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Главные новости четверга и ночи: Лерос и Зеленский, "антивакцинаторы" в Раде

Пятница, 5 ноября 2021, 08:00
давид арахамия, фото с его фейсбук-страницы

Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому, Арахамия назвал "антивакцинаторов" в Раде – актуальные новости 4 ноября.

О Леросе и Зеленском

"Вы – главный предатель в стране" – народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Зеленскому.

Эти действия будут оцениваться регламентным комитетом.

Об "антивакцинаторах" в Раде

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал трех человек в парламенте, заявляющих, что не будут вакцинироваться.

Они все трое из монобольшинства – Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук.

О других важных новостях

Народные депутаты назначили бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины. Резников отметил, что основными направлениями его работы станут налаживание синергии между Минобороны, Генштабом и профильным комитетом ВР, изменение подхода к кадровой политике и повышение качества управления.

Совет назначил еще трех министров: Юлию Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики, Ирину Верещук – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий, и Павла Рябикина — министром по стратегическим отраслям промышленности.

Также Верховная Рада проголосовала за назначение главой аппарата парламента Вячеслава Штучного, когда-то уже занимавшего эту должность и по заказу Офиса президента следившего за действиями спикера Дмитрия Разумкова.

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир" против COVID-19 – его можно принимать дома.

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

За сутки 3 ноября в Украине зафиксировали рекордные 27 377 новых случаев COVID-19 и 699 летальных исходов, госпитализировали 5 472 человека, выздоровели 12 464 человека. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 299 272 человека.

Умер украинский режиссер, руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов.

Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Начальник Генерального штаба Сергей Шаптала заявил, что ВСУ были вынуждены применить Bayraktar после применения оккупантами артиллерии и убийства украинского военного.

Украинская правда
Темы: Украинамир
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