Хроника 1 сентября. Путин угрожает взять Киев, а Янукович собирается строить Керченский мост

Найцікавіше: 2005. Боротьбу за завод у Нікополі перетворили на телешоу. 2007. Янукович хоче побудувати міст з Криму в Росію. 2010. Зліт Сергія Арбузова. 2014. Путін погрожує Європі, що зможе захопити Київ за два тижні.

2001, субота

Набрав чинності новий Кримінальний кодекс. В ньому: довічне ув'язнення за найбільш тяжкі злочини, введена кримінальна відповідальність за низку злочинів (наприклад, за порушення виборчих і трудових прав і свобод або порушення недоторканості житла), передбачена відповідальність за умисну безпідставну невиплату зарплати та інше. З кодексу вилучені норми про кримінальну відповідальність за образу або наклеп, а також істотно обмежені умови застосування конфіскації майна.

2003, понеділок

Лідери чотирьох опозиційних фракцій зійшлися на тому, що в Україні потрібно провести політичну реформу і "усунути клани від влади". Про це розповіла лідер БЮТ Юлія Тимошенко.

Тим часом прокуратура направила в парламент подання про притягнення Тимошенко до кримінальної відповідальності. "Закрийте очі на те, що там жінка, або депутат або глава фракції. Прочитайте подання і дайте їй оцінку як громадянину", - закликав депутатів генпрокурор Святослав Піскун.

2004, середа

– На УТ-1 відбувся перший агітаційний ефір, з якого стало зрозуміло, до якого брудного піару слід готуватися українцям. Кандидат у президенти Олександр Базилюк витратив свій ефірний час на агітацію проти Віктора Ющенка. "Голосуйте за самостійного українського президента", – закликав він в кінці, проте не пояснив, чи мав він на увазі себе.

– "Якщо ми будемо розвиватися такими темпами, якими розвиваємося, а для цього є всі передумови, і багато політичних сил будуть намагатися зробити дійсно краще не на словах, а на ділі, ви будете жити, і творити, і відповідати за зовсім іншу країну". Президент Леонід Кучма на зустрічі з першокласниками.

2005, четвер

– Боротьба Віктора Пінчука за Нікопольський завод феросплавів, якій був приватизований за часів Кучми, перетворилася на телевізійне шоу. Підконтрольні йому телеканали "Новий", СТБ та ICTV ведуть прямі трансляції з мітингу на заводу. Головний спікер мітингу – Інна Богословська.

Президент Віктор Ющенко розкритикував уряд, який не зміг захистити в цьому конфлікті інтереси держави і забезпечити порядок у Нікополі.

Напередодні група "Приват" Ігоря Коломойського пробувала провести на завод своє керівництво.

– Президент Ющенко не виключає, що день початку Помаранчевої революції в майбутньому стане державним святом, а можливо, навіть офіційним вихідним.

– Радник прем'єра Юлії Тимошенко Михайло Бродський звинуватив оточення Віктора Ющенка в тому, що воно займається перерозподілом на свою користь. За словами Бродського, він навіть своєму сину заборонив дружити з сином Ющенка. В той же час політик заявив, що йде з "Батьківщини".

2006, п’ятниця

– "Наша Україна" створила переговорну групу для обговорення з Партією регіонів майбутнього парламентської коаліції. Поставити підпис під коаліційною угодою готові майже 70 "нашоукраїнців".

– Серед країн СНД тільки Росія зберігає позитивне сальдо в торгівлі з іншими членами Співдружності. А найбільший зовнішньоторговельний дефіцит – в України.

2007, субота

До 2012 року Україна і Росія побудують міст Керч-Кубань, що з’єднає Крим з Росією. Про це заявив прем’єр Віктор Янукович. Міст передбачатиме можливість проїзду не тільки автомобільного, а й залізничного транспорту, а також проведення трубопроводу.

2008, понеділок

– Секретаря Ради національної безпеки й оборони України Раїсу Богатирьову виключили із Партії регіонів. Причиною стало те, що Богатирьова назвала позицію Віктора Януковича щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії одноосібною і високо оцінила дії президента Ющенка під час конфлікту між Грузією та Росією. У ПР підкреслили, що позиція Януковича є консолідованою точкою зору політради партії.

– Україна заробила понад мільярд доларів на експорті озброєнь і техніки в 2007 році. Найбільшим замовником продукції залишається Росія.

2009, вівторок

Україна буде платити лише за ту кількість російського газу, яку вона споживає. Це пообіцяла прем’єр Юлія Тимошенко за підсумками переговорів із главою російського уряду Володимиром Путіним.

2010, середа

– Голова наглядової ради "Укрексімбанку" Сергій Арбузов, якого вважають близьким до президентського сина Олександра Януковича, призначений першим заступником глави Нацбанку.

За кілька місяців Арбузов очолить НБУ.

