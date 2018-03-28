У Медведчука обвинувачення Луценка назвали політичним замовленням

"Український вибір", очолюваний кумом президента РФ Віктором Медведчуком, називає заяви генпрокурора Юрія Луценка про планування рухом перевороту абсурдом і політичним замовленням.

Про це повідомляє сайт руху.

"Абсурдні заяви генерального прокурора України Юрія Луценка – це дешева маніпуляція. Її мета очевидна – залякати суспільство, штучно створюючи образ ворога, збільшуючи таким чином підтримку влади; залякати тих, хто, як і наш рух, виступає за мирний і конституційний шлях перетворень, встановлення миру на Донбасі, збереження єдності і територіальної цілісності країни", - йдеться в повідомленні.

В "Українському виборі" заявляють, що "наклепницькі звинувачення Луценка базуються не на фактах, а на політичному замовленні і на боротьбі з громадянським суспільством".

"Луценко переслідує "Український вибір" і його лідера Віктора Медведчука, оскільки як вогню боїться реалізації ідей, які ми відстоюємо і які підтримують мільйони українців", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що "політичні репресії" організовані Луценком, "носять системний характер" і обумовлені не справою Савченко та Рубана.

"У січні 2016 року Юрій Луценко (тоді глава фракції БПП) висловлювався проти ідеї "народного референдуму", називаючи її "прожектом". У липні 2016 року він (вже в якості генерального прокурора) голослівно звинуватив "Український вибір" у причетності до створення на місцях "територіальних громад" як антиконституційних органів влади, до яких "Український вибір" не має ніякого стосунку", - підсумували в русі Медведчука.

Як відомо, раніше Луценко заявив, що підозрює "Український вибір" у намірі здійснити переворот в Україні. За його даними, лідер цієї партії міг бути "ляльководом" Савченко і Рубана.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

Луценко заявив, що Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти центр Києва.

Під час розгляду подання Луценко заявив, що до передачі зброї депутату Надії Савченко на окупованій території причетні російські військові. Їхні фото можна побачити тут.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко заявила, що не знайома з Медведчуком, але вдячна за те, що він допомагає у звільненні полонених.

Як відомо, на брифінгу 9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив про зв'язки Рубана з організацією Віктора Медведчука "Український вибір".

У Медведчука заявили, що у "справі Рубана" СБУ "цитує матеріали організації та дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності".

Сам Рубан у залі суду під час обрання йому запобіжного заходу заявив: "Немає більшого ворога, ніж Медведчук. Перестаньте мене з ним пов'язувати".

9 березня рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

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