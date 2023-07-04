Путин после мятежа "покупает" лояльность силовиков, чтобы удержать власть – NYT

Президент России Владимир Путин после мятежа пытается получить большую лояльность силовиков, чтобы удержать власть.

Источник: The New York Times

Детали: NYT вспоминает, что для сохранения власти после мятежа Путин позволил наемникам "Вагнера" и Евгению Пригожину "уйти в Беларусь", а также осыпал похвалами российских силовиков и отметил "решительность и мужество" войск РФ.

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Кроме того, чтобы продемонстрировать свою "любовь к народу" во время кризиса, Путин впервые за годы решился пожать руки своим "сторонникам" и даже поцеловал молодую женщину в лоб.

Как сообщает издание, нет подтверждения ареста причастных к мятежу или людей, близких к Пригожину. Это резко контрастирует с последствиями попытки государственного переворота в Турции 2016 года, когда в течение полугода было арестовано около 40 тысяч человек.

Сообщения о судьбе генерала Сергея Суровикина, которого считают близким к Пригожину, были спекулятивными. Некоторые из них, в том числе от американских чиновников, свидетельствовали, что он мог быть задержан или арестован. В то же время появлялись заявления, что Суровикина "вскоре отпустят", если вообще задерживали.

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"Арест генералов "бросил бы армию в беспорядок", – сказал собеседник NYT, который знаком с Путиным десятилетиями; он говорил на условиях анонимности, поскольку опасался последствий за обсуждение чувствительных вопросов.

Дословно NYT: "Очевидная осторожность стала еще одним свидетельством того, что Путин, несмотря на разительный гнев из-за того, что он называет "предательством" Пригожина, тянется к привычному набору инструментов для удержания власти".

Больше деталей: В частности, Путин повышает зарплаты солдатам и сотрудникам правоохранительных органов. Также, как сообщает NYT, он пообещал предоставить больше оружия одному из самых преданных руководителей – главе Национальной гвардии Виктору Золотову.

В то же время предоставление военным и службам безопасности еще больше денег и полномочий несет в себе определенные риски. Некоторые эксперты, с которыми поговорило издание, предполагают, что другие группировки внутри них могут "поддаться соблазну" и поднять другой мятеж, последовав примеру Пригожина.

Также аналитики предполагают, что новый "акцент" Путина на еще большей лояльности силовиков может повлиять на эффективность России на поле боя: "Если принцип лояльности будет более важным, чем эффективность, то не будет тех рисков, которые были связаны с мятежом. Но не будет и надежды на более эффективное функционирование системы".

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