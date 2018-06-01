Луценко рассказал детали о списке потенциальных 47 жертв

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что спецслужбы получили список потенциальных 47 жертв от окружения Бориса Германа, которого подозревают в организации "убийства" Бабченко.

Об этом он сообщил в эфире радио "НВ".

"После ночи после имитируемого убийства организатор перезвонил исполнителю и сказал, что он срочно улетает за границу, деньги ему когда-то передадут. Стало понятно, что цепочка может быть прервана, поэтому Служба безопасности абсолютно правильно задержала Германа на улице", - заявил генпрокурор.

Он отметил, что силовики получили информацию о списках от окружения подозреваемого.

"Мы не получили информации от организатора, но получили благодаря спецоперации возможность новой информации от его окружения. И вчера вечером между 9 и 10:00 вечера я получил информацию - у нас в руках есть список. У нас есть список из 47 человек, которые организатор предоставил третьему лицу, и в результате спецоперации мы смогли его идентифицировать и извлечь", - рассказал Луценко.

По его словам, большинство людей в нем - журналисты.

"Большинство этих людей - это журналисты Украины, а также журналисты, которые уехали из России. Большинство из этих лиц журналисты, но не только они", - отметил Луценко.

Он добавил, что его нет в этом списке. А на вопрос, есть ли в нем действующие политики, Луценко ответил "No comments".

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

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