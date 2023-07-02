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ЧВК "Вагнер" приостановила работу штабов по вербовке наемников – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 21:20
ЧВК Вагнер приостановила работу штабов по вербовке наемников – СМИ
"Вагнеровец" в Ростове 24 июня, фото: Важные истории

ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина приостановила на месяц работу региональных центров вербовки наемников в России.

Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на профильный телеграм-канал, связанный с "вагнеровцами"

Дословно: "В связи с временным не участием ЧВК "Вагнер" в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК "Вагнер" сроком на 1 месяц".

Детали: При этом по-прежнему продолжают работу колл-центры по устройству на работу в ЧВК. Какие именно вакансии открыты, не уточняется.

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По подсчетам "Новой-Европа", на 30 июня набор в ЧВК велся как минимум в 21 вербовочном пункте в 20 российских городах — это больше половины от всех пунктов набора, которые когда-либо афишировали свою связь с ЧВК "Вагнер".

Что предшествовало: 30 июня ВВС сообщала, что ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине по всей России, несмотря на неудачную попытку мятежа Евгения Пригожина.

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Темы: ВагнерРосcия
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