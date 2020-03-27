27 березня. No time to die: Пандемія прискорюється, США обходить Китай, в Італії – дивовижне одужання

Офіційні дані актуальні на 11:00 27 березня

Україна. На коронавірус захворіли понад 200 громадян

В Україні виявили 218 хворих на Covid–19.

62 з них – за минулу добу.

Десять днів тому їх було семеро, 15 днів тому в Україні був лише один офіційно підтверджений випадок інфікування.

За минулу добу кількість інфікованих найбільше зросла в Києві (+13 випадків), Тернопільській (+10 випадків), Київській та Івано–Франківській (по 8 випадків) областях.

Серед інфікованих киян 10–річний хлопчик, п’ятеро жінок від 29 до 39 років і семеро чоловіків від 28 до 70 років. Найстаршого чоловіка, 70–річного військового, поклали до військового госпіталю.

Нині для киян передбачено 400 ліжок в 7 інфекційних лікарнях Києва, за потреби їхню кількість збільшать до 7 тисяч. Базовою для прийому хворих на коронавірус є Олександрівська лікарня.

Уперше інфікованих зафіксували у Закарпатській області (1 випадок) та на Рівненщині (одразу 9 випадків).

В Україні лишилося 7 областей без жодного встановленого хворого.

Одним з хворих на Івано–Франківщині виявився поліцейський. Близько 20 його колег зроблять експрес–тест на Covid–19 (який показує наявність або відсутність антитіл, що на момент тестування можуть не встигнути виробитися у крові).

За два дні вибіркового тестування в зоні ООС на Сході не виявили жодного хворого військового.

Уперше за сім днів в Україні збільшилася кількість людей, які одужали від коронавірусу – тепер їх четверо. Усі – з Чернівецької області.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму збільшилася до 14.

На окупованому Донбасі поки невідомо про жоден випадок інфікування.

У Тернополі тіло померлого від коронавірусу чоловіка віддали для поховання родичам без будь-яких пояснень і допомоги. Працівники лікарні, за словами доньки, вирішили не наражати себе на небезпеку.

Як ховають померлих від Covid-19 закордоном і як радяться в Україні, читайте на "УП. Життя".

Ще 100 тисяч тест–систем ПЛР летять з Південної Кореї

Нині вони є найбільш точним методом діагностики Covid–19.

Паралельно з Китаю мають прибути близько 200 тисяч спецреспіраторів, захисні костюми для лікарів, ще 100 тисяч ПЛР–тестів, апарати штучної вентиляції легень і маски. Після повернення до Києва літак полетить за наступною партією.

"Не про диктатуру, а про дисципліну"

До кінця доби 27 березня Україна закриває кордон та зупиняє усі пасажирські перевезення. Повернутися встигли близько 90 тисяч громадян, яких прем’єр назвав джерелом потрапляння коронавірусу в Україну.

Одними з останніх – 354 українці, які летять із Нью–Йорка.

фото: UKR Mission to UN

"Подбати" про тих, хто залишився за кордоном, мають дипломати та українські громади.

1–го липня навчальний рік закінчиться не для всіх

Для 11–класників випуск зі школи залежатиме від дати ЗНО, яке можуть перенести через карантин.

Якщо його складатимуть у середині серпня, результати будуть лише в середині вересня. А вступна кампанія закінчиться у середині жовтня.

Хороші новин для домашніх улюбленців

Ветклініки та зооаптеки працюватимуть під час карантину. Уряд скасував заборону.

"Лиш боротись, значить жить!"

ілюстрація: моз

Каже Іван Франко з маскою на обличчі в часи пандемії коронавірусу. Йому передували Тарас Шевченко та Леся Українка.

Цитатами велетнів української літератури підтримувати українців вирішило МОЗ.

У світі. Півмільйона хворих, кількість зростає по експоненті

27 березня у всьому світі зареєстровано 532 788 людей хворих на коронавірус. на ранок 26 березня їх кількість була 472 109. За день перед цим – 423 121 випадок зараження коронавірусом,

Тобто за минулу добу кількість заражених збільшилася приблизно на 60 тисяч, за дві доби – більше ніж на 100 тисяч.

У всьому світі:

Одужали: 122 672 (+7 802)

Померли: 24 077 (+2 769)

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю:

"Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті – лише 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти".

Дослідження вчених з Лондонського імперського коледжу показало: якщо не стримувати вірус, спалах може призвести до 7 мільярдів заражень і 40 мільйонів смертей у всьому світі вже в 2020 році.

"Якщо скоротити соціальні контакти людей похилого віку на 60%, а решти населення на 40% – то кількість жертв вдасться скоротити вдвічі, тобто зберегти 20 мільйонів життів", – йдеться в докладі.

Країни G20 домовились вкласти у глобальну економіку більше $5 трлн для подолання негативних наслідків пандемії.

Італія. 101–річний переможець

В Італії після невеликого уповільнення поширення хвороби, заражених знову більшає.

В цілому в країні налічується 80 589 хворих на коронавірус, що більше, ніж вчора на 4492 людини. У середу 25 березня зростання було на 3491 хворого.

Кількість загиблих залишається стабильно високою. За минулу добу в країні померло 662 людини. В середу 25 березня повідомлялося про смерть 683 людей протягом останніх 24 годин.

Від початку епідемії тут померли 39 лікарів, захворіло 6205 медиків. Це більше 9% від загального числа хворих.

Є і хороші новини. 101–річний італієць поборов коронавірус та був виписаний з лікарні додому.

Іспанія. Перше зменшення смертей за тиждень

В Іспанії кількість смертей вперше за останній тиждень зменшилася, але зовсім несуттєво: минулої доби в країні померли 655 людей, а у середу зафіксували лише на одну смерть більше.

Кількість інфікованих перевищує 56 000 осіб, що на 8 578 більше, ніж попереднього дня. Незважаючи на те, що зростання заражених наближається до 20%, росте й кількість вилікуваних – 12,5% інфікованих повністю одужали.

Стадіон відомого футбольного клубу "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" віддадуть під склад для медикаментів й іншого медичного приладдя на час карантину.

Франція. Найбільша кількість загиблих з початку епідемії

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померло 365 людей – найбільша кількість з початку епідемії. Серед загиблих 16–річна дівчина з паризького регіону Іль–де–Франс.

У країні налічується 29 566 підтверджених випадків захворювання, загинуло 1698.

Зараз у Франції 13 904 людини госпіталізовані, в тому числі 3 375 перебувають у реанімації.Серед найтяжчих пацієнтів 34% до 60 років, 58% – у віці від 60 до 80 років.

З початку епідемії 4948 осіб видужали.

У Франції переобладнаним швидкісним потягом перевезли хворих з одного регіону, який постраждав від коронавірусу найбільше, до іншого. Це перша подібна евакуація у Європі.

У вагонах встановили ліжка та обладнання, яке використовується у відділах інтенсивної терапії. Кожен з вагонів може розмістити чотирьох пацієнтів та шістьох медиків.

США. Країна з найбільшою кількістю хворих

США стали країною з найбільшою кількістю хворих на коронавірус в світі, випередивши Китай та Італію. На ранок 27 березня тут налічується 85 991 заражений, загинуло 1296.

Для порівняння, у Китаї зафіксовано 81 782 випадки захворювання, в Італії – 80 589.

Якщо перераховувати кількість хворих на 1 млн населення країни, то лідером, як і раніше, залишається Італія з 1332 хворими на мільйон. На другому місці США – 263 людини. На третьому Китай – 59.

На запитання про зростаючу кількість заражень президент Трамп сказав, що це "данина кількості тестів, які ми робимо".

Щоб зупинити розповсюдження вірусу, щонайменше 160 мільйонам американців було наказано залишитися вдома в штатах по всій країні: від Каліфорнії до Нью–Йорка.

Нью–Йорк готується до різкого зростання кількості загиблих. На вулицях міста вперше з теракту 11 вересня 2001 року з'явилися мобільні морги.

Кількість американців, які подали заявки на допомогу через безробіття, виросло до рекордно високого рівня.

Колись серед популістичних обіцянок Дональда Трампа була стіна на кордоні з Мексикою. Тепер у цій сусідній до США країні влаштували блокаду для американців. Демонстранти перекрили перехід через кордон через побоювання, що гості зі Штатів можуть поширювати в їхній країні коронавірус.

Всі рівні перед карантином: Африка і британські політики

Останніми днями у Китаї, який показував втішну статистику, різко зросла кількість нових хворих. Усі вони, за твердженнями влади, приїхали з–за кордону. Тому держава тимчасово закриває кордони для іноземців.

