Саміт ОДКБ щодо Казахстану пройде в понеділок

Позачерговий саміт ОДКБ в режимі онлайн відбудеться у понеділок, 10 січня, президент РФ Володимир Путін підтвердив у ньому участь.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно: "10 січня 2022 року президент Росії візьме участь у позачерговій сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, яка відбудеться у режимі відеоконференції під головуванням Республіки Вірменія.

На сесії буде обговорено питання "Про ситуацію в Республіці Казахстан та заходи щодо її нормалізації"".

Деталі: Як повідомив ТАСС прес-секретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов, у засіданні в понеділок "братимуть участь глави держав – учасниць ОДКБ, від Киргизії у ньому візьме участь прем'єр-міністр країни, засідання відбудеться під головуванням прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна".

Що передувало: 8 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення найближчими днями саміту ОДКБ в онлайн-форматі.

Довідка: Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.

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