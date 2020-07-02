Полиция: дело Шеремета готово для передачи в суд

Правоохранители говорят, что начало рассмотрения резонансного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых".

Детали: В НПУ отмечают, что с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам прошло 42 дня.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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