Главные новости четверга и ночи: дело Шеремета, закон об особом статусе

Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета, Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса — новости, которые были актуальны 12 декабря.

О деле Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В 5 часов вечера состоялся брифинг, на котором шла речь о ходе расследования дела, в частности об установлении исполнителей убийства Павла. Следствие подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Юлия Кузьменко, а помогал ей Андрей Антоненко. Их обоих задержали.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Адвокат задержанного Владислава Грищенко Виталий Ковальчук заявил о нарушении прав его подзащитных, но допустил, что на записи следователей "вероятно голос его клиента".

Юридическая компания "Миллер" больше не будет представлять в суде интересы подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это связано с наличием конфликта интересов: Шеремет был товарищем основателя компании Маси Найема.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, правоохранители обнародовали лишь 5-7% собранной в ходе расследования убийства Шеремета информации. У следствия есть данные об инициаторах этого преступления.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность", ветеран Яна Зинкевич сообщила, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугар на момент совершения преступления находилась в зоне проведения Антитеррористической операции.

Подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

У Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, завершили обыски, ее же повезли в участок.

Об особом статусе

Верховная Рада продлила на 1 год действие закона об особом статусе Донбасса.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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