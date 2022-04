Україна розкопує братські могили, Росія запускає ракети. 45 день війни. ОНЛАЙН

💙💛На благодійному матчі проти "Олімпіакоса" гравці "Шахтаря" одягнули футболки з назвами 10 міст-героїв, які запеклий опір вторгнення Росії в Україну. Також на футбоках у обидвох команд були наліпки зі словами "Стоп війні"

At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia's invasion of Ukraine.



💙 Mariupol

💛 Irpin

💙 Bucha

💛 Hostomel

💙 Kharkiv

💛 Volnovakha

💙 Chernihiv

💛 Kherson

💙 Okhtyrka

💛 Mykolaiv pic.twitter.com/oiYpQ9yRyD