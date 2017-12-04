Хроника 4 декабря. В Княжичах смертельная перестрелка, а Яценюк - спикер

Найцікавіше: 2002. Темники як нове явище в українському медіапросторі 2007. Яценюка обрано спікером 2009. Росія та США гарантують Україні безпеку 2016. Помилка правоохоронців призводить до п’яти жертв

2001, вівторок

– Учетверте форвард збірної України та італійського "Мілану" Андрій Шевченко став кращим футболістом України за версією газети "Український футбол". Видання оголошує футболістів року з 1991-го.

2002, середа

– "Для мене день, коли я вперше побачив темник, завжди буде святковим. Це було 24 серпня цього року – День незалежності. Тоді прямо у ньюзрум "Нового каналу" прийшов факс, у якому анонімний порадник наполягав на тому, щоб у новинах обов’язково сказали: парад на Хрещатику пройшов на європейському рівні.

Тоді ми, пам’ятаю, довго чудувалися й сміялися з того, як нова команда в Адміністрації президента нестандартними методами намагається достукатися до преси. Не так смішно стало ввечері, коли всі новини, які я дивився, сказали дослівно про парад на європейському рівні".

Журналіст Андрій Шевченко розповідає про нове явище в українських медіа.

– Опозиційна трійка оголосила: починається новий етап акції "Повстань, Україно" під назвою "Звільнення України від Кучми". Планується, що територіальні громади через місцеві органи влади висловлюватимуться щодо дострокової відставки президента Леоніда Кучми.

2003, четвер

– Російське акціонерне товариство "Єдина Енергетична Система Росії" домовилося з українськими підприємствами про придбання третини акцій у спільному холдингу, у який увійдуть десять українських обленерго.

Голова правління РАТ "ЄЕС Росії" Анатолій Чубайс заявив про стратегічну мету росіян: нарощування пакету акцій до контрольного рівня і подальша участь у приватизації енергооб'єктів України.

Але президент Леонід Кучма відповів, що Україна не готова до продажу акцій обленерго російській структурі.

2004, субота

– Помаранчева революція, день 13.

Прихильники Віктора Ющенка блокують Верховну Раду у зв’язку з тим, що депутати не вносять зміни до закону про вибори.

Центральна виборча комісія призначила на 26 грудня повторне голосування по виборах президента України. Таке рішення було ухвалено після того, як Верховний Суд визнав недійсними результати другого туру голосування.

Штаб Віктора Януковича відновив роботу.

"Хоча рішення Верховного Суду ухвалено під великим політичним тиском, мені не залишається нічого іншого, як іти на вибори і перемагати", – заявив сам кандидат.

2006, понеділок

– Ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України є європейський вибір, заявив прем’єр Віктор Янукович під час офіційного візиту до Вашингтона.

Він підкреслив незмінність позиції країни щодо власності на свою газотранспортну систему та назвав Україну надійним і прогнозованим партнером НАТО.

2007, вівторок

– Арсенія Яценюка обрано спікером Верховної Ради.

Раніше коаліція БЮТ та НУ-НС хотіла висунути посади спікера та прем’єра пакетом, проте потім вирішили голосувати окремо. Єдиний кандидат від коаліції у прем’єри – Юлія Тимошенко.

Під час голосування за Яценюка представники Партії регіонів та КПУ залишили сесійну залу. Вони звинуватили коаліцію у недемократичності голосування: мовляв, депутати мали демонструвати свої підписи лідерам фракції.

А обурений регіонал Василь Кисельов навіть порвав бюлетень одного з нардепів.

2008, четвер

– Віце-спікер Микола Томенко розповідає про два можливі варіанти розвитку подій щодо коаліції у Верховній Раді.

Варіант перший: Ющенко домовляється з Януковичем, останній стає прем’єром, а парламент очолює Іван Плющ.

Варіант другий: прем’єром залишається Тимошенко, а головою ВР обирають представника Партії регіонів або Блоку Литвина.

У Партії регіонів пропонують усім фракціям підписати антикризову коаліційну угоду. А в БЮТ припускають створення коаліції між ними та регіоналами.

Тим часом уряд Юлії Тимошенко готується спрямувати 400 мільйонів гривень додатково на компенсації громадянам втрат від знецінення заощаджень, вкладених до Сбербанку СРСР.

2009, п’ятниця

– Президенти США та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв виступили зі спільною заявою, у якій підтвердили гарантії безпеки України як неядерної держави.

"РФ і США підтверджують, що зафіксовані в Будапештських меморандумах гарантії будуть як і раніше застосовуватися після 4 грудня 2009 року", – йдеться в документі.

