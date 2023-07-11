Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина − Данилов

Ирина БалачукВторник, 11 июля 2023, 10:56
14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина − Данилов
Алексей Данилов. Фото из Facebook СНБО

По меньшей мере 14 российских генералов поддерживают основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и не хотят идти за российским диктатором Путиным, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: Данилов в комментарии Reuters

Прямая речь секретаря СНБО: "Есть очень много командиров, которые симпатизируют Вагнеру и не хотят идти за Путиным".

Реклама:

Детали: Данилов добавил, что ему известно о 14 российских генералах, которые поддерживают Пригожина. 

Издание отмечает, что оно не смогло подтвердить или опровергнуть слова Данилова. В то же время журналисты Reuters общались с россиянами, которые были свидетелями мятежа "вагнеровцев", − издание пишет, что люди поддерживают Пригожина.

В частности, жители российского гарнизонного города Богучар, который лежит на трассе М-4 в направлении Москвы и в котором дислоцируется российская воинская часть, рассказали, что военные не оказывали никакого сопротивления "вагнеровцам", и что значительное количество людей в городе, в том числе военнослужащие, симпатизировали мятежникам.

ВИДЕО ДНЯ

Reuters пишет, что одна женщина сказала о Пригожине: "Кого нам еще поддерживать? Хоть один достойный человек, который не испугался".

Другая жительница также сказала, что "Вагнер" имеет широкую поддержку в городе, и что многие боевики "Вагнера" являются выходцами из Богучара. Жительница подчеркнула, что "они все друзья".

Что было раньше: Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после мятежа, разговор длился почти 3 часа.

Читайте также: Парики, кувалда, слитки золота и много икон − росСМИ показали фото якобы из дома Пригожина

Предыстория:

Темы: ДаниловВагнерПригожинПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: