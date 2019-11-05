ГПУ приостановила расследование "пленок Вовка"

Генеральная прокуратура остановила уголовное производство по записей из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег.

Источник: Слидство.Инфо со ссылкой на сотрудницу Генеральной прокуратуры Юлию Малашич.

Прямая речь: "Сроки следствия не прошли. Досудебное расследование останавливалось в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Детали: Малашич отметила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Волка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия. Однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть. Следовательно, ГПУ приостановила расследование.

Прокурор также добавила, что дата рассмотрения ходатайства о продлении сроков расследования пока неизвестна, но будет определена в "ближайшее время".

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