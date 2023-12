31 марта. No time to die: В Украине более 500 инфицированных, диктатура в Венгрии, "заражение" пилотов Формулы-1

Официальные данные актуальны на 12:00 31 марта

Верховная Рада поддержала отставку министра здравоохранения Ильи Емца и со второй попытки проголосовала за назначение на эту должность Максима Степанова.

Два часа во время мировой пандемии коронавируса в Украине не было профильного министра.

Украина. Более 500 инфицированных

В Украине за все время пандемии обнаружили 549 больных Covid-19.

За минувшие сутки плюс 69.

Это на 7 случаев меньше, чем днем ​​ранее, и на 40 случаев меньше, чем 2 дня назад.

Увеличилось количество умерших от вируса - с 11 до 13. Летальные случаи зафиксировали на Ровенщине и Буковине.

Умерший в Черновицкой области - 84-летний мужчина, которого госпитализировали сразу в реанимацию. На третий день после поступления в больницу подтвердили коронавирус, на шестой - констатировали смерть.

Существенно продолжает расти количество больных в Тернопольской (+18 новых случаев), Черновицкой (+15 новых случаев) и Винницкой областях (+13).

Уменьшилось количество новых суточных случаев в Киеве - с 20 до 5. Всего в столице сейчас 107 больных.

По данным на 30 марта, больше всего больных в Печерском районе Киева, меньше всего - в Днепровском.

Тех, кто выздоровел, в Украине - 8.

Единственной областью без установленного случая заболевания все еще считается Николаевская, больного с которой перерегистрировали в Киеве.

Во Львове массовое экспресс-тестирование среди коммунальщиков, контактирующих со многими людьми, выявило двух инфицированных. Одна из них - водитель трамвая без симптомов коронавируса.

За пять дней тестирования на Covid-19 в зоне ООС на Востоке не обнаружили ни одного больного.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось до 16.

Оккупационная "власть" в Луганской области еще 29 марта заявила о первом пациенте с положительным результатом теста на коронавирус. Впрочем его должны подтвердить повторно, на это уйдет несколько дней.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уверяют - оккупационные администрации на Востоке и в Крыму скрывают от людей реальное состояние ситуации.

Верховная Рада заседала в масках и перчатках

Некоторые из нардепов надели еще и защитные очки. Такой набор сейчас есть не у всех врачей.

Традицию Днепра, Сум, и Острога, депутаты которых заседали под открытым небом, парламентарии не поддержали.

"Подумайте наконец головой!"

Так к киевлянам, которые продолжают ездить на пикники и устраивать "аншлаги" на детских площадках, обратился городской голова Киева Виталий Кличко.

И назвал их виной возможную вспышку коронавируса в столице.

Наверное, перенимает приемы итальянских мэров, которые яростно кричат ​​на нарушителей карантина.

В МВЦ могут разместить больных Covid-19

Если мест в киевских больницах не будет хватает.

Там планируют разместить 7000 коек, еще 900 – в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", что в 40 километрах от Киева.

Подробнее слушайте в онлайн-интервью "Украинской правды" с Игорем Лиски, координатором киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса.

Сейчас в Киеве есть 7 базовых больниц на 400 коек, в которых будут госпитализировать больных коронавирусом.

К борьбе хотят подключить отели

Министерство культуры, молодежи и спорта предложило отелям взять на 14-дневную обсервацию украинцев и иностранцев, которые вернулись из-за границы.

Платить за их номера будет государство. За две недели одноместного базового поселения Минкульт предлагает 99 евро, то есть 3 075 гривен.

Также "предусмотрено" одноместное улучшенное поселения - за 149 евро (4 600 грн) или вип-поселения - за 199 евро (6 200 грн). За них придется платить самостоятельно.

Государство ищет крупные гостиничные комплексы, базы отдыха и санатории.

Впрочем, идея с гостиницами сразу же пошла трудно, когда начали прибывать туристы из Азии, которые наотрез отказывались проходить обязательную обсервацию.

После того как туристы из Вьетнама просто сбежали из аэропорта, прибывших с Бали несколько часов не выпускали из самолета, пока не уговорили пройти обсервацию.

Однако часть туристов уговорить не удавалось, и их привезли на обсервацию в отель "Козацкий" на Майдане Незалежности. Некоторые из них стремились убежать, но в гостиницу приставили Нацгвардию.

А уже вечером одного из туристов с температурой увезли в больницу, где взяли тест на коронавирус.

