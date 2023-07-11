14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов

Щонайменше 14 російських генералів підтримують засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина і не хочуть іти за російським диктатором Путіним, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело: Данілов у коментарі Reuters

Пряма мова секретаря РНБО: "Є дуже багато командирів, які симпатизують Вагнеру і не хочуть йти за Путіним".

Деталі: Данілов додав, що йому відомо про 14 російських генералів, які підтримують Пригожина.

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Видання зазначає, що воно не змогло підтвердити чи спростувати слова Данілова. Водночас журналісти Reuters спілкувались з росіянами, які були свідками заколоту "вагнерівців", − видання пише, що люди підтримують Пригожина.

Зокрема, мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М-4 в напрямку Москви і в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору "вагнерівцям", і що значна кількість людей в місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам.

Reuters пише, що одна жінка сказала про Пригожина: "Кого нам ще підтримувати? Хоч одна гідна людина, яка не злякалася".

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Інша мешканка також сказала, що "Вагнер" має широку підтримку в місті, і що багато бойовиків "Вагнера" є вихідцями з Богучара. Мешканка підкреслила, що "вони всі друзі".

Що було раніше: Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін зустрічався з засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після заколоту, розмова тривала майже 3 години.

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