелегальными сигаретами в багажнике, стал лишь свидетелем по возбужденному по этому инциденту деле. Изъятое авто "SEAT Alhambra", на котором перевозились сигареты, ему также вернули по решению суда.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил намерение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Украину с визитом.

Экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападающего задержали.

Человек, который облил зеленкой экс-президента Петра Порошенко – уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий относительно "Талибана", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны даже после предельного срока 31 августа.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о "экоциде" по факту перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

Во вторник в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Украинская правда
Темы: Украинамир
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