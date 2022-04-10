Війна. День 46. ОНЛАЙН
Триває 46 день повномасштабної війни Росії проти України. Від загарбників звільнені Київщина, Сумщина і Чернігівщина. На територіях, звідки відступили росіяни, світ побачив докази їхніх страшних злочинів. Під окупацією залишається Херсонщина. Під постійними важкими обстрілами – Харків і Миколаїв. Героїчно чинить спротив блокадний Маріуполь.
"Українська правда" від початку стежить за подіями в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього дня: Україна розкопує братські могили, Росія запускає ракети. 45 день війни. ОНЛАЙН
За словами посадовців США, Росія допустила "велику стратегічну помилку", оскільки Фінляндія та Швеція, схоже, готові приєднатися до НАТО вже влітку.
Вашингтон розраховує на цей крок, який розширить західний альянс з 30 до 32 членів, і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.
Коротко. Війна. День 46. Відеодайджест
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував перше відео з циклу про битву за село Мощун.
Це село могло стати для ворога брамою на шляху до столиці, тож утримати цей форпост було дуже важливим завданням.
💪 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ знищено 11 повітряних цілей російських окупантів:
- один літак (Су-34);
- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
- три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
- три крилаті ракети (Х-59).
⛪️ Священники УПЦ Московського патріархату збирають підписи під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков під зверненням "з позовом проти патріарха Кирила"
Станом на 11.04.22 01:01 звернення підписав 191 священник з різних єпархій УПЦ МП
Крим, Севастополь
Крим чинить спротив 🇺🇦
|Фото: Людмила Сиворотка (Facebook)
|Фото: Людмила Сиворотка (Facebook)
|Фото: Людмила Сиворотка (Facebook)
|Фото: Людмила Сиворотка (Facebook)
У Донецькій області за добу 10 квітня внаслідок російських обстрілів загинули ще двоє людей, четверо – отримали поранення.
"Дайте сміливим те, що їм потрібне"
Намалював Нікіта Тітов.
"Наступний тиждень буде не менш важливим, як і цей, як і попередній. Він буде таким же напруженим і ще більш відповідальним. Росія буде ще більше боятися, що правду доведеться визнати.
Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб, але ми готуємося. Ми будемо відповідати, активніше забезпечувати нас зброєю, залучати ще більше коштів і ресурсів".
У Миколаєві прозвучав сильний вибух – наразі з'ясовують, чи долетів до цілі ворожий удар, чи таки спрацювала система ППО.
The New York Times з посиланням на неназваних військових США повідомляє, що російські війська можуть наступити з Ізюма на Дніпро, щоб спробувати захопити обласний центр.
Серед похованих у братській могилі в Бучі знайшли тіло поліцейського Юрія Чабаха – він був застрелений снайпером.
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10 квітня Дніпропетровщина пережила свій чи не найтяжчий день цієї війни, – голова Дніпровської облради Микола Лукашук.
За день по Дніпру вдарило понад 10 ракет, одну вдалося збити.
Також знищено ворожий безпілотник, є один загиблий і постраждалі рятувальники.
На відбудову звільнених від російських загарбників населених пунктів направлено перший мільярд гривень.
10 квітня влада змогла евакувати 2 824 людини із зони бойових дій, найбільше з них із Запорізької області.
📌 2 622 людини виїхали на власних автівках та евакуаційних автобусах з Бердянська й Маріуполя до Запоріжжя (з них 213 маріупольців)
📌 202 людини змогли вивезли з Луганщини. Це мешканці Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Кремінної.
Кількість загиблих на залізничному вокзалі в Краматорську, куди росіяни скинули "Точку У", зросла до 57.
За кілька хвилин до того, як український ілюстратор Олександр Грехов опублікував свою нову роботу, Міноборони Росії якраз вийшло на брифінг з повідомленням:
"Значна частина населення, яку насильно утримують в українських містах, шукає будь-які можливості для евакуацію в Росію".
Оновлено о 23:13. Пісочин потрапив під російський обстріл, щонайменше 2 загиблих.
