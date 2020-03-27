27 марта. No time to die: Пандемия ускоряется, США обходит Китай, в Италии – удивительное выздоровление

Официальные данные актуальны на 11:00 27 марта

Украина. На коронавирус заболели более 200 граждан

В Украине обнаружили 218 больных Covid-19.

62 из них – за прошедшие сутки.

Десять дней назад их было семеро, 15 дней назад в Украине был только один официально подтвержденный случай инфицирования.

За минувшие сутки количество инфицированных больше всего выросло в Киеве (+13 случаев), Тернопольской (+10 случаев), Киевской и Ивано-Франковской (по 8 случаев) областях.

Среди инфицированных киевлян 10-летний мальчик, пятеро женщин от 29 до 39 лет и семь мужчин от 28 до 70 лет. Самого пожилого мужчину, 70-летнего военного, положили в военный госпиталь.

Сейчас для киевлян предусмотрено 400 коек в 7 инфекционных больницах, при необходимости их количество увеличат до 7 тысяч. Базовой для приема больных на коронавирус является Александровская больница.

Впервые инфицированных зафиксировали в Закарпатской области (1 случай) и Ровенской (сразу 9 случаев).

В Украине осталось 7 областей без единого установленного больного.

Одним из больных в Ивано-Франковской области оказался полицейский. Около 20 его коллег сделают экспресс-тест на Covid-19 (который показывает наличие или отсутствие антител, которые на момент тестирования могут не успеть выработаться в крови).

За два дня выборочного тестирования в зоне ООС на Востоке не обнаружили ни одного больного военного.

Впервые за семь дней в Украине увеличилось количество людей, которые выздоровели от коронавируса – теперь их четверо. Все – из Черновицкой области

По данным оккупационной "власти", количество больных на коронавирус в Крыму увеличилось до 14.

На оккупированном Донбассе пока неизвестно ни об одном случае инфицирования.

В Тернополе тело умершего от коронавируса человека отдали для захоронения родственникам без каких-либо объяснений и помощи. Работники больницы, по словам дочери, решили не подвергать себя опасности.

Как хоронят умерших от Covid-19 за рубежом и как советуют в Украине, читайте на "УП. Жизнь".

Еще 100 000 тест-систем ПЦР летят из Южной Кореи

Сейчас они являются наиболее точным методом диагностики Covid-19.

Параллельно из Китая должны прибыть около 200 тысяч спецреспираторов, защитные костюмы для врачей, еще 100 тысяч ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких и маски. По возвращении в Киев самолет полетит за следующей партией.

"Не о диктатуре, а о дисциплине"

К концу суток 27 марта Украина закрывает границу и останавливает все пассажирские перевозки. Вернуться успели около 90 тысяч граждан, которых премьер назвал источником попадания коронавируса в Украине.

Одними из последних – 354 украинца, которые летят из Нью-Йорка.

"Позаботиться" о тех, кто остался за границей, должны дипломаты и украинские общины.

1 июля учебный год закончится не для всех

Для 11-классников выпуск из школы будет зависеть от даты ВНО, которое могут перенести из-за карантина.

Если его будут сдавать в середине августа, результаты будут только в середине сентября. А вступительная кампания закончится в середине октября.

Хорошие новости для домашних любимцев

Ветклиники и зооаптеки будут работать во время карантина. Правительство отменило запрет.

"Только бороться, значит жить!"

Говорит Иван Франко с маской на лице во время пандемии коронавируса. Ему предшествовали Тарас Шевченко и Леся Украинка.

Цитатами гигантов украинской литературы поддерживать украинцев решил Минздрав.

В мире. Полмиллиона больных, количество растет по экспоненте

27 марта во всем мире зарегистрировано 532 788 человек больных коронавирусом. На утро 26 марта их количество было 472 109. За день до этого – 423 121 случай заражения коронавируса,

То есть за прошедшие сутки число зараженных увеличилось примерно на 60 тысяч, за двое суток – более чем на 100 тысяч.

Во всем мире:

Выздоровели: 122672 (+7 802)

Умерли: 24077 (+2 769)

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью:

"Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые – 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые – только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть".

