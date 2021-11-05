Головні новини четверга і ночі: Лерос і Зеленський, "антивакцинатори" у Раді

Давид арахамія, фото з його фейсбук-сторінки

Лерос з трибуни показав середній палець Зеленському, Арахамія назвав "антивакцинаторів" у Раді – актуальні новини 4 листопада і ночі.

Про Лероса та Зеленського

"Ви – головний зрадник в країні" – народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Зеленському.

Ці дії оцінюватиме регламентний комітет.

Про "антивакцинаторів" у Раді

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав трьох людей у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись.

Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.

Про інші важливі новини

Народні депутати призначили колишнього віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони України. Резніков зазначив, що основними напрямками його роботи стануть налагодження синергії між Міноборони, Генштабом та профільним комітетом ВР, зміна підходу до кадрової політики та підвищення якості управління.

Рада призначила ще трьох міністрів: Юлію Свириденко – першою віцепрем’єркою – міністеркою економіки, Ірину Верещук – міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Також Верховна Рада проголосувала за призначення головою апарату парламенту В'ячеслава Штучного, який колись вже обіймав цю посаду і на замовлення Офісу президента слідкував за діями спікера Дмитра Разумкова.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір" проти COVID-19 – його можна приймати вдома.

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписали інтеграційний декрет Союзної держави.

За добу 3 листопада в Україні зафіксували рекордні 27 377 нових випадків COVID-19 і 699 летальних випадків, госпіталізували 5 472 особи, одужали 12 464 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 299 272 людини.

Помер український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Начальник Генерального штабу Сергій Шаптала заявив, що ЗСУ були змушені застосувати Bayraktar після застосування окупантами артилерії та вбивства українського військового.