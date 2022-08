Взрывы в Крыму, Украина возвращает тела погибших защитников. Главное на 167 день войны

Завершується 167 день повномасштабної війни з Росією. Україна чинить опір на всіх фронтах.

У Криму лунають вибухи на військовому аеродромі. Росія та Білорусь проводять спільні військові навчання. Влада Естонії закликає заборонити росіянам видачу туристичних віз до Європи.

Найважливіше за день – у підсумках "Української правди".

В окупованому Криму, у Новофедорівці Сакського району, пролунали вибухи на військовому аеродромі, звідки зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

У соцмережах очевидці пишуть, що вибухів понад десять. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки й спрацьовує сигналізація в автомобілях".

Video of the explosions at Saki Airbase in Crimea.