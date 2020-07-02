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Полиция: дело Шеремета готово для передачи в суд

Четверг, 2 июля 2020, 11:24

Правоохранители говорят, что начало рассмотрения резонансного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых".

Детали: В НПУ отмечают, что с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам прошло 42 дня.

Знать больше: Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Темы: Дело Шеремета


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