Главные новости вторника и ночи: исключенный Лерос, неотстраненный Вовк

Гео Лероса выгнали из фракции "Слуга народа", ВСП оставил в должности скандального главу ОАСК Вовка — актуальные новости 1 сентября.

О Леросе

Фракция "Слуга народа" решила выгнать Гео Лероса из своих рядов.

Накануне нардеп с трибуны Рады обвинил президента Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя ОП — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России.

Лерос утверждает, что распоряжение в отношении него дал Зеленский руководителю фракции Давиду Арахамия после его речи в парламенте.

О Вовке

НАБУ обнародовало записи и расшифровку разговоров, которые могут служить доказательством управляемого правосудия и злоупотреблений главы ОАСК Павла Вовка.

Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка.

ВСП вернул генпрокурору Венедиктовой ходатайство об отстранении Вовка, поскольку прокуратура не доказала, что вручила подозрение должным образом.

Глава Окружного админсуда Киева заявил, что на ВСП оказывается "беспрецедентное давление", однако он "сделал то, что должен был".

Высший совет правосудия не поддержал отстранение от правосудия одиозных судей Окружного админсуда Киева Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погребниченко.

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