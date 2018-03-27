Луценко очікує, що справу Савченко розслідують до липня

Генпрокурор Юрій Луценко прогнозує, що слідство у справі нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і захоплення держаної влади, триватиме 2-3 місяці.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Слідчий каже за 2, максимум за 3 місяці, завершити слідчі дії і передати справу на ознайомлення, а потім і почати відповідний судовий процес", - цитує Сарган Луценка.

Досудове слідство у справі заарештованої Надії Савченко продовжиться 2-3 місяці. Генпрокурор #Луценко: "Слідчий каже в 2, максимум на 3 місяці завершити слідчі дії і передати справу на ознайомлення, а потім і почати відповідний судовий процес". pic.twitter.com/KZJSGLZ63g — Лариса Сарган (@SarganLarysa) March 27, 2018

Таким чином, Савченко і її адвокати зможуть отримати матеріали для ознайомлення вже в червні – на початку липня.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

Луценко заявив, що Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти центр Києва.

Під час розгляду подання Луценко заявив, що до передачі зброї депутату Надії Савченко на окупованій території причетні російські військові. Їхні фото можна побачити тут.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко заявила, що не знайома з Медведчуком, але вдячна за те, що він допомагає у звільненні полонених.

Луценко підозрює "Український вибір" у намірі здійснити переворот в Україні, за його даними, лідер цієї партії міг бути "ляльководом" Савченко і Рубана.

Як відомо, на брифінгу 9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив про зв'язки Рубана з організацією Віктора Медведчука "Український вибір".

У Медведчука заявили, що у "справі Рубана" СБУ "цитує матеріали організації та дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності".

Сам Рубан у залі суду під час обрання йому запобіжного заходу заявив: "Немає більшого ворога, ніж Медведчук. Перестаньте мене з ним пов'язувати".

9 березня рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

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