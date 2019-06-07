Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Съезд-уикенд: Вакарчук на горе, Зеленский в саду, остальные под крышей

Пятница, 7 июня 2019, 15:59

Политические партии активно готовятся к досрочным парламентским выборам, в ближайшие выходные еще пять из них проведут в Киеве свои съезды.

Съезд партии Святослава Вакарчука "Голос" начнется в субботу, 8 июня, в 18:30 на Старокиевской горе (Владимирская 2).

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" проведет свой съезд 9 июня в 12:00 – и тоже демократично: в ботаническом саду имени Николая Гришко (Тимирязевская 1).

Президентская партия планировала провести съезд тоже в субботу, но перенесла его на воскресенье, потому что не успевает рассмотреть анкеты всех желающих баллотироваться от нее в мажоритарных округах.

Переименована партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" соберется на второй этап съезда тоже 9 июня – еще до съезда "Слуги народа", в 10:30, и в "прозрачном офисе" на Лаврской. Там окончательно определится со списком кандидатов в народные депутаты, которые проходят праймериз.

Партия экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко "Сила и честь" проведет съезд 8 июня в 11:00 в Торгово-промышленной палате Украины (Большая Житомирская 33). Будет представлена команда Смешко, утверждена программа партии, ее предвыборный список и список кандидатов в мажоритарных округах.

Также 8 июня съезд в Киеве проведет партия "Самопомич". Будет названа первая пятерка списка и обнародованы "открытые списки".

"Самопомич" формирует список путем рейтинга кандидатов, 29 мая обнародовала первую пятерку. Общий список "Самопомочи" формируется из трех рабочих списков: действующие народные депутаты, лидеры партии в регионах, лидеры общественных мнений и эксперты.

Лидер этой партии Андрей Садовой призывал Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко к кооперации в округах – в частности, поддержать городского главу Глухова Мишеля Терещенко на 159 округе, а "Самопомич" готова поддержать кандидатов "Голоса" и "Гражданской позиции" в других округах.

Возможность приобщиться к своим командам заявкой на сайтах открыли и "Голос" Вакарчука, и "Слуга народа" Зеленского, и "Европейская солидарность" Порошенко, и "Самопомич" Садового.

Напомним:

  • 7 июня свой съезд провела партия "Украинская стратегия Гройсмана": к политсиле действующего премьер-министра Владимира Гройсмана присоединились часть депутатов "Народного фронта" и министров. Мажоритарщиков (кандидатов в одномандатных избирательных округах) партия выдвигать не будет.
  • Партия "Оппозиционный блок" 7 июня заявила об объединении с "Партией мира и развития", партиями "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" перед парламентскими выборами.
  • 6 июня "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко провела свой съезд и обнародовала первую десятку списка. 7 июня к ним присоединился Илья Кива, который для этого сложил полномочия главы Социалистической партии.
  • 5 июня нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в государственной измене, провела съезд своей партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" прямо перед Верховной Радой и также пойдет на выборы.
  • 24 мая "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на съезде изменил свое название на "Европейская солидарность", а 31 мая обновленная партия избрала Порошенко своим лидером, обновила состав центрального совета и президиума.
  • Владимир Зеленский назначил досрочные выборы парламента на 21 июля.

Украинская правда
Темы: виборыпартии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
виборы
Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам – ISW
Данилов о возможности выборов во время войны: Как будут голосовать парни и девушки, которые сейчас на фронте?
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: