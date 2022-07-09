Война в Украине. День 136. ОНЛАЙН
Триває 136 день повномасштабної війни з Росією.
Ворог активізовує всі сили на Луганщині та Донеччині, де щодня точаться активні бої, гинуть цивільні і знищуються населені пункти. Українські захисники намагаються звільняти території на Запоріжжі та Херсонщині.
Цивільних просять евакуюватися з мість ймовірних бойових дій.
"Українська правда" стежить за найважливішими подіями в країні та світі в режимі онлайн.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
На цьому ми завершуємо онлайн 136-го воєнного дня. Спокійної ночі під захистом ЗСУ
До Севастополя доставили пошкоджений протидиверсійний катер "Юнармеец Балтики". Катер отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний.
Звернення Володимира Зеленського
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, "залізний купол" не буде ефективним для України
Від крилатих та балістичних ракет "залізний купол" не захищає. Там є інша система ППО, які розвивається і в самому Ізраїлі і є в Чехії, і США.
Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО, або отримувати, в тому числі від наших партнерів".
"Росія провокує голод у всьому світі. Цілеспрямовано підпалює поля в Україні, краде зерно та блокує порти. Які ще потрібні підтвердження того, що ми воюємо з терористичною державою?
Відео зняли бійці Запорізької бригади ООС".
🌾Russia provokes hunger all over the world. Deliberately sets fire to fields in Ukraine, steals grain and blocks ports. What other confirmations are needed that we are at war with a terrorist state?— TDF_UA (@TDF_UA) July 9, 2022
The video was shot by soldiers of the Zaporizhzhya Brigade of the TDF. pic.twitter.com/jiH77psZfN
Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц заявила, що президент України Володимир Зеленський "повинен розв'язувати проблему" Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.
"Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає багато часу на створення міжнародної підтримки, щоб захистити свою країну, але у нього є постійна внутрішня проблема, яку він повинен вирішити – голова Офісу президента Андрій Єрмак", – йдеться у заяві.
🚢Після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море"
Три ворожі безпілотні апарати за добу знищили воїни зенітно-ракетного полку
Артилеристи Королівської бригади оприлюднили відео, на якому розбивають колону російських окупантів в Луганській області.
Генеральний штаб ЗСУ бажає тихої ночі, наші воїни нас захищають🥰
Сім'я з Одеси передала свій дрон для потреб українського війська
Михайло Федоров опублікував фото листа і дитячого малюнка, які були прикріплені до дрона.
"Ми сподіваємося, що наш сімейний дрон вам стане у нагоді. Дуже цінуємо вашу справу. Завдяки вам ми живемо і працюємо на спільну перемогу"
⚡"Приліт" по Кривому Розі – Вілкул
Наслідки ранішнього обстрілу Харкова
Володимир Зеленський звільнив очільника Херсонської області Геннадія Лагуту та призначив тимчасового виконувача обов’язків Дмитра Бутрія. Причиною звільнення стала заява Лагути.
Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили групу російських окупантів.
"Привертає увагу шеврон "слабоумие и отвага" на плечі загарбника. От так, через власне "слабоумие", виконуючи злочинні накази командирів, російські солдати удобрюють український чорнозем", – пишуть десантники і діляться знахідкою.
Жителям окупованої Херсонщини варто виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, вода та їжу, заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Оперативна інформація станом на 18:00
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначається. Для недопущення ведення розвідки прикордонних з Україною районів безпілотними літальними апаратами активізовано застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.
На Сіверському напрямку противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.
На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка - Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.
На напрямку Мале Веселе – Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.
На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне.
Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи.
На Донецькому напрямку ворог продовжив застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів.
Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом в районі Краматорська. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжив обстріли позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.
Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка. Успіху не має, з втратами відійшов.
Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Марʼїнки.
На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на обороні зайнятих позицій та стримуванні наявними вогневими засобами просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території.
У Брянській області перед вантажним потягом спрацювала вибухівка – влада
Німеччина вирішила проблему з постачанням боєприпасів до України для зенітних самохідних артилерійських установок "Gepard".
У Маріуполі в суботу пролунало два вибухи – в районі меткомбінату ім. Ілліча та в районі "Азовсталі".
"За попередньою інформацією, горять залишки вугілля. Попередньо є постраждалі серед окупантів", – написав Андрющенко.
У суботу зранку окупанти випустили по Миколаєву 6 ракет, є руйнування, однак обійшлося без жертв.
🇬🇧 Міністр оборони Британії Бен Воллес у суботу заявив, що вирішив не брати участь у виборах нового лідера Консервативної партії після відставки Бориса Джонсона.
У Білорусі по трасі М5 з боку Мінська в напрямку Бобруйска помітили рух колони "КамАЗів" збройних сил РФ зі знаками "V".
У Луцьку 8-річний переселенець з Бучі Савелій Жувак грає з перехожими в шахи на гроші, а зібрані кошти віддає на потребу Збройних сил України.
Історію родини Жуваків розповідає "Суспільне".
Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції українських бійців на кордоні з Білоруссю і повідомив, що захисники мінують небезпечні напрямки.
Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі "Групи двадцяти" у суботу оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.
Російські окупанти викрадають у захопленому Маріуполі вцілілі автомобілі мешканців міста. - ГУР
В тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів.
При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи GEELY.
Машини зникають не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти.
У Києві розпочали військові заняття з цивільними. Мета – підвищити рівень захисту оборони міста.
У першу чергу підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. Згодом місто буде залучати всіх охочих.
План занять включає:
- вогневу підготовку та порядок дій під час обстрілів противника;
- тактичну медицину;
- інженерну підготовку та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами;
- забезпечення цивільного захисту населення;
- дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.