Південно–Африканська Республіка доєдналась до країн, які пішли на карантин. Там зафіксували найбільшу кількість заражень в Африці – майже тисячу. Слідкувати за порядком буде не лише поліція, але й армія.

Поліцейські зведення різних країн поповнюються новими історіями про коронавірус. У Великій Британії затримали чоловіка, який вкрав у магазині два тримери, при цьому спеціально покашлявши на продавців і заявивши, що хворий на Covid–19. Крім крадіжки, британця звинуватили у нападі.

Усі рівні перед коронавірусом – продемонструвала поліція на Канарах. На закритому на карантин курорті буквально виловили колишнього британського кандидата в депутати. Він знехтував заборонами і пірнув у басейн.

Засновник інтернет–рітейлера Alibaba Джек Ма, який раніше допоміг із тестами Україні та США, зробив подарунок також і Росії, відправивши туди понад мільйон медичних масок і 200 тисяч тест–систем на коронавірус.

Пісня від президента

Всесвітньо відомий дизайнерський бренд Ralph Lauren вирішив виробляти медичні маски та халати. Він не перший у світі моди, хто доєднався до боротьби з коронавірусом. Раніше власник Louis Vuitton пообіцяв робити дезінфектори.

А президент Ліберії Джордж Веа разом із місцевим музикантом записав пісню, яка закликає мити руки, тримати дистанцію та слідкувати за здоров’ям. Послухати її можна ось тут.

Maruv застрягла в Росії

Критики співачки Maruv задоволено потирають начисто вимиті руки. Скандальна українка під час всесвітнього карантину застрягла в РФ, де вона регулярно виступає.

Maruv записала відео з грубими скаргами на те, що не може повернутися на батьківщину, звинуватила консульство України в нелюдяності та непрофесіоналізмі.

"Нехай щастить! Не*уй шастать! ", – відповіли деякі користувачі соцмереж.

У Maruv є привід для хвилювання. В Росії, де влада довго зволікала з визнанням серйозності загрози коронавіруса, тепер не до жартів. Хвороба дісталася до чиновників і знаменитостей.

Людей з підозрами на коронавірус виявили навіть в управлінні справами президента Володимира Путіна.

78–річний співак Лев Лещенко, у якого підтвердили коронавірус, перебуває в реанімації з двосторонньою пневмонією. У тій же московської лікарні опинився й Ігор Ніколаєв з попередніми позитивним результатом на COVID–19.

Вірус не шкодує й американських зірок. У США від нього помер 69–річний актор Марк Блум, який знімався у стрічці "Крокодил Данді" та серіалі "Клан Сопрано".

Далай–лама не стоїть осторонь

Модною хворобою назвав коронавірус російський письменник, 63–річний Борис Акунін, який мешкає у Франції. На початку березня він іронізував в соцмережах з приводу пандемії та панікерів.

Тепер же повідомив, що закинув Facebook, тому що валяється з COVID–19, і знову закликав не панікувати.

Від коронавірусу вже вилікувався президент Футбольного союзу Сербії Славіша Кокеза.

Свою лепту в боротьбу з коронавірусом вніс духовний лідер Тибету Далай–лама. Він пожертвував продукти і ліки бідним Індії.

Британці плескають в долоні. Єлизавета II телефонує по-старому

Боротися з пандемією в усьому світі допомагають позитив і гумор.

Велика Британія провела акцію на підтримку медиків: їм у буквальному сенсі слова аплодували у різних куточках країни. Ось кілька відео, як це робили, зокрема, у Північній Ірландії та Шотландії.

В останній місцеві мешканці також чіпляють на вікна малюнки райдуги. Це додає позитиву на самоізоляції і демонструє подяку Національній службі охорони здоров’я, на значках якої теж зображена веселка.

Її Величність Єлизавета II, яка перебуває на самоізоляції в Віндзорському палаці, поговорила по телефону з прем'єром Борисом Джонсоном.

Фото розмови, які виклали в інтернет, стають мемом. Користувачів вразило, що королева розмовляє по дуже старому телефонному апарату.

У перервах між державними справами Єлизавета і Джонсон разом з іншими британцями також приєднались до флешмобу і висловили подяку медпрацівникам. В акції взяли участь і діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Однак вже вдень 27 березня стало відомо, що тест Джонсона на кронавірус виявився позитивним.