29 марта правительство обязало украинцев, которые спецрейсами возвращаются из-за границы, проходить принудительную обсервацию. А днем ​​ранее Украина закрыла все пассажирское сообщение.

По данным Госпогранслужбы, за минувшие сутки из-за рубежа пешеходно или на авто вернулись почти 4800 граждан Украины.

Им на границе провели температурный скрининг и опросили о состоянии здоровья и "в установленном порядке" взяли письменное согласие на самоизоляцию.

На Ровенщине тестируют маски-экраны для врачей

Их местные инженеры печатают на 3D-принтере и вырезают лазером из акрила.

Первые несколько штук уже тестируют в Сарненский районной больнице.

Разработчики утверждают, что маски-экраны плотно прилегают к лицу и не создают ощущения дискомфорта.

А чиновники - что есть бизнес, который готов поддержать производство.

В мире. 50-70 тысяч больных ежедневно

31 февраля в всем мире зарегистрировано 786 291 больной коронавирусом. На утро 30 марта их количество было 723 740. За день до этого - 665 616 случаев заражения коронавирусом.

В течение недели количество больных растет в среднем на 50-70 тысяч ежедневно, что примерно на 30% больше, чем в течение предыдущей, когда количество больных увеличивалось примерно на 35-40 тысяч в день.

Во всем мире:

Выздровели: 166 088 (+14 046)

Умерли: 37 820 (+3 802)

Ежедневно увеличивается как прирост погибших, так и тех, кто выздоровел, что может свидетельствовать об ускорении темпов пандемии.

Италия. Самый высокий процент смертности

Суточное количество погибших в Италии не снижается в течение двух недель, колеблясь в среднем от 700 до 800 человек ежедневно.

Страна демонстрирует самый высокий процент смертности от коронавируса в мире. Здесь погибло более 10% от общего количества зарегистрированных случаев - 11 591 человек из 101 739.

За последние 24 часа умерли 812 человек, накануне - 756.

Зафиксировано 4050 новых случаев (на 4,1% больше, чем днем ​​ранее), 3 981 человек находится в отделениях интенсивной терапии.

Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия - 42 161 случай.

Сначала эпидемии от коронавируса умерли 63 врача, заразились 8 538 медицинских работников.

Испания. переполненные больницы

В Испании количество умерших от коронавируса выросло за последние 24 часа на 812.

За минувшие сутки зафиксировано на 26 смертельных случаев меньше, чем накануне, когда сообщалось о 838 смертях - рекордное число с начала эпидемии.

Всего же от коронавируса в стране умерли 7 340 человек.

Общее число заражений достигло 85 195.

В испанском правительстве сообщили о возможном заражении коронавирусом представителя МОЗ Испании Фернандо Симона, который произносил ежедневную статистику заболевания. Он пока ожидает результаты своего теста.

В восьми регионах Испании госпитали занимаются вдвое большим количеством тяжелых больных, чем предусмотрено нормальной нагрузкой. Больницам приходится перепрофилировать операционные и другие помещения.

Великобритания. Выход принца из изоляции

За сутки в Великобритании от коронавируса умерли 183 больных, увеличив общее количество погибших до 1 411. Этот показатель существенно ниже итогов предыдущих суток. Тогда в стране умерли 209 и 260 человек.

Количество инфицированных за последние 24 часа выросло примерно на 3000 и достигло 22 500. Выздоровел лишь 171 человек.

71-летний принц Чарльз вышел из изоляции через 7 дней после положительного теста на коронавирус, аргументировав свой поступок правительственными указаниями.

Великобритания заказала 10 000 аппаратов искусственного дыхания у консорциума компаний машиностроительной и аэрокосмической отрасли для помощи больным коронавирус. Среди компаний консорциума - Airbus, BAE Systems, Ford, Rolls-Royce и другие.

США. Рекорд смертности, Эмпайр Стейт Билдинг как сирена

В стране четвертые сутки подряд количество инфицированных растет примерно на 20 000, погибло 656 человек, что является наибольшим показателем с начала эпидемии.

На утро 31 марта здесь насчитывается 164 620 инфицированных. Всего погибло 2 514 человек, излечилось 5 943.

Наибольшее количество погибших приходится на Нью-Йорк, где с начала эпидемии умеро уже 914 человек.

В город прибыл плавучий госпиталь USNS Comfort, который рассчитан на 1000 коек. Последний раз он здесь был после теракта 11 сентября.

А в Центральном парке Нью-Йорка развернули палатки и обустроили полевой госпиталь.