– Вигадками закордонних істориків назвав міністр освіти Дмитро Табачник визначення Голодомору геноцидом українського народу. "Голод був, на мою думку, політичним руйнуванням селянства як соціального прошарку, як соціального класу, але він не мав етнічних характеристик", - заявив Табачник.

– Збройні Сили України будуть скорочуватися в рамках реформування армії, повідомив міністр оборони Михайло Єжель. Саму реформу планують здійснювати в три етапи, третій з яких передбачує внесення змін до структури бюджетних витрат Міноборони і підвищення боєздатності армії. Між тим, експерти розповідають про припинення фінансування проекту будівництва корвету для Міністерства оборони, що несе негативні наслідки для українського військового флоту.

– "Я вивчав слова, окремі слова, набирав словниковий запас українських слів". Так міністр МВС Анатолій Могильов відповів на запитання, яку книгу він читав українською мовою, . А прем’єр Микола Азаров пообіцяв вчити українську разом із Могильовим.

2011, четвер

Далай-лама, нобелевські лауреати, закордонні політики написали листа, в якому висловили занепокоєння ситуацією в Україні та підкреслили необхідність випустити Юлію Тимошенко під заставу. А президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Тимошенко судять за домовленості з Росією, а не за колишні гріхи. Проте це все не переконало суддю Родіона Кірєєва: Печерський райсуд Києва не змінив Тимошенко запобіжний захід.

Щодо іншого в’язня режиму Януковича: у Юрія Луценка виявлено цироз печінки, розповіла його дружина Ірина. Вона просила дозволу доставити екс-міністра МВС в лікарню, але Печерський райсуд дозволив лікувати Луценка лише в межах СІЗО.

2012, субота

Між Україною та Росією досі не досягнуті домовленості про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях. Хоча заяву про делімітацію морського простору президенти Путін і Янукович підписали в липні.

2013, неділя

– Ситуація, коли Росія заблокувала українські товари на кордоні, зробить сильнішими Україну, український бізнес і кожного українця, впевнений бізнесмен Рінат Ахметов. Проте він не погодився назвати цю ситуацію торгівельною війною.

В середині серпня митна служба РФ заблокувала поставки товарів з України до Росії. Усіх українських імпортерів внесли до переліку ризикових.

– Набув розголосу інцидент, коли під Києвом співробітники "Кобри" побили редактора програми "Автомандри" на каналі ТВі Віктора Міняйла. Міняйла зупинили, щоб перевірити документи, а коли довідалися, що він везе гроші на дорогу операцію собаки, побили і затягли в свою машину. Відпустили лише забравши гроші. Нардепи звернулися до генпрокурора з вимогою взяти розслідування цієї справи під особистий контроль.

2014, понеділок

– Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу на засіданні Європейської ради заявив, що мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і той погрожував, що може захопити Київ за два тижні. Про це пише італійська Repubblika.

Пізніше росіяни заявлять, що слова Путіна вирвали з контексту і вимагатимуть спростувань. Про вирвані з контексту слова повторить й сам Барозу.

Через військову агресію Путіна Росія більше не є стратегічним партнером ЄС, заявила представник ЄС Федеріка Могеріні.

– Сім українських військових загинули та 25 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Під Маріуполем з артилерійських установок обстріляли катери Маріупольського загону морської охорони.

– Командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко, який з’являвся перед камерами лише в балаклаві, показав своє обличчя. Президент нагородив Семенченка орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня.

2015, вівторок

Помер третій боєць Національної гвардії, який постраждав від вибуху гранати під Верховною Радою.

31 вересня під парламентом протестували противники децентралізації, один з яких кинув бойову гранату. За інформацією МВС у сутичках постраждала 141 особа, 131 з них – силовики. Міліція посилила патрулювання центру Києва, на вулиці вивели бронемашини.

А бійці АТО записали відео звернення, в якому закликали українців не воювати між собою.

Генпрокурор Віктор Шокін озвучив інформацію слідчої групи: є данні, які дозволяють кваліфікувати дії зловмисників як організацію та проведення терористичного акту. За даними силовиків, мітинг під ВР організували "Свобода", "Укроп", "Радикальна партія України" та інші організації. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що його фракція виходить з парламентської коаліції і переходить в опозицію.

2016, четвер

– Один український військовий загинув та один отримав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Сході України дійшла згоди про необхідність продовження режиму тиші, який наступив 31 серпня, і закликала сторони дотримуватися його й надалі.

– Велика Британія закликала Росію негайно звільнити заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, якого насильно утримують в психлікарні в анексованому Криму.

У травні ФСБ Росії порушила проти Умерова кримінальну справу за нібито заклик до дій, які загрожують територіальній цілісності РФ. У серпні нелегітимний суд Криму відправив Умерова на примусову психіатричну експертизу. Правозахисники заявили, що Росія починає використовувати в Криму каральну психіатрію.

Рустем Халілов, для УП