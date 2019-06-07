Съезд-уикенд: Вакарчук на горе, Зеленский в саду, остальные под крышей

Политические партии активно готовятся к досрочным парламентским выборам, в ближайшие выходные еще пять из них проведут в Киеве свои съезды.

Съезд партии Святослава Вакарчука "Голос" начнется в субботу, 8 июня, в 18:30 на Старокиевской горе (Владимирская 2).

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" проведет свой съезд 9 июня в 12:00 – и тоже демократично: в ботаническом саду имени Николая Гришко (Тимирязевская 1).

Президентская партия планировала провести съезд тоже в субботу, но перенесла его на воскресенье, потому что не успевает рассмотреть анкеты всех желающих баллотироваться от нее в мажоритарных округах.

Переименована партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" соберется на второй этап съезда тоже 9 июня – еще до съезда "Слуги народа", в 10:30, и в "прозрачном офисе" на Лаврской. Там окончательно определится со списком кандидатов в народные депутаты, которые проходят праймериз.

Партия экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко "Сила и честь" проведет съезд 8 июня в 11:00 в Торгово-промышленной палате Украины (Большая Житомирская 33). Будет представлена команда Смешко, утверждена программа партии, ее предвыборный список и список кандидатов в мажоритарных округах.

Также 8 июня съезд в Киеве проведет партия "Самопомич". Будет названа первая пятерка списка и обнародованы "открытые списки".

"Самопомич" формирует список путем рейтинга кандидатов, 29 мая обнародовала первую пятерку. Общий список "Самопомочи" формируется из трех рабочих списков: действующие народные депутаты, лидеры партии в регионах, лидеры общественных мнений и эксперты.

Лидер этой партии Андрей Садовой призывал Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко к кооперации в округах – в частности, поддержать городского главу Глухова Мишеля Терещенко на 159 округе, а "Самопомич" готова поддержать кандидатов "Голоса" и "Гражданской позиции" в других округах.

Возможность приобщиться к своим командам заявкой на сайтах открыли и "Голос" Вакарчука, и "Слуга народа" Зеленского, и "Европейская солидарность" Порошенко, и "Самопомич" Садового.

Напомним: