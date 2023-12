Война в Украине. День 136. ОНЛАЙН

"Росія провокує голод у всьому світі. Цілеспрямовано підпалює поля в Україні, краде зерно та блокує порти. Які ще потрібні підтвердження того, що ми воюємо з терористичною державою?

Відео зняли бійці Запорізької бригади ООС".

🌾Russia provokes hunger all over the world. Deliberately sets fire to fields in Ukraine, steals grain and blocks ports. What other confirmations are needed that we are at war with a terrorist state?



The video was shot by soldiers of the Zaporizhzhya Brigade of the TDF. pic.twitter.com/jiH77psZfN