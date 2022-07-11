Хроника войны в Украине. День 138. ОНЛАЙН
Триває 138 день повномасштабної війни з Росією.
Українські військові відбили російську розвідку боєм на Слов’янському напрямку, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах.
Внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули 15 людей, постраждало 6 осіб, ще 24 особи можуть бути під завалами.
"Українська правда" стежить за найважливішими подіями повномасштабної війни в режимі реального часу.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
💪Мінус три російських командири
В Україні ліквідовані:
- Заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ, полковник Кенс Сергій Миколайович
- Заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов
- Начальник штабу – заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович
Дмитро Кулеба закликав партнерів України відреагувати на спрощений порядок надання російського громадянства для українців:
"Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів.
Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії".
Із Донеччини евакуювалося майже 80% населення, у області залишилося близько 340 тисяч людей.
Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко та головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва поговорили з першою представницею американського Конгресу Вікторією Спартц
Вікторія Спартц (Спарц) – емігрантка з України, що виграла на виборах у Конгресі США – днями оприлюднила жорсткі звинувачення на адресу українського керівництва, передусім до Андрія Єрмака, та отримала не менш жорстку відповідь від Києва та від своїх колег з Конгресу. Ми поговорили з Вікторією, щоби почути її аргументи.
Розмова виявилася непростою і дуже неоднозначною: треба визнати, що багатьом звинуваченням бракує грунту, а деякі закиди відверто обурюють – від припущень, що Україна може продавати зброю "наліво" до непродуманого порівняння ЗСУ з німецькими військами.
Читайте інтерв’ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України
⚡На Херсонщині повідомляють про вибухи біля Чорнобаївки, у Херсоні та у Таврійську
Ердоган у телефонній розмові з Зеленським заявив, що вирішення війни між Україною та Росією "в будь-якому випадку буде дипломатичним шляхом" і запевнив, що Анкара готова запропонувати будь-яку підтримку, зокрема сприяння та посередництво, у Стамбульському процесі.
Секретар РНБО Олексій Данілов: "І це ми ще не починали"
Оперативна інформація від Генштабу станом на 18:00
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей та демонструвати свою присутність застосуванням артилерії. Так, ворог обстріляв райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.
На Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ до державного кордону. Ворог завдав ударів із озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вів повітряну розвідку БпЛА.
На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка. Завдав авіаудару поблизу Богородичного.
В напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець.
На Краматорському напрямку активних дій підрозділи противника не вели. Обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка, Виїмка та Івано-Дар’ївка. Авіаудари зафіксовано неподалік Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Спірного.
На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жереб’янки та Кам’янське. Авіаударів завдано поблизу Шевченко та Золотої Ниви.
Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар’їнки.
На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу Сил оборони України. Продовжує вогневий вплив для сковування дій наших військ. Обстріли із ствольної та реактивної артилерії фіксувалися в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка, Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське, Благодатне, Котляреве, Шевченкове, Зоря, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.
В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".
Такі у нас "розвідні" мости для окупантів.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив створення безпечних коридорів в Чорному морі для вивезення українського зерна.
Президент країни-агресора Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.
❗️Мільярдер Рінат Ахметов заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу — цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ліцензій своїх каналів.
📞 Один із окупантів під час телефонної розмови розповів, що на Херсонському напрямку українська армія завдала удару по командному пункту, в результаті чого загинули 12 осіб
Державна прикордонна служба України не фіксує формування ударних груп на кордонах з Білоруссю, а також у Брянській і Курській областях РФ.
Кількість загиблих через ранковий обстріл окупантами Харкова досягла 6 людей, у тому числі загинув 17-річний хлопець зі своїм батьком.
Національний банк ввів у обіг пам'ятні монети "В єдності – сила", які присвячені міжнародній підтримці України у війні проти РФ.
Монету номіналом у 5 грн презентували 11 липня на зустрічі з представниками посольств 12 країн світу, розповіли на сайті НБУ.
🇳🇱 Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув з візитом в Україну і відвідав населені пункти Київської області, які постраждали від російських окупантів
СБУ затримала в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ
Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України.
Отримані координати рф планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.
🇺🇦 Зеленський попросив прем'єра Шмигаля опрацювати питання запровадження іспиту з української мови для отримання громадянства України.
Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру в Донецькій області "знищили понад триста націоналістів".Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру в Донецькій області "знищили понад триста націоналістів".
В ніч на 11 липня над Білоруссю кружляв російський літак ДРЛО А-50, що допомагав винищувачав наводитися на цілі в Україні.
📍Харків. Наслідки нічного ракетного удару росіян.
Зруйнований один із під’їздів житлового будинку в Основ‘янському районі. З-під завалів врятували 86-річну жінку. Обійшлося без жертв
Рятувальники продовжують працювати на місці російського удару в Часовому Яру на Донеччині. Знайшли вже 20 загиблих.
Українська влада Маріуполя радить мешканцям негайно виїхати з Маріуполя. Чому? Пояснює радник міського голови ⬇
Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022
І це ми ще не починали!💥
Нацгвардійця показала, як тривали жорстокі бої на Луганщині, за Рубіжне й Сєвєродонецьк. Відео змонтоване із записів, які знімали на телефони бійці НГУ.
10 липня в канадському місті Едмонтон пройшов мітинг #russiaisaterroristate. Мета акції – показати, як воює Росія, підло вбиваючи людей, знищуючи десятками ракет багатоповерхівки, шопінг центри і бази відпочинку.
|Фото надані УП організаторкою Інною Івченко
Кількість жертв через удар по Часовому Яру на Донеччині знову зросла. Уже відомо про 18 загиблих. Врятовано 8 людей.
