Главные новости понедельника и ночи: транспорт в карантин, "слуги" об акции сторонников Стерненко

В Украине изменился порядок прекращения работы транспорта в красных зонах, "Слуги" ждут извинений за погром на Банковой от "некоторых" политиков, — актуальные новости 22 марта.

О работе транспорта во время карантина

22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для "красных" зон.

Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы автомобильного и железнодорожного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности Covid-19.

В Киеве во время жесткого карантина будет курсировать транспорт, но с усиленными санитарными нормами и наполненностью 50% мест.

О высказываниях "слуг" об акции в поддержку Стерненко

Сергей Стерненко анонсировал еще одну акцию протеста под Офисом президента в Киеве.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что "некоторые политические партии" должны извиниться за беспорядки возле Офиса президента 20 марта, которые они поддерживали.

А вот спикер парламента Дмитрий Разумков критикой отреагировал на акцию в поддержку Стерненко.

Тем временем фасад здания Офиса президента вечером 22 марта начали чистить от граффити, оставленных протестующими.

В Офисе президента заверили, что Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ после митинга в поддержку Сергея Стерненко.

О других важных новостях

По состоянию на 22 марта в Украине 7 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль согласен с утверждением президента США Джо Байдена, который назвал президента России убийцей.

Министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным в Киеве, рекомендуется на три недели усиленного карантина максимально перевести работников на удаленный режим работы.

Полицейские разоблачили мошенническую финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 55 тысяч вкладчиков на сумму более 150 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд признал судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура виновным в получении неправомерной выгоды, он приговорен к 5 годам лишения свободы, 3 годам лишения права занимать должность и конфискации имущества.

Первый участок метро на микрорайон Троещина в Киеве возможно запустить до 2024 года.

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Президент России Владимир Путин назвал странным заявление еврокомиссара Тьерри Бретона, что ЕС "абсолютно не нужна" российская вакцина "Спутник V".

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Политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

За минувшие сутки в мире зафиксировали 405 372 случая коронавируса, Украина оказалась на 6 позиции среди стран Европы по суточному приросту больных.