Жителів Пісочинської громади на Харківщині просять терміново піти в укриття, з початком комендантської години дотримуватися світломаскування та не виходити на вулиці.
"Наразі ситуація в громаді не спокійна", – зазначає сільрада.
🤞В уряді Словаччини підтвердили чутки про перемовини між Братиславою і Києвом щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годинку 10 квітня:
📍окупанти намагаються завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Вони перегруповуються, нарощують техніку та переміщують батальйонні тактичні групи зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів – Бєлгородської, Воронезької та Курської областей
📍на Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не відзначається
📍на Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків. Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку.
Не виключається нарощування зусиль противника у напрямку на Слов’янськ, частиною сил – на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за Харків
📍 на Донецькому і Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів: Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка. Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль місто Маріуполь.
Для посилення системи протиповітряної оборони на Донецькому напрямку окупанти перемістили дивізіону зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-350 "Вітязь" до району Таганрога Ростовської області.
Очікуються спроби противника наявним складом військ прорвати нашу оборону та здійснити просування до районів населених пунктів: Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове
📍на Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити своє положення – зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка. Імовірно, ворог намагатиметься спробувати вийти на адмінкордони Херсонської області
📍 на тимчасово зайнятих територіях окупаційні війська продовжують грабувати та вбивати цивільних.
Дощова Бородянка сьогодні виглядає так.
Рятувальники продовжують розбирати завали, до людей у підвалах ще не дісталися.
Від російських окупантів в Україні найбільше постраждали храми, зокрема УМП МП, та пам’ятники радянській армії часів СРСР, – міністр культури Олександр Ткаченко.
Захисники Маріуполя та "азовці" розповідають, що з ними вже ніхто з влади не зв’язується та не бере слухавку більше двох тижнів
‼️Звернення від заступника командира полку АЗОВ капітана Святослава Паламара, друга Калини, з блокадного міста Маріуполя.— АЗОВ (@Polk_Azov) April 10, 2022
Захисники Маріуполя роблять неможливе і ви маєте це розуміти. І ви маєте теж робити неможливе, особливо ті, хто так само вірні присязі.👇🏼 pic.twitter.com/u02MEt27KW
В окупованому місті Гола Пристань на Херсонщині пройшов турнір із міні-футболу під гаслом "Гола Пристань – це Україна"
⛪Український культурний фонд створив "Мапу Культурних втрат" України через повномасштабну агресію Росії
За попередніми підрахунками, станом на 1 квітня 2022 року понад 150 різних пам’яток та об’єктів культури були частково пошкоджені або повністю знищені внаслідок повномасштабного військового вторгнення росії на територію вільної України.
У Херсоні жителі вкотре зібралися на мирний мітинг, та його розігнали російські військові
Про ситуацію в Новій Каховці написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань:
"Росіяни в Новій Каховці пробують зробити картинку, але знову провал. Кілька десятків ряджених чоловіків з триколорними ганчірками? А чого окупанти стоять так далеко один від одного? Навіть не знають як це робиться, бо на підсвідомості бояться збиратись на мітинги? Чи залишають місце, щоб потім у фотошопі людей доліпити, монтаж – як люблять у бункерного?"
|Верхнє фото – "мітинг за Росію"
Фотографія цієї закривавленої дитячої іграшки з вокзалу у Краматорську облетіла весь світ.
"Вона стала сумним символом жахливої катастрофи, яку влаштував рашистський мерзотний режим на вокзалі у Краматорську. Ракетою "за дєтєй"…", – Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.
Патрульна поліція вирішила зберегти цю іграшку в цьому стані, вилучити її і направити до представництва ООН, які займаються фіксацію військових злочинів і злочинів проти людства, які натворила "нацистська рашка".
Латвійські прикордонники, 9 квітня, не впустили в країну 152 фур на російських та білоруських номерах у зв’язку з війною в Україні та початком дії нових санкцій Євросоюзу щодо перевезень.
⚡Окупанти повторно атакували аеропорт у Дніпрі
За словами очільника області Резніченка, від летовища вже не лишилося живого місця: зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд.
Папа Римський Франциск закликав москву та Київ укласти пасхальне перемир'я в Україні, що призведе до переговорів про міцний мир:
"Нехай почнеться пасхальне перемир’я. Але не для переозброєння та відновлення бою, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів"
Так, за даними міністерства оборони Великої Британії, виглядає мапа бойових дій в Україні
Головне цитати з інтерв'ю Володимира Зеленського для APNews
🔻Маріуполь – це, знаєте, серце цієї війни на сьогодні. Воно б’ється – ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися – у нас будуть більш слабкі позиції.
🔻Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави, в (районі) ООС, і якщо вони будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для нас більш наближеним і у нас будуть переваги в діалозі з Російською Федерацією.
🔻Йти на переговори після катувань складно, але "ми повинні не втрачати можливості на дипломатичне вирішення, якщо вони в нас будуть".
🔻Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. На наших умовах, умовах незалежності України, але… кожна сім'я щось втратила – і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир на будь-яких умовах.
🔻Так, ми повинні боротися – але заради життя.
⚡У звільненому Гостомелі нацгвардійці виявили 90 ящиків боєприпасів до танків, які залишили окупанти
⚡Українські правозахисники зафіксували 1188 воєнних злочинів окупантів
У базу глобальної ініціативи "Трибунал для Путіна" внесли щонайменше 414 випадків загибелі людей, 392 випадки поранення, 868 артилерійських обстрілів та бомбардувань, 559 нападів на цивільні об’єкти, 349 випадків знищення чи пошкодження майна.
🇬🇧 Інстаграм прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона тепер виглядає так: на головному фото синьо-жовта рамка, а перші два дописи зі світлинами Володимира Зеленського.
👏🏼 Українські військові знищили ворожу колону, що прямувала в бік міста Ізюм на Харківщині — голова ОВА Олег Синєгубов.
Артилеристи Збройних сил влучили у склад з боєприпасами російських окупантів.
🇺🇦🇪🇺 "Україна переможе і стане ще сильнішою. І ЄС буде підтримувати вас на кожному кроці", — з такого твіту розпочинає свій день глава європейської дипломатії Жозеп Боррель
На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли полоненого.
📸 На супутникових знімках від 8 квітня видно, як російський військовий конвой довжиною 8 миль рухається на південь через місто Великий Бурлук — CNN.
Великий Бурлук розташований на схід від Харкова, неподалік від кордону України з Росією
У неділю 10 квітня в Ірпені почали прокладати водогін з Києва, а Червоний Хрест виділив на це 20 мільйонів гривень.
🚌 На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів:
- Маріуполь — Запоріжжя: на власному транспорті;
- Бердянськ — Запоріжжя: на власному транспорті та автобусах;
- Токмак — Запоріжжя: на власному транспорті та автобусах. Місце зборів: вул. Шевченка, 5;
- Енергодар — Запоріжжя: на власному транспорті та автобусах. Місцева влада оголосить місце збору;
- Сєвєродонецьк — Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ — Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
- Попасна — Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42;
- Рубіжне — Бахмут;
- Гірське — Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.
Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ
РФ намагається збільшити чисельність своїх військ за рахунок солдатів із Придністров'я та звільнених з 2012 року російських військових — британська розвідка.
Злочини РФ, вчинені за весь період повномастабного вторгнення. (станом на 10 квітня)
Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
👼 За 45 днів війни внаслідок збройної агресії росії в Україні загинули щонайменше 177 дітей, ще понад 336 — отримали поранення.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
- Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.
- На Дніпропетровщині тривога була практично щогодини. Зранку теж. Вночі — прильоти у кількох районах області. Поцілили фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об’єкти. На зараз є інформація про одного постраждалого.
- Харків: вночі знову були обстріли із артилерії та РСЗВ в житлових районах міста. По області сили рф "працюють" по Ізюмському напрямку, але ЗСУ тримають позиції.
- Луганщина: артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів та місць евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Успіху не мають. Вранці — потужний обстріл Сєвєродонецька. З-під завалів врятовано двох пенсіонерів. Одна людина загинула, 4 поранено.
- Донеччина: активні бойові дії вздовж всіїє лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбито. Обстріли Вугледару, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені. Маріуполь - без змін. Тримається попри блокаду і значно переважаючі сили орків. Евакуація з області продовжується. У т.ч. залізницею
- Миколаївщина: ввечері та вночі були обстріли населених пунктів області. Внаслідок цього постраждали інфраструктурні об'екти. За попередньою інформацією людських жертв нема.
- На Херсонщині було неспокійно — жителі майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на межі областей. Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке вчиняють окупанти у селах, кидають гранати у будинки, забирають їжу, транспорт. В області гуманітарна катастрофа.
🕯 Хвилина мовчання. Євген Лисенко. Льотчик-інструктор, 28 років. Загинув під Житомиром. Він керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками устиг збити один з них, але загинув від ворожих ППО. У Євгена залишилася дружина та двоє маленьких дітей.
😡 У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт, є один постраждалий — про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Крім того, у Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт та зруйнувала приміщення, а в Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.
🚂 Якщо раптом вам теж було цікаво, як Борису Джонсону вдалося дістатися Києва непоміченим, то ось відповідь: наші залізничники вміють тримати інтригу
🔌 Естонія передала Україні понад 10 тонн допомоги, необхідної для відновлення пошкоджених унаслідок бойових дій електромереж.
❗️ Російські війська обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, врятовано двох літніх людей — голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
В одному з під'їздів вщент вигоріли квартири із першого до п'ятого поверху
💛💙 Вcе буде в соняхах!
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 06.00:
▪️ На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм.
▪️ В Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в Маріуполі, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.
▪️ На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над н.п. Олександрівка. Успіху не мав. Втратив до ротної тактичної групи особового складу та техніки.
Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.
▪️ Загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. У шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медперсоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів.
▪️ Особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.
▪️ Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території рф (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.
▪️ У Мелітопольському районі Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автотранспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО/ООС.
▪️ У Новій Каховці окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів для проведення так званого "референдуму щодо створення ХНР".
▪️ У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.
▪️ На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.
▪️ Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 13 повітряних цілей: 3 літаки, 1 вертольот, 5 БПЛА та 4 крилаті ракети.
🤦♂️російські військові залишають розтяжки навіть у пральних машинах в оселях українців — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський
🙏 У Лондоні в суботу люди вийшли на акцію протесту проти війни в Україні та звірств, які вчиняє російська армія.
Бойовиків Рамзана Кадирова називають Tik-Tok-батальйоном. І ось чому.
Чергова театральна вистава. Нібито затриманий український військовий здає кадирівцям позиції і визнає свою провину. Однак "військовий" скоріше схожий на безхатька чи хврого. Над його розповідями посміхається навіть один із бойовиків на відео.
|Кадирівці відкрили тату-салон, де працюють маркерами?
Доброго ранку 😊
- Україна ввела повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією.
- Євросоюз у межах чергового пакету санкцій обмежив імпорт добрив із РФ.
- Фінляндія закрила в'їзд для всіх вантажівок з номерами Росії та Білорусі.
- Італія хоче зменшити газову залежності від РФ – нову угоду на постачення газу планують підписати з Алжиром.
- Кайманові Острови заморозили 7,3 мільярда доларів США російських активів.
- Данський Saxo Bank вирішив припинити роботу з росіянами та білорусами.
- За даними української розвідки в Росії не можуть виробляти військові кораблі через нестачу іноземних комплектуючих та важкого фінансового становища.
- Канцлер Австрії запевняє, що ЄС буде посилювати санкції проти Москви, доки війна не припиниться.
Читайте список: Понад 500 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес. Оновлюється
НАТО переживає через війну Росії з Україною. І планує розгорнути постійні війська на своєму кордоні.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг: "Те, що ми бачимо зараз, це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО".