Зеркаль рада, что в Париже "обмен мнениями по газу не привел к зраде"

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Среда, 11 декабря 2019, 10:01

Бывшая заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает позитивным итогом встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже обсуждение газового вопроса "без зрады".

Источник: Зеркаль в эфире телеканал "Прямой", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Наиболее положительное – это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно.

На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые причинил "Газпром" в Украине.

Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно".

Детали: Зеркаль отметила, что итоговое коммюнике встречи в целом выглядит лучше, чем она ожидала.



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