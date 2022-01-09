Саммит ОДКБ по Казахстану пройдет в понедельник
Внеочередной саммит ОДКБ в режиме онлайн состоится в понедельник, 10 января, президент РФ Владимир Путин подтвердил в нем участие.
Источник: сайт Кремля
Дословно: "10 января 2022 года президент России примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения.
На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации"".
Детали: Как сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в заседании в понедельник "примут участие главы государств – участниц ОДКБ, от Киргизии в нем примет участие премьер-министр страны, заседание состоится под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна".
Что предшествовало: 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал проведение в ближайшие дни саммита ОДКБ в онлайн-формате.
Справка: Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- МВД Казахстана сообщает о 5 135 задержанных людей в результате массовых протестов. Точное число погибших неизвестно.
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