Голова Сенату Франції Жерар Ларше:
"У цих стінах, у будівлі парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя."
Російські війська обстріляли Донеччину.
У місті Часів Яр згоріла будівля вокзалу. У Слов’янську чоловік опинився під завалами власного будинку – його дістали рятувальники.
Влада закликає місцевих евакуюватись!
Дослідження Кільського Інституту світової економіки:
Західні країни пообіцяли Україні надати військової допомоги на суму 80,7 мільярда євро, але лише 10 із них станом на зараз повністю виконали свої зобов’язання.
Детальніше читайте тут.
❗Росіяни обстріляли Харків. 4 людини отримали легкі ушкодження.
ОНОВЛЕНО: 3 цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ.
Вранці росіяни обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Загинула 20-річна дівчина та жінка. У лікарні – 43-річний батько загиблої дівчини.
Місцеві в окупованому Херсоні чують вибухи. У Чорнобаївці пожежа та детонують боєприпаси – українські захисники поцілили у склад окупантів.
Втрати росіян станом на 9 липня:
- особового складу – близько 37 200 (+300) осіб,
- танків ‒ 1 638 (+1) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4),
- артилерійських систем – 832 (+4),
- реактивних систем залпового вогню – 247 (+0) од,
- засобів протиповітряної оборони – 108 (+1),
- літаків – 217 (+0),
- гелікоптерів – 187 (+0),
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 674 (+5),
- крилатих ракет – 155 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2),
- спеціальної техніки – 66 (+0).
Щоденний огляд британської розвідки:
Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів.
Значна кількість нових піхотних підрозділів використовують бронетранспортери МТ-ЛБ, зняті з тривалого зберігання. Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості задач піхоти на передовій. Вони були розроблені у 1950-ті роки як трактор для буксирування артилерії, мають украй обмежену броню, а для захисту мають лише станковий кулемет.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Хмельниччина, Одещина, Полтавщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Сумщина
За добу ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини з різних видів озброєння.
Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.
Під час одного із обстрілів ввечері 8 липня постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує.
Вночі були ракетні обстріли Білопільської та Миропільської громад. Попередньо – без жертв.
📍Дніпропетровщина
На ранок ворог підступно ударив з "Градів" по Інгулецькому району Кривого Рогу. Загинула жінка. Ще двоє людей госпіталізовані з осколковими пораненнями. Пошкоджена школа і кілька будинків.
📍Харківщина
Ввечері та вночі зафіксовані обстріли у с. Подвірки Харківського району. Відбулося загоряння хвойної підстилки та намету ресторанного комплексу. Так само загорілася хвойна підстилка у с.Ракітне від обстрілу цієї ночі о 22.05. Площа — 2 га.
Вночі в Ізюмському районі внаслідок обстрілів сталося загорання естакади мазуту.
За попередніми даними – постраждалих немає.
По області протягом доби із артилерії наносили удари по Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли приватні будинки, двічі влучання в поля з пшеницею, ячменем - горили до 10 га площ. На Ізюмщині також обстріляли птахокомплекс.
Протягом доби постраждала одна людина через обстріли в Циркунах.
📍Луганщина
Вночі – 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів по наших позиціях на Бахмутському напрямку.
За підсумком, досягли незначних успіхів та продовжують наступ на захід від Лисичанська.
📍Донеччина
За добу 5 загиблих, 7 поранених цивільних.
Під вогнем: Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, с.Георгіївка, с. Новомиколаївка, с. Миролюбівка, с. Хрестище, с. Зайцеве. Пошкоджено 3 приватних житлових будинків, 1 багатоповерхівка, автобаза, дачний кооператив.
Вночі і на ранок обстріляли Слов'янськ, Гірник, Часів Яр та здійснили удар (попередньо – ракетний) по Дружківці.
На цю хвилину відомо про щонайменше двох поранених цивільних.
В області відсутнє газопостачання та частково вода й електрика.
Керівництво області закликає населення до евакуації. Евакуація відбувається щоденно.
📍Миколаївщина
Зранку Миколаїв зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється.
Баштанський район: вчора внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території с. Добре Баштанської громади.
Вночі обстрілів зазнали станція Березнегувате, с. Мурахівка та с. Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
📍Херсонщина
Напружена ситуація на території всієї області. Окупанти запускали ракети по Миколаївській області та звільненим селам Херсонщини. Протягом ночі автоматні черги також чули жителі Херсона.
Пожежі на полях, горять ліси у Давидів брід та прилеглих селах. Через постійні бої, зростає кількість знищених будинків та поранених людей.
Лише за минулу ніч на Луганщині – 9 ракетних ударів, 8 артилерійських обстрілів та 3 – мінометні.
Окупанти досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська. Намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донецької області.
На Київщині вже відновили 52 об'єкти інфраструктури та житлового фонду, які були пошкоджені російською війною.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.
На останньому ворог обстріляв позиції наших військ неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань і Олексіївка Сумської області.
На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Росія обстрілювала з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П’ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Шестакове та Рубіжне.
На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.
На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.
На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Авіаудар – неподалік Спірного.
Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС і покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обапільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Росіяни завдавали авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.
На Південнобузькому напрямку загарбники продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.
Важливі новини ночі
- Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що все ж окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак.
- Російські загарбники намагалися взяти під контроль Вуглегірську ТЕС, проте українські захисники відкинули окупантів на попередні позиції.
- Посольство Росії у Штатах відреагувало на новину про новий пакет допомоги США на суму 400 млн доларів, до якої увійдуть і 4 ракетні системи залпового вогню HIMARS.
- У суботу вранці російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого загинула жінка.