Саммит ОДКБ по Казахстану пройдет в понедельник

Внеочередной саммит ОДКБ в режиме онлайн состоится в понедельник, 10 января, президент РФ Владимир Путин подтвердил в нем участие.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "10 января 2022 года президент России примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения.

На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации"".

Детали: Как сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в заседании в понедельник "примут участие главы государств – участниц ОДКБ, от Киргизии в нем примет участие премьер-министр страны, заседание состоится под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна".

Что предшествовало: 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал проведение в ближайшие дни саммита ОДКБ в онлайн-формате.

Справка: Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО.

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