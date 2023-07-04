Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин после мятежа "покупает" лояльность силовиков, чтобы удержать власть – NYT

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 июля 2023, 16:43
Путин после мятежа покупает лояльность силовиков, чтобы удержать власть – NYT
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин после мятежа пытается получить большую лояльность силовиков, чтобы удержать власть.

Источник: The New York Times

Детали: NYT вспоминает, что для сохранения власти после мятежа Путин позволил наемникам "Вагнера" и Евгению Пригожину "уйти в Беларусь", а также осыпал похвалами российских силовиков и отметил "решительность и мужество" войск РФ.

Реклама:

Кроме того, чтобы продемонстрировать свою "любовь к народу" во время кризиса, Путин впервые за годы решился пожать руки своим "сторонникам" и даже поцеловал молодую женщину в лоб.

Как сообщает издание, нет подтверждения ареста причастных к мятежу или людей, близких к Пригожину. Это резко контрастирует с последствиями попытки государственного переворота в Турции 2016 года, когда в течение полугода было арестовано около 40 тысяч человек. 

Сообщения о судьбе генерала Сергея Суровикина, которого считают близким к Пригожину, были спекулятивными. Некоторые из них, в том числе от американских чиновников, свидетельствовали, что он мог быть задержан или арестован. В то же время появлялись заявления, что Суровикина "вскоре отпустят", если вообще задерживали.

ВИДЕО ДНЯ

"Арест генералов "бросил бы армию в беспорядок", – сказал собеседник NYT, который знаком с Путиным десятилетиями; он говорил на условиях анонимности, поскольку опасался последствий за обсуждение чувствительных вопросов. 

Дословно NYT: "Очевидная осторожность стала еще одним свидетельством того, что Путин, несмотря на разительный гнев из-за того, что он называет "предательством" Пригожина, тянется к привычному набору инструментов для удержания власти". 

Больше деталей: В частности, Путин повышает зарплаты солдатам и сотрудникам правоохранительных органов. Также, как сообщает NYT, он пообещал предоставить больше оружия одному из самых преданных руководителей – главе Национальной гвардии Виктору Золотову.

В то же время предоставление военным и службам безопасности еще больше денег и полномочий несет в себе определенные риски. Некоторые эксперты, с которыми поговорило издание, предполагают, что другие группировки внутри них могут "поддаться соблазну" и поднять другой мятеж, последовав примеру Пригожина.

Также аналитики предполагают, что новый "акцент" Путина на еще большей лояльности силовиков может повлиять на эффективность России на поле боя: "Если принцип лояльности будет более важным, чем эффективность, то не будет тех рисков, которые были связаны с мятежом. Но не будет и надежды на более эффективное функционирование системы".

Предыстория:

Темы: ПутинРосcияВагнерПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: