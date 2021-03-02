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Новости 2 марта: вакцинация Зеленского, интервью Медведчука и Авакова

Вторник, 2 марта 2021, 20:19
Новости 2 марта: вакцинация Зеленского, интервью Медведчука и Авакова

Зеленский сделал прививку от коронавируса, Медведчук о санкциях: Продукты и все остальное покупается за наличку, — актуальные новости 2 марта.

О вакцинации Зеленского

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). В Офисе президента уточняют, что глава государства сделал прививку на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и защитниками.

Также прививку против коронавируса индийской вакциной Covishield сделал главный санврач Виктор Ляшко.

Об интервью Медведчука и Авакова

Депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук в своем интервью заявил, что санкции не мешают ему пользоваться его имуществом, а еду он покупает за наличные средства.

Помимо этого, кум Путина не собирается участвовать в выборах президента Украины и считает, что эту должность надо ликвидировать, однако допускает, что Петр Порошенко мог бы повторно стать президентом, если бы выборы прошли в ближайший год.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков в своем интервью заявил, что пятый президент Петр Порошенко не является врагом Украины, к нему просто есть некоторые претензии.

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