Вечером 30 марта Эмпайр Стейт Билдинг превратилась в аварийную сирену. Она символизировала пульс Америки и посылала сигнал поддержки медицинским работникам города.

Для экстренной помощи системе здравоохранения США космическая компания Virgin Orbit разработала самый простой аппарат искусственной вентиляции легких, который можно оперативно пустить в массовое производство.

В этом году выпускники Гарвардской медицинской школы (HMS) смогут получить свои дипломы раньше, чтобы, если они того пожелают, скорее попасть в госпиталь и лечить больных коронавирусом.

Как мир подстраивается под пандемию

Возросло количество заражений в Токио - в начале этой недели там за сутки прибавилось более полусотни больных. Ранее Японии удавалось избежать большой вспышки.

По состоянию на утро 31 марта в стране зафиксировано 1953 случая вируса, 56 человек умерли. Из-за ухудшения ситуации столичная власть призывает местных жителей отказаться от ресторанов, баров и популярного развлечения - караоке.

Парламент Венгрии разрешил правительству Виктора Орбана отступать от законов и управлять чрезвычайной ситуацией, объявленной через коронавирус. Саму чрезвычайную ситуацию продлили на срок, которого раньше не предусматривал закон. Эти изменения критикуют оппоненты в Венгрии и международные правозащитные организации. Лидер оппозиционной партии заявил, что всю демократию в стране поставили "на карантин".

Пандемия заставляет не только меняться, но и адаптироваться под новые реалии. Концертный зал в Роттердаме, который готовили под "Евровидение-2020", теперь переоборудуют для размещения больных коронавирусом.

Между тем Китай, который стал источником эпидемии, за минувшие сутки не зафиксировал ни одного нового случая заболевания. Уже неделю их нет в провинции Ухань, которая была эпицентром болезни.

Власти Ливана, Ирака и Сирии, опасаются, что число инфицированных намного превышает официальные данные из-за значительных территорий, которые не контролируются правительствами.

В Норвегии задержали и оштрафовали 22-летнего мужчину, который трижды в течение пяти дней нарушил правила карантина. А в США арестовали пастора за проведение массовой службы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его близкие помощники ушли на карантин после того, как сотрудник офиса премьера дал положительный результат на коронавирус.

От школьных завтраков прав мигрантов

Португалия решила временно расширить гражданские права мигрантов и искателей убежища, в частности, им предоставят полный доступ к системе здравоохранения в государстве.

В Великобритании дети, имеющие право на бесплатное школьное питание, будут получать ваучеры на 15 фунтов стерлингов для покупок в супермаркетах.

Между тем мигрантов в Индии опрыскивали дезинфицирующим средством для борьбы с коронавирусом.

Песни и сапсаны против паники

Университет Шеффилда в Великобритании уже давно ведет прямую трансляцию сапсанов, которые живут на здании церкви. Ранее за ними следили около 25 человек в день, а в период карантина эта цифра выросла до 350.

Жители Англии песней поздравили с днем ​​рождения подростка-соседа, который был вынужден отменить свою вечеринку из-за вспышки коронавируса.

Другую песню, которая не может не вызывать сочувствия, записала пожилая пара. Из-за карантина муж стал единственным, кто ухаживает за женой с болезнью Альцгеймера. "Я думаю, что мы справляемся очень хорошо, но очень трудно не видеть наших друзей и семью", - сказал мужчина.

Пилотов Формулы-1 хотели заразить коронавирусом

Международный олимпийский комитет определился с датами проведения Олимпиады, которую перенесли впервые в истории. Олимпийские летние игры состоятся в 2021 году с 23 июля по 8 августа.

А в команде Ред Булл хотели специально заразить своих пилотов Формулы-1. Таким был хитрый план борьбы с коронавирусом.

Босс Ред Булла Гельмут Марко рассказал, что руководство рассматривало преднамеренное заражение всех пилотов и юниоров. Их должны поместить в специальный лагерь, в котором бы гонщики переболели COVID-19 и выработали иммунитет.

Неудивительно, что эта гениальная идея боссов не нашла отзыва у спортсменов.

Элтон Джон и звезды собирают деньги медикам

Легендарный бойз-бенд Backstreet Boys принял участие в благотворительном концерте iHeart Living Room for America. Концерт онлайн организовал Элтон Джон, чтобы собрать средства для медиков, работающих в тяжелых условиях пандемии.

Участники группы спели свой хит I Want It That.

К Backstreet Boys в проекте iHeart Living Room for America приняли участие другие мировые звезды, такие, как сам Элтон Джон и Мэрайя Кэри.