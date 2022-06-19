"Нет у России столько ракет, сколько у нас желания жить". 116 день войны. ОНЛАЙН
Триває 116 день повномасштабної війни з Росією. Її найгарячішими точками залишаються Донеччина та Луганщина. За даними американських експертів, затяжна битва за Сєвєродонецьк заважає окупантам відновити наступ на інших напрямках.
Росіяни ракетами обстрілюють Харківщину, Дніпропетровщину, Запорізьку області, південь країни, а також прикордоння, зокрема, на Сумщині.
Біля українських берегів загарбники переформатовують своє корабельне угруповання, зміщуючи акцент на підводний флот.
УП стежить за всіма подіями цієї війни в режимі онлайн.
Читайте хроніку 115-го воєнного дня
За даними російських ЗМІ, командири полку "Азов", які захищали "Азовсталь" у Маріуполі, перебувають у СІЗО "Лефортово" в Москві.
Президент Володимир Зеленський на своїй instagram-сторінці привітав британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона з днем народження, назвавши його "своїм другом".
В Україні від російських бомбардувань та обстрілів постраждали майже дві тисячі закладів освіти
Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі.
Український уряд співпрацює з керівництвом фаст-фуд мережі McDonald’s над тим, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.
Українське МЗС переконує McDonald’s повертатись в українські міста. Мережа призупинила роботу з початком повномасштабного вторгнення.
Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба: "Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США.
Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається."
Молдова остаточно заборонила російський телеконтент. Зокрема, трансляцію російських новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту.
Втім, заборона не буде поширюватися на "розважальні передачі, у яких немає мілітаристського змісту".
Незалежно від їхнього походження, заборонено трансляцію передач та фільмів, які виправдовують військову агресію, заперечують військові злочини та злочини проти людяності, або містять заклики до ненависті.
Латвійська компанія виробила морозиво, присвячене Україні. Воно зроблено у жовто-синіх кольорах. Морозиву дали назву "Слава Україні".
❗Важливе попередження для мешканців Чернігівщини. Можливі ракетні удари по об'єктах залізниці.
"Я пам‘ятаю мить поранення і декілька моментів при транспортуванні. Але людей не бачив, бо все обличчя обливалось кров‘ю. Мій брат Мустафа допоміг ідентифікувати всіх, завдяки кому я живий.
Отже, моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч."
Адвокат Масі Найєм, який воює і бу важко поранений, подякував лікарям за свій порятунок.
Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.
На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил РФ продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.
На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.
На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Ворог обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".
На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.
На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.
На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.
На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій.
На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.
Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.
🌾Із зерносховищ Луганської області російські окупанти вивезли 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.
Папа Римський під час недільного Богослужіння:
І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ.
Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: Що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якісь зусилля? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці.
Як працюють Сили спеціальних операцій України на околицях Сєвєродонецька
Ірпінь "до" та "після" приходу окупантів 💔
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🕯На війні загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин "Кум".
Міському голові Чернігова Петру Атрошенку не дозволили перетнути кордон із Польщею, мовляв він не надав відповідних документів, які підтверджують підставу для виїзду за кордон.
За словами Атрошенка, він прямував у місто Ряшів на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову. Ситуацію на кордоні очільник міста називає "політичною атакою на з боку одного зі співробітників Офісу президента".
🙃Міністр Олексій Резніков розповів тост про російський воєнний флот, який знають усі міністри оборони клубу "Рамштайн": "За російський воєнний флот, до дна!".
🇺🇦 Верховна Рада заборонила російську музику в публічних місцях
Росіяни використовують заборонені конвенціями міни "лєпєсткі"
Окупанти обстріляли Сумщину мінометами. Постраждала цивільна, один будинок зруйновано повністю, дев'ять – пошкоджено.
⚡Збройні сили України просунулися на 10 кілометрів від Запоріжжя в сторону Мелітополя – мер міста Іван Федоров
Посол США Бріджит Брінк:
"Україна не зазнає поразки, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту."
День тата в сьогоднішній Україні в одному фото 💔
Тим часом у Росії. Студентам Новосибірського педагогічного університету запропонували поїхати у "відрядження" до окупованих регіонів України. Йдеться про захоплені території Запоріжжя та Херсонщини.
Там молоді росіяни мають "забезпечити початок навчального року, організувати навчальну та виховну роботу, працювати з дітьми". Вчителям обіцяють 7 тисяч рублів на добу, збереження основної роботи, а також трансферт та проживання.
Є речі, на які можна дивитися вічно...
Глава британської армії генерал Патрік Сандерс:
"Ми – покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі.
Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші."
У Росії кажуть про "атаку ворожого безпілотника". Про це заявив губернатор Курської області, що межує з Україною.
Митці в Ризі створять мозаїки-репліки відомих картин української художниці Марії Примаченко. Музей в Іванкові на Київщині, де зберігались роботи Примаченко, згорів через війну.
