14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина − Данилов

По меньшей мере 14 российских генералов поддерживают основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и не хотят идти за российским диктатором Путиным, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: Данилов в комментарии Reuters

Прямая речь секретаря СНБО: "Есть очень много командиров, которые симпатизируют Вагнеру и не хотят идти за Путиным".

Детали: Данилов добавил, что ему известно о 14 российских генералах, которые поддерживают Пригожина.

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Издание отмечает, что оно не смогло подтвердить или опровергнуть слова Данилова. В то же время журналисты Reuters общались с россиянами, которые были свидетелями мятежа "вагнеровцев", − издание пишет, что люди поддерживают Пригожина.

В частности, жители российского гарнизонного города Богучар, который лежит на трассе М-4 в направлении Москвы и в котором дислоцируется российская воинская часть, рассказали, что военные не оказывали никакого сопротивления "вагнеровцам", и что значительное количество людей в городе, в том числе военнослужащие, симпатизировали мятежникам.

Reuters пишет, что одна женщина сказала о Пригожине: "Кого нам еще поддерживать? Хоть один достойный человек, который не испугался".

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Другая жительница также сказала, что "Вагнер" имеет широкую поддержку в городе, и что многие боевики "Вагнера" являются выходцами из Богучара. Жительница подчеркнула, что "они все друзья".

Что было раньше: Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после мятежа, разговор длился почти 3 часа.

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