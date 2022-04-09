Україна розкопує братські могили, Росія запускає ракети. 45 день війни. ОНЛАЙН

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Гуляючи Києвом, прем'єр Британії Борис Джонсон, отримав у подарунок глиняних півників. Такий самий стояв на кухонній поличці в Бородянці, яка витримали російську навалу, залишилась на місці попри зруйновану квартиру і стала відомою на всю країну.

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Подарунок був від художниці з Харкова Валерії Полянскової. Вона каже, що везла півників на подарунок для друзів з Польщі. Але дорогою зустріла на вулиці Зеленського з Джонсоном.

"Те, що Півник один із головних символів перемоги, стало зрозуміло з перших фото", – написала дівчина.