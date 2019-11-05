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ГПУ приостановила расследование "пленок Вовка"

Вторник, 5 ноября 2019, 16:17

Генеральная прокуратура остановила уголовное производство по записей из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег.

Источник: Слидство.Инфо со ссылкой на сотрудницу Генеральной прокуратуры Юлию Малашич.

Прямая речь: "Сроки следствия не прошли. Досудебное расследование останавливалось в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Детали: Малашич отметила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Волка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия. Однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть. Следовательно, ГПУ приостановила расследование.

Прокурор также добавила, что дата рассмотрения ходатайства о продлении сроков расследования пока неизвестна, но будет определена в "ближайшее время".

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Предыстория:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. А глава суду Павел Вовк сказал, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.

Темы: Генпрокуратурасудскандал
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