Правозахисник Максим Буткевич, який наразі служить в ЗСУ, потрапив у полон до росіян.
Мати захисника сказала, що дізналася про долю сина з відео окупантів, опублікованого наприкінці червня, і відтоді Буткевич з нею не зв’язувався. Питанням визволенням Буткевича займається Обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених.
Жодної інформації щодо сина мати досі не отримала – на всі запити їй відповідають, що "справа опрацьовується".
Знову російські атаки на Харків.
В окупованому Мелітополі (Запорізька область) повідомляють про замах на колаборанта Андрія Сігуту. Після захоплення міста він називає себе "заступником начальника ГУ МВС у Запорізькій області".
Окупанти перефарбували стелу на в'їзді до Сєвєродонецька в кольори російського прапора.
Зросла кількість жертв від російського удару по п’ятиповерховому будинку в Часовому Яру на Донеччині. Наразі відомо про 18 загиблих.
Встановлено мовний контакт з двома людьми, які перебувають під завалами.
Втрати росіян станом на 11 липня:
- особового складу – близько 37400 (+100) осіб
- танків ‒ 1645 (+4) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5)
- артилерійських систем – 838 (+4)
- реактивних систем залпового вогню – 247 (+0)
- засоби протиповітряної оборони – 109 (+1)
- літаків – 217 (+0)
- гелікоптерів – 188 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 676 (+0)
- крилатих ракет – 155 (+0)
- кораблів/катерів – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2)
- спеціальної техніки – 66 (+0).
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Хмельниччина, Одещина, Полтавщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Сумщина
Минулої доби був мінометний обстріл − 5 вибухів − на території Есманської громади. Постраждалих і руйнувань немає.
Ніч була тихою. Сьогодні в 7.30 ранку – "прильоти" по Шосткинському району. Артобстріл. Інформація щодо наслідків уточнюється.
📍Дніпропетровщина
Ворог знову обстріляв касетними снарядами Криворізький район. Дві громади – Апостолівську та Зеленодольську. У двох селах – Новосеменівці та Мар’янському – руйнування житла. Попередньо, люди не постраждали.
📍Харківщина
За ніч по Харкову росіяни завдали 3 ракетні удари. Влучили у житлову багатоповерхівку, школу в Слобідському районі та складські приміщення в Основ'янському районі.
У результаті ракетного обстрілу зруйновано будівлю школи. Пожежі не було. Загиблих та постраждалих немає.
У 6-ти поверховому житловому будинку зруйновані під‘їзд житлового будинку з 1-го поверху до 6-го поверху. Пожежі не було. ДСНС-ники врятували жінку. Третя ракета влучила по відкритій території, пошкодила складські приміщення.
Протягом доби по області окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони. Горіли приватні будинки, господарчі будівлі,
відкриті теритії. Загалом протягом доби госпіталізували у Золочеві одну людину.
📍Луганщина
За ніч росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини. Застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної.
📍Донеччина
Обстріли не припиняються. За добу обстріляні Бахмут, с. Горіхове, с. Ласточкіне, с. Стара Миколаївка, с. Ближня, с. Кліщіївка.
Пошкоджено 49 об’єктів (35 – житлових будинків, багатоповерхівка, 13 - гаражів, промислові та інфрастуктурні об'єкти).
За ніч – обстріли Торецька, Сіверська, Мар'їнської, Миколаївської та Часовоярської ТГ.
Область без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.
📍Миколаївщина
Зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
Баштанський район: вчора обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає.
Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.
У Миколаївському районі вчора ввечері внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.
📍Херсонщина
Обласний центр вчора перебував у диму від пожеж: горіли поля у Таврійському мікрорайоні та у передмісті. За повідомленням очевидців, пожежну допомогу окупанти не дозволяли присилати.
Стабільно критичною залишається ситуація в районах області.
Щоденний огляд розвідки Британії:
Втома військових через відсутність регулярних перерв від участі у боях – одна з найбільш серйозних проблем російської армії.
Помітного просування російських військ на Донбасі за останню добу не відбулося, попри триваючі інтенсивні артобстріли.
📍Херсонщина. Українські захисники звільнили від окупантів село Іванівка.
Що відбувається на найгарячіших ділянках фронту?
📍Луганщина
📍Донеччина
Американський Інститут дослідження війни:
Росіяни імовірно посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.
Окупанти мають "оперативну паузу". Однак вони беруть участь в операціях, аби підготувати умови для майбутніх наступів.
Зокрема, провели обмежену та безуспішну наземну атаку на північ від Донецька та обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.
Вночі російська ракета влучила в житлову шестиповерхівку у центральній частині Харкова.
З-під завалів врятовали 86-річну жінку. На щастя жертв та постраждалих не було. Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Зведення Генштабу станом на 6:00 ранку:
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.
Крім того, на Слов’янському напрямку росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаудару неподалік Богородичного.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається. Ворог обстріляв із ствольної артилерії район Карповичів Чернігівської області.
На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ. Ворог вживає заходів для забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами.
Здійснював вогневий вплив із артилерії, РСЗВ та танків в районах Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.
На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.
На Новопавлівському напрямку ворог веде штурм для покращення тактичного положення. Вдовж лінії зіткнення окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по наших позиціях. Активізувалася авіація.
На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.
На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу наших підрозділів. Здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке.
В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання росіян зусилля зосереджує на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій ВМС та ДПСУ.
У готовності до ракетних ударів противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".