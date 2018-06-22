Савченко пожаловалась, что не может из СИЗО подавать законы и попросила, чтобы ее отпустили

Шевченковский райсуд Киева отказал в ходатайстве о смягчении меры пресечения народному депутату Надежде Савченко, которою подозревают в организации теракта.

Соответствующее решение суд принял в пятницу, 22 июня.

Перед этим адвокат более 40 минут рассказывал, почему сообщение о подозрении не обосновано.

В частности, он отметил, что большинство обвинений Генпрокуратуры основываются на том, что определенные действия его подзащитной совершались "при неизвестных обстоятельствах, в неизвестном месте".

По его мнению, если прокуратура осуществляла негласные следственные действия, чтобы получить доказательства совершения преступления, то должны указать, какие именно доказательства они получили, если они не указаны в подозрении, то либо действия были незаконны, или их не было вообще.

Также он отметил, что закон запрещает любым образом любому ограничивать деятельность народного депутата.

А пока, по словам защитника, действия Савченко как нардепа ограничивают, поэтому он попросил изменить меру пресечения на более мягкую.

"Если к убийце 33 человек, теоретически, можно применить другую меру пресечения, то почему другим нельзя?", - спросил адвокат.

Он добавил, что Надежда Савченко не из тех людей, кто будет прятаться от кого-то, поэтому рисков в этом нет.

Защитник добавил, что согласен чтобы Савченко отпустили на поруки или под домашний арест.

В свою очередь, Надежда Савченко поблагодарила всех, кто пришел ее поддержать.

Она заявила, что многократно обращалась в Службу безопасности и Генпрокуратуру с просьбой разрешить ей выполнять свои обязанности, однако этого так и не произошло.

"Пишу законопроекты, и не могу их передать. Мне даже не разрешено поставить подпись перед законопроектом", - сказала Савченко.

Также она спросила, почему всех так пугает слово "теракт" и добавила, что у Генпрокуратуры разваливается дело против нее, потому что они пытаются доказать "невыполненное преступление".

"Я абсолютно безоружный человек, все оружие сдала. Я могу только выполнять обязанности депутата", - сказала Савченко, аргументируя, почему ей должны изменить арест на более мягкую меру пресечения.

Кроме того, нардеп пожаловалась, что в заключении "СБУ умудрилась взять у нее кровь для анализа, хотя суд запретил это делать".

"Невозможно взять у человека кровь, если она из него не течет. Этого не случилось, если бы я не была в тюрьме", - сказала Савченко, не объяснив, как у нее взяли кровь.

Прокуратура возражала против изменения меры пресечения.

Присутствующие сторонники Савченко начали кричать "Ганьба".

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.



Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.



Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

23 марта Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу до 20 мая.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включая комиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

11 мая от Савченко ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

На суде 14 мая Савченко заявила, что отказалась от 4 адвокатов: Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина, и попросила государственного адвоката.

Ей предоставили бесплатного адвоката Юлию Ткач.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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