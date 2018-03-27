Луценко ожидает, что дело Савченко расследуют до июля

Генпрокурор Юрий Луценко прогнозирует, что следствие по делу нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и захвате государственной власти, продлится 2-3 месяца.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Следователь говорит за 2, максимум за 3 месяца, завершить следственные действия и передать дело на ознакомление, а затем и начать соответствующий судебный процесс", - цитирует Сарган Луценко.

Досудове слідство у справі заарештованої Надії Савченко продовжиться 2-3 місяці. Генпрокурор #Луценко: "Слідчий каже в 2, максимум на 3 місяці завершити слідчі дії і передати справу на ознайомлення, а потім і почати відповідний судовий процес". pic.twitter.com/KZJSGLZ63g — Лариса Сарган (@SarganLarysa) March 27, 2018

Таким образом, Савченко и ее адвокаты смогут получить материалы для ознакомления уже в июне – начале июля.

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

Луценко заявил, что Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять центр Киева.

При рассмотрении представления Луценко заявил, что к передаче оружия депутату Надежды Савченко на оккупированной территории причастны российские военные. Их фото можно посмотреть здесь.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее к организации "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко заявила, что не знакома с Медведчуком, но благодарна за то, что он помогает в освобождении пленных.

Луценко подозревает "Украинский выбор" в намерении осуществить переворот в Украине, по его словам, лидер этой партии мог быть "кукловодом" Савченко и Рубана.

Как известно, на брифинге 9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука "Украинский выбор".

У Медведчука заявили, что в "деле Рубана" СБУ "цитирует материалы организации и дает им свою трактовку, не соответствующую действительности".

Сам Рубан в зале суда во время избрания ему меры пресечения заявил: "Нет большего врага, чем Медведчук. Перестаньте меня с ним связывать".

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

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