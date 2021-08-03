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Головні новини понеділка і ночі: Тимановська, зникнення Шишова

Вівторок, 3 серпня 2021, 08:00

Спортсменка Тимановська  отримала гуманітарну візу Польщі, голова Білоруського дому в Україні Шишов зник – актуальні новини 2 серпня.

Про Тимановську

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі. Її чоловік втік з Білорусі в Україну.

Про Шишова

У Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці 2 серпня вийшов на пробіжку в Києві і пропав. З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", однак зараз зв'язатися з ним неможливо.

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Українська правда


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