Наразі митці мають матеріалів є приблизно на 60 картин розміром 25х25.
Організатори запрошують також усіх охочих приєднуватися до створення мозаїк на безкоштовних майстер-класах у галереї Bazar't у торговельному центрі "Молс".
Завершити проєкт хочуть до дня Риги 18 серпня. Після виставок у Європі роботи доправлять в Україну, у фонд Іванківського музею.
Українські захисники взяли в полон бійця так званої "ЛНР", який пішов на війну, щоб уже вчетверте в житті не сидіти у тюрмі. Окупанти запропонували чоловікові службу замість в'язниці в 2021 році.
Вночі росіяни запустили ракети по Одещині з Криму. Їх збили українські захисники.
На Київщині влада буде контролювати дотримання комендантської години. Тож не нехтуйте обмеженнями.
Повідомляє українська військова розвідка: Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва". Родичів змушують приховувати інформацію. 19 загиблих строковиків значаться "зниклими безвісті".
Вирішення проблем по-російські. Що робити, якщо улюблена багатьма Coca-Cola пішла з ринку? Пропонує бізнес Омбудсмен Росії Борис Титов:
"Продукцію Coca-Cola можна завозити спокійно по паралельному імпорту і купувати, умовно, через Alibaba. Які проблеми",
З початку повномасштабної війни Росія викрадає дітей із захоплених українських територій. За підрахунками самих загарбників, вони вже вивезли до себе 307 тисяч дітей.
Всього з початку війни депортовано до Росії 1 936 911 українців.
Новини із Сєвєродонецька, який лишається однією з найгарячіших точок фронту.
Ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Росіяни знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по заводу "Азот".
Ситуація в регіонах:
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Одеська, Запорізька, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина та Житомирщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Сумщина
Близько 7 ранку росіяни зі своєї території почали мінометний обстріл житлових кварталів міста Середина-Буда.
Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди. Вирують пожежі. Інформація щодо постраждалих чи загиблих ще уточнюється.
📍 Дніпропетровщина
Ніч з тривогами, на ранок – спокійно.
Ввечері 18 червня 3 ворожі ракети знищили нафтобазу у Новомосковському районі. Постраждали 11 людей, один з постраждалих у важкому стані. Рятувальники й досі борються з вогнем. Детальна інформація щодо наслідків та можливих інших постраждалих осіб уточнюється.
📍Харків
Вчора близько 23 год було кілька влучань снарядів росіян по інфраструктурних об‘єктах міста Індустріального району. Постраждалих немає.
По області вдень окупанти вдарили ракетами по газопереробному підприємству в Ізюмському районі. Масштабну пожежу тривалий час ліквідовували рятувальники. Постраждалих немає.
Загалом по Ізюмському району протягом доби внаслідок обстрілів окупантів 4 людини поранено, один загиблий.
📍Луганщина
У Сєвєродонецьку ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, коригує вогонь. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому "Азоту", зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд.
Окупанти також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку; завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.
Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад.
Двоє цивільних загинуло.
📍Донеччина
Росіяни нарощують кількість обстрілів вздовж всієї лінії фронту. За добу було обстріляно 28 населених пунктів.
Пошкоджено 58 об’єктів: багатоповерхівки, приватні житлові будинки, промислові об'єкти, трампарк, АКХЗ, 3 будинки культури, психоневрологічний інтернат, 2 школи, магазин, автомийка.
Один цивільний загинув, 11 людей дістали поранення.
Область без газу, частково – без води й електрики. Евакуація населення триває.
📍Миколаївщина
18 червня Миколаїв був двічі атакований ракетами. Серед дня подвійний удар ракетами нанесено по промисловій інфраструктурі. Ввечері другий удар – п’ятьма ракетами з боку Херсонщини.
За даними ОК "Південь", одна ракета знищена, дві уразили промисловий об‘єкт, одна — житловий будинок та ще одна влучила по виробничій інфраструктурі. За попередньою інформацією жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.
У Баштанському районі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
У Миколаївському районі внаслідок обстрілів Галицинівської громади серед місцевих мешканців загинуло дві людини. Також сталося загорання на території приватного сільськогосподарського підприємства.
Після обстрілів селища Засілля Первомайської громади 18 червня важко поранена одна людина.
Протягом доби під обстрілами було і село Парутине Куцурубської громади. Потерпілих і пошкоджень немає.
📍Херсонщина
Бойові дії тривають на всій території Херсонської області. Окупанти продовжують нанесення хаотичних обстрілів окупованих та звільнених населених пунктів, а також сусідніх областей з території Бериславського та Херсонського районів. Область у критичному становищі.
Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав у Польщу на кордон з Україною, щоб зустрітись з постраждалими від війни.
Just arrived in Poland, ahead of #WorldRefugeeDay with @Refugees to meet people who’s lives have been impacted by the war in #Ukraine. https://t.co/1oUVrZpsBy— Ben Stiller (@BenStiller) June 18, 2022
А згодом його помітили і у Львові.
