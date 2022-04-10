Війна. День 46. ОНЛАЙН

13:49

Головне цитати з інтерв'ю Володимира Зеленського для APNews

🔻Маріуполь – це, знаєте, серце цієї війни на сьогодні. Воно б’ється – ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися – у нас будуть більш слабкі позиції.

🔻Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави, в (районі) ООС, і якщо вони будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для нас більш наближеним і у нас будуть переваги в діалозі з Російською Федерацією.

🔻Йти на переговори після катувань складно, але "ми повинні не втрачати можливості на дипломатичне вирішення, якщо вони в нас будуть".

🔻Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. На наших умовах, умовах незалежності України, але… кожна сім'я щось втратила – і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир на будь-яких умовах.

🔻Так, ми повинні боротися – але заради життя.