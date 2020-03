31 марта. No time to die: В Украине более 500 инфицированных, диктатура в Венгрии, "заражение" пилотов Формулы-1

Офіційні дані актуальні на 11:00 31 березня

Верховна Рада підтримала відставку міністра охорони здоров’я Іллі Ємця і з другої спроби проголосувала за призначення на цю посаду Максима Степанова.

Дві години під час світової пандемії коронавірусу в Україні не було профільного міністра.

Україна. Понад 500 інфікованих

В Україні за весь час пандемії виявили 549 хворих на Covid–19.

За минулу добу плюс 69.

Це на 7 випадків менше, ніж днем раніше і на 40 випадків менше, ніж 2 дні тому.

Збільшилася кількість померлих від вірусу – з 11 до 13. Летальні випадки зафіксували на Рівненщині та Буковині.

Померлий в Чернівецькій області – 84-річний чоловік, якого госпіталізували одразу в реанімацію. На третій день після надходження до лікарні підтвердили коронавірус, на шостий – констатували смерть.

Суттєво продовжує зростати кількість хворих у Тернопільській (+18 нових випадків), Чернівецькій (+15 нових випадків) та Вінницькій областях (+13).

Зменшилася кількість нових добових випадків у Києві – з 20 до 5. Усього в столиці зараз 107 хворих.

За даними на 30 березня, найбільше хворих у Печерському районі Києва, найменше – у Дніпровському.

Фото: Telegram-канал Віталія Кличка, дані без урахування 5 нових хворих.

Тих, хто видужав, в Україні – 8.

Єдиною областю без встановленого випадку захворювання все ще вважається Миколаївська, хворого з якої перереєстрували в Києві.

У Львові масове експрес-тестування серед комунальників, що контактують з багатьма людьми, виявило двох інфікованих. Одна з них – водійка трамваю без симптомів коронавірусу.

За п’ять днів тестування на Covid-19 в зоні ООС на Сході не виявили жодного хворого.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму за добу збільшилася до 16.

Окупаційна "влада" на Луганщині ще 29 березня заявила про першого пацієнта з позитивним результатом тесту на коронавірус. Утім його мають підтвердити повторно, на це піде кілька днів.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запевняють – окупаційні адміністрації на Сході та в Криму приховують від людей реальний стан ситуації.

Верховна Рада засідала в масках і рукавицях

Дехто з нардепів одяг ще й захисні окуляри. Такий набір зараз є не у всіх лікарів.

Традицію Дніпра, Сум, та Острога, депутати яких засідали просто неба, парламентарі не продовжили.

Фото: Facebook-сторінка депутатки від "Слуги народу" Євгенії Кравчук

"Подумайте нарешті головою!"

Так до киян, які продовжують їздити на пікніки та влаштовувати "аншлаги" на дитячих майданчиках, звернувся міський голова Києва Віталій Кличко.

І назвав їхньою провиною можливий спалах коронавірусу в столиці.

Мабуть, переймає прийоми італійських мерів, які розлючено кричать на порушників карантину.

У МВЦ можуть розмістити хворих на Covid-19

Якщо місць у київських лікарнях не вистачатиме.

Там планують розмістити 7 тисяч ліжок, ще 900 – у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза", що за 40 кілометрів від Києва.

Детальніше слухайте в онлайн-інтерв’ю "Української правди" з Ігорем Ліскі, координатором київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавірусу.

Наразі в Києві є 7 базових лікарень на 400 ліжок, до яких будуть госпіталізовувати хворих на коронавірус.

До боротьби хочуть підключити готелі

Міністерство культури, молоді та спорту запропонувало готелям взяти на 14-денну обсервацію українців та іноземців, які повернулися з-за кордону.

Платити за їхні номери буде держава. За два тижні одномісного базового поселення Мінкульт пропонує 99 євро, тобто 3075 гривень.

Також "передбачене" одномісне покращене поселення – за 149 євро (4 600 грн) або віп-поселення – за 199 євро (6 200 грн). За них доведеться платити самостійно.

Держава шукає великі готельні комплекси, бази відпочинку та санаторії.

30 березня сотню громадян, які повернулися з Балі та Катару, взяв на обсервацію готель Міноборони "Козацький". Одного чоловіка з температурою відвезли до лікарні, де взяли тест на коронавірус.

29 березня уряд зобов’язав українців, які спецрейсами повертаються з-за кордону, проходити примусову обсервацію. А днем раніше Україна закрила все пасажирське сполучення.

На Рівненщині тестують маски-екрани для лікарів

Їх місцеві інженери друкують на 3D-принтері та вирізають лазером з акрилу.

