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Саміт ОДКБ щодо Казахстану пройде в понеділок

Неділя, 9 січня 2022, 19:37
ПУТІН І ТОКАЄВ, ФОТО: KREMLIN.RU

Позачерговий саміт ОДКБ в режимі онлайн відбудеться у понеділок, 10 січня, президент РФ Володимир Путін підтвердив у ньому участь.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно: "10 січня 2022 року президент Росії візьме участь у позачерговій сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, яка відбудеться у режимі відеоконференції під головуванням Республіки Вірменія.

На сесії буде обговорено питання "Про ситуацію в Республіці Казахстан та заходи щодо її нормалізації"".

Деталі: Як повідомив ТАСС прес-секретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов, у засіданні в понеділок "братимуть участь глави держав – учасниць ОДКБ, від Киргизії у ньому візьме участь прем'єр-міністр країни, засідання відбудеться під головуванням прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна".

Що передувало: 8 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення найближчими днями саміту ОДКБ в онлайн-форматі.

Довідка: Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • Наразі МВС Казахстану повідомляє про 5 135 затриманих людей в результаті масових протестів. Точне число загиблих невідоме

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Українська правда
Теми: РосіяКазахстанПутінВірменія


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