@shan_oleg
Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч♬ David Golubenko Знову 21 травня - давид ♫
Щоденне зведення британської розвідки:
Останніми днями і Росія, і Україна продовжували вести потужні артилерійські обстріли напрямків на північ, схід і південь від Сєвєродонецької "кишені", але без змін на лінії фронту. Бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, відчувають змінний бойовий дух.
Українські сили, ймовірно, зазнали дезертирства останніми тижнями, однак моральний дух Росії, ймовірно, залишається особливо нестабільним. Продовжують траплятися випадки відмови цілими російськими підрозділами від наказів та збройних протистоянь між офіцерами та їхніми військами.
Втрати росіян станом на 19 червня:
- особового складу – близько 33600 (+250) осіб
- танків ‒ 1468 (+3) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4)
- артилерійських систем – 745 (+6)
- реактивних систем залпового вогню – 235 (+2)
- засоби протиповітряної оборони – 98 (+0)
- літаків – 216 (+0)
- гелікоптерів – 181 (+1)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 598 (+4)
- крилаті ракети – 130 (+1)
- кораблі/катери – 14 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10)
- спеціальної техніки – 55 (+0)
Вранці у Києві й області було чути вибухи. Це сили протиповітряної оборони вразили ворожий об’єкт.
Вночі з російської території обстріляли Середино-Будську громаду на Сущині. Щонайменше десять будинків пошкодили, один — зруйнували, повідомив керівник ОВА Живицький. Інформація щодо травмованих уточнюється.
Фото: Telegram-канал Дмитра Живицького
Щоби життя перемогло смерть, медики працюють 24/7, нерідко — під ворожими кулями, у надскладних умовах.
Сьогодні, у День медичного працівника давайте разом згадаємо ким були, де працювали та як загинули українські медики на цій війні...
Читайте більше у матеріалі: Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни
Пентагон готовий надіслати Україні ще чотири РСЗВ HIMARS в якості чергового траншу військової допомоги — Politico
Якщо цей план схвалить Білий дім, це подвоїть кількість високомобільних ракетних систем, які США надсилають Україні.
Однак, як повідомляє видання, рішення з цього питання ще не остаточне і буде ухвалене "виходячи з нагальних потреб України", а остаточну кількість систем може бути змінено в останній момент
У Луганській області триває боротьба за Сєвєродонецьк, українська армія відбила штурми на кількох ділянках фронту, у Лисичанську загинули люди. - голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Американський Інститут дослідження війни:
Російські війська, ймовірно, зазнають зростаючих втрат, деградації військових і ушкоджень техніки через затяжну битву за Сєвєродонецьк. Це ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних позиціях.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу ⬇
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі продовжують прикривати кордон у Брестській та Гомельській областях. Залишається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
На Сіверському напрямку, щоб скувати дії Сил оборони, в прикордонних районах Брянської та Курської областей Росія продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Противник продовжує удосконалювати інженерне обладнання позицій та вести повітряну розвідку.
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій наших військ. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка. Триває постачання озброєння, військової техніки і матеріальних засобів з території РФ.
Неподалік Рубіжного окупанти безуспішно намагались провести розвідку боєм. Провели дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.
На Слов’янському напрямку Росія обстріляла позиції наших підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини.
На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів. Обстріляв наші підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка. Завдав авіаудару неподалік Пришибу, ракетного – по населеному пункту Маяки.
На Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.
Для корегування вогню в районі Сєверодонецька противник проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10". Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.
Наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Загарбники відійшли та проводять перегрупування.
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.
Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове – Гірське, бойові дії тривають. Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили.
Щоб викрити вогневі позиції сил оборони, загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів в районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка.
На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.
На Миколаївському напрямку ворог здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій наших військ із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Таврійське.
На Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню у райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.
Доброго ранку 🇺🇦
Ввечері 18 червня не було традиційного звернення Зеленського. Він у цей час вертався з півдня країни. Звернення з'явилось під ранок.
Головне зі слів президента:
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Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським і безпечним.
Все зруйноване обов'язково відновимо. Немає в Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити.
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Предметно пройшлися по економічній ситуації, по роботі аграрного сектору. Обговорили безпеку наших портів і можливості для експорту нашої агропродукції. Наша позиція чітка й незмінна: щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва, Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі у світі, яка виникла через російську війну, – і в Азії, і в Африці, і в більшості країн Європи.
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Вчора підписав указ про присвоєння звання генерал-майора командувачу Медичних сил Збройних Сил України Тетяні Остащенко. Мав честь сьогодні особисто привітати Тетяну Миколаївну з цим званням.
І я недарма завжди кажу у своїх зверненнях "захисники й захисниці". І хочу, щоб усі ми в Україні завжди підкреслювали внесок і чоловіків, і жінок в оборону нашої держави.