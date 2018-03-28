У Медведчука обвинения Луценко назвали политическим заказом

"Украинский выбор", возглавляемый кумом президента РФ Виктором Медведчуком, называет заявления генпрокурора Юрия Луценко о планировании движением переворота абсурдом и политическим заказом.

Об этом сообщает сайт движения.

"Абсурдные заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко – это дешевая манипуляция. Ее цель очевидна – запугать общество, искусственно создавая образ врага, увеличивая таким образом поддержку власти; запугать тех, кто, как и наше движение, выступает за мирный и конституционный путь преобразований, установление мира на Донбассе, сохранение единства и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении.

В "Украинском выборе" заявляют, что "клеветнические обвинения Юрия Луценко основаны не на фактах, а на политическом заказе и на борьбе с гражданским обществом".

"Луценко преследует "Украинский выбор" и его лидера Виктора Медведчука, поскольку как огня боится реализации идей, которые мы отстаиваем и которые поддерживают миллионы украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "политические репрессии" организованные Луценко, "носят системный характер" и обусловлены не делом Савченко и Рубана.

"В январе 2016 года Юрий Луценко (тогда глава фракции БПП) высказывался против идеи "народного референдума", называя ее "прожектом". В июле 2016-го он (уже в качестве генерального прокурора) голословно обвинил "Украинский выбор" в причастности к созданию на местах "территориальных громад" как антиконституционных органов власти, к которым "Украинский выбор" не имеет никакого отношения", - подытожили в движении Медведчука.

Как известно, ранее Луценко заявил, что подозревает "Украинский выбор" в намерении осуществить переворот в Украине. По его словам, лидер этой партии мог быть "кукловодом" Савченко и Рубана.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

Луценко заявил, что Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять центр Киева.

При рассмотрении представления Луценко заявил, что к передаче оружия депутату Надежды Савченко на оккупированной территории причастны российские военные. Их фото можно посмотреть здесь.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее к организации "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко заявила, что не знакома с Медведчуком, но благодарна за то, что он помогает в освобождении пленных.

Как известно, на брифинге 9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука "Украинский выбор".

У Медведчука заявили, что в "деле Рубана" СБУ "цитирует материалы организации и дает им свою трактовку, не соответствующую действительности".

Сам Рубан в зале суда во время избрания ему меры пресечения заявил: "Нет большего врага, чем Медведчук. Перестаньте меня с ним связывать".

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

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