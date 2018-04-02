ДТП в Харькове: полицейский заявил, что Зайцева была без документов

При рассмотрении дела о ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года полицейский рассказал, что в обвиняемой Елены Зайцевой не было водительского удостоверения.

Об этом сотрудник Нацполиции Евгений Шестов сообщил на допросе в Киевском райсуде Харькова, передает "Укринформ".

"Шестов показал, что прибыл на место ДТП и общался с водителем Lexus Еленой Зайцевой. По его словам, она не могла объяснить обстоятельства ДТП, поскольку находилась в шоковом состоянии. При себе, по его словам, у нее не оказалось ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации: сказала, что их "подвезут". По словам Шестова, он на тот момент не составил протокол на Зайцеву, поскольку был занят: пришлось защищать место ДТП", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что если эта информация подтвердится, ее учтут как нарушение правил дорожного движения при оглашении приговора.

Однако адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что документы были, "но их не сразу нашли".

Кроме того, на суде допросили свидетеля Маргариту Дедик. Она находилась рядом с местом аварии и перебегала дорогу, когда услышала сильный удар, крики и увидела сбитый светофор.

"Мне оставалось пару шагов на зеленый - и вспыхнул красный", - сказала она.

Свидетель не смогла объяснить, какова была скорость движения авто.

"Было темно, я видела только фары, которые горели", и она не слышала звука экстренного торможения.

Суд объявил перерыв до 4 апреля, всего планируют допросить 15 свидетелей обвинения.

Как известно, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.