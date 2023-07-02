ЧВК "Вагнер" приостановила работу штабов по вербовке наемников – СМИ
ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина приостановила на месяц работу региональных центров вербовки наемников в России.
Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на профильный телеграм-канал, связанный с "вагнеровцами"
Дословно: "В связи с временным не участием ЧВК "Вагнер" в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК "Вагнер" сроком на 1 месяц".
Детали: При этом по-прежнему продолжают работу колл-центры по устройству на работу в ЧВК. Какие именно вакансии открыты, не уточняется.
По подсчетам "Новой-Европа", на 30 июня набор в ЧВК велся как минимум в 21 вербовочном пункте в 20 российских городах — это больше половины от всех пунктов набора, которые когда-либо афишировали свою связь с ЧВК "Вагнер".
Что предшествовало: 30 июня ВВС сообщала, что ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине по всей России, несмотря на неудачную попытку мятежа Евгения Пригожина.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга. ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.
- В то же время, по состоянию на 1 июля Украина не фиксирует перемещения подразделений "Вагнера" в Беларусь, а американское Минобороны владеет информацией о том, что часть наемников ЧВК "Вагнер" продолжают находиться на оккупированной Россией территории Украины.