Перші кілька штук уже тестують у Сарненській районній лікарні.

Розробники переконують, що маски-екрани щільно прилягають до обличчя і не створюють відчуття дискомфорту.

А чиновники – що є бізнес, який готовий підтримати виробництво.

Фото: Рівненська ОДА

У світі. 50-70 тисяч хворих щодня

31 березня у всьому світі зареєстровано 786 291 хворих на коронавірус. На ранок 30 березня їх кількість була 723 740. За день перед цим – 665 616 випадок зараження коронавірусом.

Протягом тижня кількість хворих зростає в середньому на 50-70 тисяч щодня що приблизно на 30% більше ніж протягом попереднього, коли кількість хворих збільшувалась приблизно на 35-40 тисяч щодня.

У всьому світі:

Одужали: 166 088 152 042 (+14 046)

Померли: 37 820 34 018 (+3 802)

Щодня збільшується як приріст загиблих, так і тих, хто одужав, що може свідчити про пришвидшення темпів пандемії.

Італія. Найвищий відсоток смертності

Добова кількість загиблих в Італії не знижується протягом двох тижнів, коливаючись в середньому від 700 до 800 людей щоденно.

Країна демонструє найвищий відсоток смертності від коронавірусу у світі. Тут загинуло більше 10% від загальної кількості зареєстрованих випадків – 11 591 осіб із 101 739.

За останні 24 години померли 812 людей, напередодні – 756.

Зафіксовано 4050 нових випадків (на 4,1% більше, ніж днем раніше), 3981 людей перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія – 42161 випадків.

Спочатку епідемії від коронавіруса померли 63 лікаря, заразилися 8538 медичних працівників.

Іспанія. Переповнені лікарні

В Іспанії кількість померлих від коронавірусу зросла протягом останніх 24 годин на 812.

За минулу добу зафіксовано на 26 смертельних випадків менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 838 смертей – рекордне число з початку епідемії.

Всього ж від коронавірусу в країні померли 7 340 людей.

Загальне число інфікувань досягло 85 195.

В іспанському уряді повідомили про ймовірне зараження коронавірусом представника МОЗ Іспанії Фернандо Сімона, який виголошував щоденну статистику захворювання. Він наразі очікує результати свого тесту.

У восьми регіонах Іспанії госпіталі опікуються вдвічі більшою кількістю важких хворих, ніж передбачено нормальним навантаженням. Лікарням доводиться перепрофільовувати операційні та інші приміщення.

Велика Британія. Вихід принца з ізоляції

За добу у Британії від коронавірусу померли 183 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих до 1411. Цей показник суттєво нижчий за підсумками попередніх двох діб. Тоді в країні померли 209 та 260 людей.

Кількість інфікованих за останні 24 години зросла приблизно на 3000 і досягла 22,5 тисяч. Одужала лише 171 людина.

71-річний принц Чарльз вийшов з ізоляції через 7 днів після позитивного тесту на коронавірус, аргументувавши свій вчинок урядовими вказівками.

Велика Британія замовила 10 тисяч апаратів штучного дихання у консорціуму компаній машинобудівної та аерокосмічної галузі для допомоги хворим на коронавірус. Серед компаній консорціуму – Airbus, BAE Systems, Ford, Rolls-Royce та інші.

США. Рекорд сметрності, Емпайр Стейт Білдінг як сирена

У країні четверту добу поспіль кількість інфікованих зростає приблизно на 20 тисяч, загинуло 656 людей, що є найбільшим показником від початку епідемії.

На ранок 31 березня тут налічується 164 620 інфікованих. Всього загинуло 2514 людей, вилікувалось 5943.

Найбільша кількість загиблих припадає на Нью-Йорк, де від початку епідемії померло вже 914 людей.

До міста прибув плавучий госпіталь USNS Comfort, який розрахований на 1000 ліжок. Востаннє він тут був після теракту 11 вересня.

The USNS Comfort hospital ship is arriving in NYC.

It was last in New York after 9/11. pic.twitter.com/Jqc1B0egow — COVID19 Perspective (@covidperspectiv) March 30, 2020

А у Центральному парку Нью-Йорка розгорнули намети та облаштували польовий шпиталь.

Ввечері 30 березня Емпайр Стейт Білдінг перетворилася на аварійну сирену. Вона символізувала пульс Америки та посилала сигнал підтримки медичним працівникам міста.

The @EmpireStateBldg reminding us that the city is in the middle of an emergency. pic.twitter.com/50TjEjOogN — Rita J. King (@RitaJKing) March 31, 2020

Для екстреної допомоги системі охорони здоров'я США космічна компанія Virgin Orbit розробила найпростіший апарат штучної вентиляції легенів, який можна оперативно пустити в масове виробництво.

Цього року випускники Гарвардської медичної школи (HMS) матимуть можливість отримати свої дипломи раніше, щоб, якщо вони того побажають, швидше потрапити в госпіталі та лікувати хворих на коронавірус.

Як світ підлаштовується під пандемію

Зросла кількість заражень в Токіо – на початку цього тижня там за добу додалось більше півсотні хворих. Раніше Японії вдавалось уникнути великого спалаху.

Станом на ранок 31 березня в країні зафіксовано 1953 випадки вірусу, 56 людей померли. Через погіршення ситуації столична влада закликає місцевих мешканців відмовитись від ресторанів, барів і популярної розваги – караоке.

Парламент Угорщини дозволив уряду Віктора Орбана відступати від законів і керувати надзвичайною ситуацією, оголошеною через коронавірус. Саму надзвичайну ситуацію продовжили на термін, якого раніше не передбачав закон. Ці зміни критикують опоненти в Угорщині та міжнародні правозахисні організації, лідер опозиційної партії заявив, що усю демократію в країні поставили "на карантин".

Пандемія змушує не лише змінюватись, але й адаптуватись під нові реалії. Концертну залу у Роттердамі, яку готували під "Євробачення-2020", тепер переобладнають для розміщення хворих на коронавірус.

Тим часом Китай, який став джерелом епідемії, минулої доби не зафіксував жодного нового випадку захворювання. Вже тиждень їх немає в провінції Ухань, що була епіцентром хвороби.

Влада Лівану, Іраку і Сирії, побоюється, що кількість інфікованих набагато перевищує офіційні дані через значні території, неконтрольовані урядами.

У Норвегії затримали і оштрафували 22-річного чоловіка, який тричі протягом п'яти днів порушив правила карантину. А у США арештували пастора за проведення масової служби.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і його близькі помічники пішли на карантин після того, як співробітник офісу прем’єра дав позитивний результат на коронавірус.

Від шкільних сніданків до прав мігрантів

Португалія вирішила тимчасово розширити громадянські права мігрантів і шукачів притулку, зокрема, їм нададуть повний доступ до системи охорони здоров’я в державі.

У Великій Британії діти, які мають право на безкоштовне шкільне харчування, будуть отримувати ваучери на 15 фунтів стерлінгів для покупок у супермаркетах.

Тим часом мігрантів в Індії обприскували дезинфікуючим засобом для боротьби з коронавірусом.

Пісні і сапсани проти паніки

Університет Шеффілда у Великій Британії вже давно веде пряму трансляцію сапсанів, які живуть на будівлі церкви. Раніше за ними слідкували близько 25 людей на день, а в період карантину ця цифра зросла до 350.

Мешканці Англії піснею привітали з днем народження підлітка-сусіда, який був змушений скасувати свою вечірку через спалах коронавируса.

Іншу пісню, яка не може не викликати співчуття, записала літня пара. Через карантин чоловік став єдиним, хто доглядає за дружиною з хворобою Альцгеймера. "Я думаю, що ми справляємося дуже добре, але дуже важко не бачити наших друзів і сім'ю", – сказав чоловік.

Пілотів Формули-1 хотіли заразити коронавірусом

Міжнародний олімпійський комітет визначився з датами проведення Олімпіади, яку перенесли вперше в історії. Олімпійські літні ігри відбудуться у 2021 році з 23 липня по 8 серпня.

А в команді Ред Бул хотіли спеціально заразити своїх пілотів Формули-1. Таким був хитрий план боротьби з коронавірусом.

Бос Ред Була Гельмут Марко розповів, що керівництво розглядало навмисне зараження всіх пілотів та юніорів. Їх мали б помістити у спеціальний табір, в якому б гонщики перехворіли на COVID-19 та виробили імунітет.

Не дивно, що ця геніальна ідея босів не знайшла відгука у спортсменів.

Елтон Джон та зірки збирають гроші медикам

Легендарний бойзбенд Backstreet Boys взяв участь в благодійному концерті iHeart Living Room for America. Концерт в онлайн організував Елтон Джон, щоб зібрати кошти для медиків, які працюють в тяжких умовах пандемії.

Учасники гурту заспівали свій хіт I Want It That.

До Backstreet Boys в проекті iHeart Living Room for America взяли участь інші світові зірки, такі, як сам Елтон Джон та Мерайя Кері.