Исследование ученых из Лондонского имперского колледжа показало: если не сдерживать вирус, вспышка может привести к 7 миллиардам заражений и 40 миллионам смертей во всем мире уже в 2020 году.

"Если сократить социальные контакты пожилых людей на 60%, а остального населения на 40% – то количество жертв удастся сократить вдвое, то есть сохранить 20 миллионов жизней", – говорится в докладе.

Страны G20 договорились вложить в глобальную экономику более $ 5 трлн для преодоления негативных последствий пандемии.

Италия. 101-летний победитель

В Италии после небольшого замедления распространения болезни, количество зараженных снова увеличивается.

В целом в стране насчитывается 80 589 больных на коронавирус, что больше, чем вчера на 4 492 человека. В среду 25 марта рост был на 3 491 больного.

Количество погибших остается стабильно высоким. За минувшие сутки в стране умерло 662 человека. В среду 25 марта сообщалось о смерти 683 человек в течение последних 24 часов.

С начала эпидемии здесь умерли 39 врачей, заболело 6 205 медиков. Это более 9% от общего числа больных.

Есть и хорошие новости. 101-летний итальянец преодолел коронавирус и был выписан из больницы домой.

Испания. Первое уменьшение смертей за неделю

В Испании количество смертей впервые за последнюю неделю уменьшилось, но совсем незначительно: за прошедшие сутки в стране погибли 655 человек, а в среду зафиксировали только на одну смерть больше.

Количество инфицированных превышает 56 тысяч человек, что на 8 578 больше, чем в предыдущий день. Несмотря на то, что рост зараженных приближается к 20%, растет и количество вылеченных – 12,5% инфицированных полностью выздоровели.

Стадион известного футбольного клуба "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" отдадут под склад для медикаментов и других медицинских принадлежностей на время карантина.

Франция. Наибольшее количество погибших с начала эпидемии

Во Франции за последние сутки от коронавируса умерло 365 человек – наибольшее количество с начала эпидемии. Среди погибших 16-летняя девушка из парижского региона Иль-де-Франс.

В стране насчитывается 29 566 подтвержденных случаев заболевания, погибло 1698.

Сейчас во Франции 13 904 человека госпитализированы, в том числе 3 375 находятся в реанимации. Среди наиболее тяжелых пациентов 34% до 60 лет, 58% – в возрасте от 60 до 80 лет.

С начала эпидемии 4948 человек выздоровели.

Во Франции переоборудованным скоростным поездом перевезли больных из одного региона, пострадавшего от коронавируса всего, к другому. Это первая подобная эвакуация в Европе.

В вагонах установили кровати и оборудование, которое используется в отделах интенсивной терапии. Каждый из вагонов может разместить четырех пациентов и шесть медиков.

США. Страна с наибольшим количеством больных

США стали страной с наибольшим количеством больных коронавирус в мире, опередив Китай и Италию. На утро 27 марта здесь насчитывается 85 991 зараженный, погибло 1 296.

Для сравнения, в Китае зафиксировано 81 782 случая заболевания, в Италии – 80 589.

Если перечислять количество больных на 1 млн населения страны, то лидером по-прежнему остается Италия с 1 332 больными миллион. На втором месте США – 263 человека. На третьем Китай – 59.

На вопрос о возрастающем количестве заражений президент Трамп сказал, что это "дань количеству тестов, которые мы делаем".

Чтобы остановить распространение вируса, по меньшей мере 160 миллионам американцев было приказано остаться дома в штатах по всей стране: от Калифорнии до Нью-Йорка.

Нью-Йорк готовится к резкому росту количества погибших. На улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года появились мобильные морги.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло до рекордно высокого уровня.

Когда-то среди популистских обещаний Дональда Трампа была стена на границе с Мексикой. Теперь в этой соседней к США стране устроили блокаду для американцев. Демонстранты перекрыли переход через границу из-за опасений, что гости из Штатов могут распространять в их стране коронавирус.

