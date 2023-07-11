14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина − Данилов
По меньшей мере 14 российских генералов поддерживают основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и не хотят идти за российским диктатором Путиным, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Источник: Данилов в комментарии Reuters
Прямая речь секретаря СНБО: "Есть очень много командиров, которые симпатизируют Вагнеру и не хотят идти за Путиным".
Детали: Данилов добавил, что ему известно о 14 российских генералах, которые поддерживают Пригожина.
Издание отмечает, что оно не смогло подтвердить или опровергнуть слова Данилова. В то же время журналисты Reuters общались с россиянами, которые были свидетелями мятежа "вагнеровцев", − издание пишет, что люди поддерживают Пригожина.
В частности, жители российского гарнизонного города Богучар, который лежит на трассе М-4 в направлении Москвы и в котором дислоцируется российская воинская часть, рассказали, что военные не оказывали никакого сопротивления "вагнеровцам", и что значительное количество людей в городе, в том числе военнослужащие, симпатизировали мятежникам.
Reuters пишет, что одна женщина сказала о Пригожине: "Кого нам еще поддерживать? Хоть один достойный человек, который не испугался".
Другая жительница также сказала, что "Вагнер" имеет широкую поддержку в городе, и что многие боевики "Вагнера" являются выходцами из Богучара. Жительница подчеркнула, что "они все друзья".
Что было раньше: Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после мятежа, разговор длился почти 3 часа.
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Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- Вечером 24 июня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".
- По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.
- Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".
- Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.
- Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа, но каких-то громких заявлений по этому поводу не делал. Российский диктатор собрал совещание с участием руководителей силовых ведомств, но на нем он только поблагодарил их за якобы "подавление" мятежа наемников ЧВК "Вагнер". Путин также поблагодарил и самих "вагнеровцев" − якобы за то, что "не пошли на братоубийственное кровопролитие".
- Ранее росСМИ написали, что главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин 4 июля лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.
- Также сообщалось, что Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики нашли при обысках в Санкт-Петербурге после попытки мятежа.