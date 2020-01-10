Дело Шеремета: Судьи заявили о вмешательстве адвоката подозреваемой в правосудие

Судьи апелляционного суда Киева заявили о вмешательстве в правосудие адвоката подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Источник: Заявление судей Киевского апелляционного суда

Детали: В заявлении идет речь о судебном заседании по апелляции на предыдущее решение суда о содержании Кузьменко под стражей. Тогда при обсуждении вопроса о возможности продолжения заседания без участия прокурора, адвокат Владислав Добош заявил, что он не покинет зал суда.

Судьи заявляют также, что высказывания адвоката поддержали присутствующие на судебном заседании свободные слушатели, которые пришли поддержать подозреваемую. Они начали угрожать, что никто из них не покинет зал судебного заседания до прибытия прокуроров, участвующих в рассмотрении судебного производства.

В дальнейшем присутствующие в зале судебного заседания лица вместе с адвокатом в течение более пяти часов подряд блокировали помещение зала, не соглашались на предложение покинуть зал в связи с окончанием судебного заседания.

Судьи отмечают, что указанные события привели к препятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению в указанном зале суда производств. Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства.

Судьи, рассматривающие заявление, считают, что такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществление на судей незаконного влияния.

24 декабря 2019 года судьи рассмотрели апелляцию на арест Кузьменко и оставили прежнее решение без изменений.

Судьи указывают, что после этого защитник также проявил несдержанное и некорректное поведение, бестактно, обидно и унизительно высказывался в нецензурной форме как в адрес судей, которые приняли решения, так и прокуроров, участвовавших в судебном производстве.

Адвокат также публично высказывался, что "каждый судья ответит за подозреваемую", что, как считают судьи, является угрозой им в связи с профессиональной деятельностью.

Действия адвоката коллегией судей расценивается как оказание давления и попытка вмешательства в деятельность судей и осуществления правосудия.

Что было раньше: 20 декабря прокуроры по делу Шеремета не пришли на рассмотрение апелляций на арест подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. В частности поэтому суды перенесли.

В свою очередь, защита привела в суд двух мужчин, которые фигурировали на записях разговоров, обнародованных следствием. Они заявили, что записи смонтированы, а разговоры не касались Шеремета.

Силовикам пришлось штурмовать зал суда, где рассматривается дело Шеремета, чтобы вывести и отвезти в СИЗО подозреваемую Юлию Кузьменко.

Позже стало известно, что 20 декабря Генпрокуратура обновила группу прокуроров в деле. Одно из них не прошел аттестацию.

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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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