Все равны перед карантином: Африка и британские политики

В последние дни в Китае, который показывал утешительную статистику, резко возросло количество новых больных. Все они, по утверждениям властей, приехали из-за рубежа. Поэтому государство временно закрывает границы для иностранцев.

Южно-Африканская Республика присоединилась к странам, которые пошли на карантин. Там зафиксировали наибольшее количество заражений в Африке – почти тысячу. Следить за порядком будет не только полиция, но и армия.

Полицейские сводки различных стран пополняются новыми историями о коронавирусе. В Великобритании задержали мужчину, который украл в магазине два триммера, при этом специально покашляв на продавцов и заявив, что болен Covid-19. Кроме кражи, британца обвинили в нападении.

Все равны перед коронавирусом – продемонстрировала полиция на Канарах. На закрытом на карантин курорте буквально выловили бывшего британского кандидата в депутаты. Он пренебрег запретами и нырнул в бассейн.

Основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма, ранее помог с тестами Украине и США, сделал подарок также и России, отправив туда более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.

Песня от президента

Всемирно известный дизайнерский бренд Ralph Lauren решил производить медицинские маски и халаты. Он не первый в мире моды, кто присоединился к борьбе с коронавирусом. Ранее владелец Louis Vuitton пообещал делать дезинфекторы.

А президент Либерии Джордж Веа вместе с местным музыкантом записал песню, призывающую мыть руки, держать дистанцию ​​и следить за здоровьем. Послушать ее можно здесь.

Maruv застряла в России

Критики певицы Maruv довольно потирают начисто вымытые руки. Скандальная украинка во время всемирного карантина застряла в РФ, где она регулярно выступает.

Maruv записала видео с грубыми жалобами на то, что не может вернуться на родину, обвинила консульство Украины в бесчеловечности и непрофессионализме.

"Удачи! НЕ*уй шастать!", – ответили некоторые пользователи соцсетей.

У Maruv есть повод для волнения. В России, где власть долго медлила с признанием серьезности угрозы коронавируса, теперь не до шуток. Болезнь добралась до чиновников и знаменитостей.

Людей с подозрениями на коронавирус обнаружили даже в управлении делами президента Владимира Путина.

78-летний певец Лев Лещенко, у которого подтвердили коронавирус, находится в реанимации с двусторонней пневмонией. В той же московской больнице оказался и Игорь Николаев с предварительным положительным результатом на COVID-19.

Вирус не жалеет и американских звезд. В США от него умер 69-летний актер Марк Блум, который снимался в фильме "Крокодил Данди" и сериале "Клан Сопрано".

Далай-лама не стоит в стороне

Модной болезнью назвал коронавирус российский писатель, 63-летний Борис Акунин, который живет во Франции. В начале марта он иронизировал в соцсетях по поводу пандемии и паникеров.

Теперь же сообщил, что забросил Facebook, потому что валяется с COVID-19, и вновь призвал не паниковать.

От коронавируса уже вылечился президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза.

Свою лепту в борьбу с коронавирусом внес духовный лидер Тибета Далай-лама. Он пожертвовал продукты и лекарства бедным Индии.

Британцы хлопают в ладоши. Елизавета II звонит по старинке

Бороться с пандемией во всем мире помогают позитив и юмор.

Великобритания провела акцию в поддержку медиков: им в буквальном смысле слова аплодировали в разных уголках страны. Вот несколько видео, как это делали, в частности, в Северной Ирландии и Шотландии.

В последней местные жители также цепляют на окна рисунки радуги. Это добавляет позитива на самоизоляции и демонстрирует благодарность Национальной службе здравоохранения, на значках которой тоже изображена радуга.

Ее Величество Елизавета II, которая находится на самоизоляции в Виндзорском дворце, поговорила по телефону с премьером Борисом Джонсоном.

Фото разговора, которые выложили в интернет, становятся мемом. Пользователей поразило, что королева разговаривает по очень старому телефонному аппарату.

В перерывах между государственными делами Елизавета и Джонсон вместе с другими британцами также присоединились к флешмобу и выразили благодарность медработникам. В акции приняли участие и дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Однако днем 27 марта стало известно, что тест Джонсона на коронавирус оказался позитивным.