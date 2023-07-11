14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
Щонайменше 14 російських генералів підтримують засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина і не хочуть іти за російським диктатором Путіним, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Джерело: Данілов у коментарі Reuters
Пряма мова секретаря РНБО: "Є дуже багато командирів, які симпатизують Вагнеру і не хочуть йти за Путіним".
Деталі: Данілов додав, що йому відомо про 14 російських генералів, які підтримують Пригожина.
Видання зазначає, що воно не змогло підтвердити чи спростувати слова Данілова. Водночас журналісти Reuters спілкувались з росіянами, які були свідками заколоту "вагнерівців", − видання пише, що люди підтримують Пригожина.
Зокрема, мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М-4 в напрямку Москви і в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору "вагнерівцям", і що значна кількість людей в місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам.
Reuters пише, що одна жінка сказала про Пригожина: "Кого нам ще підтримувати? Хоч одна гідна людина, яка не злякалася".
Інша мешканка також сказала, що "Вагнер" має широку підтримку в місті, і що багато бойовиків "Вагнера" є вихідцями з Богучара. Мешканка підкреслила, що "вони всі друзі".
Що було раніше: Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін зустрічався з засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після заколоту, розмова тривала майже 3 години.
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Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- Увечері 24 червня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.
- Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".
- Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.
- Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".
- Також російські ЗМІ написали, що ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин 4 липня особисто прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю.
- Раніше повідомлялося, що Пригожину повернули 10 мільярдів рублів, які силовики знайшли під час обшуків у Санкт-Петербурзі після спроби заколоту.