– В України є всі шанси підписати Угоду про асоціацію з ЄС уже 2010 року. Про це заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

2010, субота

– Поки що непомітно проходить новина про плани України закупити у 2011-му близько 10 поїздів "Нyundai".

Віце-прем'єр з питань підготовки до Євро-2012 Борис Колесніков розповідає про "історичну поїздку" функціонерів УЄФА з Донецька до Харкова на автобусі – їхали сім годин. Після цього уряд схвалив концепцію швидкісного руху, яка передбачає закупівлю швидкісних поїздів.

– "У Києві на 1800 гривень не знайти двірника. Не хочуть мести вулиці, на Майдані хочуть стояти!" Прем'єр Микола Азаров обурений тим, що люди не хочуть братися за мітлу.

"Пропоную Азарову: ідемо у відпустку, я і ви – знімаємо хрущовку, наймаємося двірниками і за 1800 гривень місяць метемо разом вулиці та живемо на цю зарплатню. Я зможу, пане Азаров, з дитинства жив у бідній родині і звик до роботи. А ви?" – прокоментував це депутат Володимир Ар'єв.

2012, вівторок

– Майже у 2 мільйони гривень на день обходиться бюджету утримання президента Віктора Януковича. Всього за 2012 рік гарант обійшовся країні у 635 мільйонів гривень.

2013, середа

– Хроніка Революції Гідності.

Мітингувальники на Майдані Незалежності у Києві забарикадувалися з усіх боків. А Партія регіонів продовжує звозити до столиці людей для участі в Антимайдані.

Вранці опозиція заблокувала президію й трибуну Верховної Ради. Напередодні парламент відмовився ухвалити недовіру уряду Миколи Азарова. Сам Азаров лякає західні області України тим, що через протести вони можуть недоотримати бюджетні кошти.

Шевченківський райсуд Києва на два місяці заарештував 9 осіб, яких підозрюють в організації масових заворушень у Києві 1 грудня. Двох потім вирішили відпустити.

Міліція відкрила 53 кримінальні провадження щодо подій на Євромайдані. Проте в МВС заявили: міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заборонив працівникам відомства застосовувати силу до учасників акцій протесту. А перший віце-прем'єр Сергій Арбузов припустив можливість проведення дострокових парламентських та президентських виборів.

2014, четвер

– Один військовий загинув та ще 13 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. В українському Генштабі розповіли про втрати росіян у боях за Донецький аеропорт. Українські фахівці перехопили доповіді командирів російських підрозділів, з розмов яких виходить, що російські частини втратили 299 своїх військових, намагаючись захопити аеропорт.

– Виконком УЄФА заборонив клубам в анексованому Криму брати участь у чемпіонаті Росії. Також Російський футбольний союз не зможе проводити будь-які змагання з футболу в Криму без згоди Федерації футболу України.

– У Верховній Раді нового скликання перша бійка. Її головний учасник – нардеп Володимир Парасюк. А сталося заворушення через те, що спікер не оголосив пропозицій про виключення з керівних посад парламентських комітетів тих депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня.

2015, п’ятниця

– Один український військовий загинув та ще 5 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

У штабі АТО повідомили, що терористи вночі використовували міномети калібром 82-мм, що заборонено Мінськими угодами.

– Золотовалютні резерви України зростають. З початку року обсяг резервів збільшився на 75% або на 5,6 мільярда доларів і склав 13,14 мільярдів в еквіваленті.

У Нацбанку підкреслили: зростання резервів відбулося, незважаючи на необхідність здійснити платежі в іноземній валюті з погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу.

– Президент Грузії позбавив свого попередника Міхеіла Саакашвілі грузинського громадянства.

"У зв'язку з набуттям громадянства іншої країни", – йдеться в розпорядженні Георгія Маргвелашвілі. Сам Саакашвілі пояснив таке рішення тим, що грузинська влада його дуже боїться.

Українське громадянство він отримав від президента Петра Порошенка у травні 2015-го, а втратить – у липні 2017 року.

2016, неділя

– П’ятеро правоохоронців загинули через помилкову перестрілку між співробітниками Служби держохорони і поліції. Трагедія сталася у Княжичах під Києвом.

У Нацполіції розповіли подробиці. Правоохоронці готувалися до затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів, і перебували в авто.

В одному з будинків спрацювала сигналізація, і на місце виїхали бійці охорони. Кожний думав, що зіткнувся зі злочинцями, виникла перестрілка.

Президент Петро Порошенко взяв хід розслідування під особистий контроль і закликав не використовувати цю трагедію для того, щоб "влаштовувати розбірки". А грабіжників все ж таки затримали.

Рустем Халілов, для УП