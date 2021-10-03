Главные новости субботы и ночи: Зеленский в Трускавце, украинская вакцина

Зеленский в субботу приехал в Трускавец, Ляшко рассказал об установлении линии по производству украинской covid-вакцины – актуальные новости 2 октября и ночи.

О Зеленском в Трускавце

Президент Владимир Зеленский прибыл в Трускавец, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа".

Зеленский оценивает работу партии "Слуга народа" за два года на "3 с плюсом" по 5-балльной шкале, а свою собственную - на 7-8 по 12-балльной.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос относительно пребывания Дмитрия Разумкова в должности председателя Верховной Рады и отметил, что было ошибочно со стороны спикера парламента поднимать такой вопрос, озвучивая его перед медиа.

Зеленский во время выступления перед фракцией "Слуга народа" прокомментировал работу Совета нацбезопасности и обороны и выразил мнение, что олигархи и госизменщики наконец почувствовали на себе давление.

Во время встречи с фракцией "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в программе президента не существует пунктов, которые нельзя выполнить, а международная политика Украины является "наглой".

Об украинском вакцину

Первая вакцина против коронавируса украинского производства должна появиться уже в следующем году.

О других важных новости

За сутки 1 октября в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2692 человека, 203 больных умерли и 3469 - выздоровели.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в случае агрессии в отношении Беларуси от других стран она превратится в единую военную базу с Россией.

За сутки 1 октября в Киеве обнаружили 534 случая коронавируса, одновременно резко увеличилось количество умерших за сутки - 22 человека.

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Национальная апелляционная палата Польши (KIO) обязала посольство Польши в Украине аннулировать результаты тендера по избранию аутсорсинговой компании по визовому обслуживанию граждан Украины на ближайшие три года и еще раз пересмотреть предложения других участников этого конкурса.

Полиция устанавливает обстоятельства ночного инцидента в одном из супермаркетов в Чернигове, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован, открыто производство по факту умышленного убийства.

Представители фракции "Слуга народа" на заседании в субботу обсудили, когда увольнять с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова.